แฟนคลับต้อนรับแน่นสนามบิน! “จ้าวลู่ซือ” เดินทางถึงไทย ก่อนเสิร์ฟความฟินเอเชียทัวร์ครั้งแรก “Stay Romantic” 9 พ.ค.นี้ (คลิป)

ประเทศไทยสดใสขึ้นทันที เมื่อราชินีแห่งซีรีส์จีน “จ้าวลู่ซือ” (Zhao Lusi) นักแสดงแถวหน้าของจีนและแฟชั่นไอคอนระดับโลก เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิในช่วงค่ำของวันที่ 30 เมษายน 2569 เพื่อเตรียมเสิร์ฟความสนุกและความฟินให้แฟนๆ ในคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งใหญ่ในต่างประเทศครั้งแรกของเธอ ท่ามกลางกองทัพแฟนคลับที่มารอต้อนรับอย่างเนื่องแน่น ตอกย้ำกระแสความนิยมในประเทศไทย
นักแสดงสาวเจ้าของผลงานซีรีส์ยอดฮิตอย่าง Hidden Love และ Love Like the Galaxy เตรียมใช้เวลาตลอดสัปดาห์นี้ในกรุงเทพฯ เพื่อทุ่มเทซ้อมคอนเสิร์ต Rosy Zhao "Stay Romantic" Concert in Bangkok 2026 ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคมนี้ เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
โดยแฟนๆ จะได้พบกับโชว์สุดพิเศษ ทั้งการแสดงเพลงประกอบซีรีส์ชื่อดัง เพลงใหม่ที่ยังไม่เคยเปิดเผย รวมถึงเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ออกแบบมาเพื่อเวทีกรุงเทพฯ โดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังมีช่วงเวลาสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่เปิดโอกาสให้แฟนๆ ได้ใกล้ชิดกับจ้าวลู่ซืออย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
สำหรับใครที่อยากเป็นส่วนหนึ่งของช่วงเวลาพิเศษ และโมเมนต์ดีๆ กับนางเอกคนโปรด สามารถจับจองบัตรได้ทาง Ticket Melon, Damai, MAISEAT (ระบบยืนยันตัวตนด้วยชื่อจริง) และ Trip.com