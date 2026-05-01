“น้ำตาล พิจักขณา” เปิดใจโมเมนต์ “ไผ่ พาทิศ” ขอแต่งงานใต้แสงเหนือ วุ่นวายเหมือนตายวันแรก รีบแต่งใน 2 ปีนี้เพราะอยากมีลูก

“น้ำตาล พิจักขณา” เปิดใจโมเมนต์ “ไผ่ พาทิศ” ขอแต่งงานใต้แสงเหนือ ที่วุ่นวายเหมือนตายวันแรก ฝนตกจนต้องบนบาน แถมคว้าแหวนมาใส่เอง ลั่นต้องรีบแต่งใน 2 ปีนี้เพราะอยากมีลูกแล้ว
เพิ่งถูกขอแต่งงานท่ามกลางแสงเหนือไปหมาดๆ สำหรับคู่ของ “น้ำตาล พิจักขณา วงศารัตนศิลป์”ที่ถูกแฟนหนุ่ม “ไผ่ พาทิศ พิสิฐกุล” คุกเข่าขอแต่งงานหลังจากคบกันมานาน 14 ปี โดยน้ำตาลได้เล่าโมเมนต์วันนั้นว่าวุ่นวายเหมือนตายวันแรก
“เป็นอีกสเต็ปนีงที่หลายคนรอคอย ตาลเองก็รอคอย ปีนี้เป็นปีที่ 14 แล้ว เราคุยกันว่าไม่ปีนี้ก็ต้องปีหน้าแล้วนะ ทางเราอยากจะมีบุตร ถ้าจะอีก 4-5 ปี เขาจะเกือบ 50 แล้วนะ เขาบอกถ้าได้เบี้ยคนชราแล้วลูกยังเรียนไม่จบมหาวิทยาลัยเลย เขาอยากจะมีลูกเป็นเพื่อน ตาลเองก็รู้สึกแบบนั้น
ปีที่แล้วตาลทำงานเยอะ ปีนี้ตาลเลยมีแพลนเที่ยวเยอะ เราไม่ได้เที่ยวต่างประเทศกันมานานตั้งแต่โควิด ด้วยความว่าทริปเยอะเลยไม่รู้ว่าจะเป็นทริปไหน แล้วทริปแสงเหนือเพื่อนที่มาจอยกันไม่ได้สนิทกัน เลยคิดว่าคงไม่ใช่ทริปนี้หรอก”
เบื้องหลังภาพสวยขอแต่งงานท่ามกลางแสงเหนือคือวุ่นวายเหมือนตายวันแรก
“คือเรียกว่าเซอร์ไพรส์ทุกคนเพราะตาไผ่ไม่ได้บอกว่าจะขอวินาทีไหน เตรียมแค่ว่าถ้าแสงเหนือมีเมื่อไหร่ก็จะขอตอนนั้น แล้วคือแสงเหนือไม่มาเลย ฝนตกตั้งแต่วันแรกและทุกวัน แล้ว แจ็คกี้ (ชาเคอลีน มึ้นช์) วันนี้แหละๆ บิวต์มาตั้งแต่บนเครื่องบิน ไป 10 วัน ตาลเตรียมชุดขาวไป 5 วันตาลก็ใส่ชุดสีขาวมาเลย 5 วันแรก ผู้ชายพาไปดูแสงเหนือทุกวัน ก็คิดวันนี้แหละ ก็โม่หน้าทุกวัน จนเราหมดใจแล้ว ผู้ชายขอวันทึ่ 7 ชุดหมด ซึ่งก็เลยใส่กางเกงยีนส์เพื่อน ก็คือ แจ็คกี้ จริงๆ วันนั้นตาลใส่กางเกงวอล์ม
แล้วจริงๆ มันมีที่ๆ สวยกว่านี้แต่อยู่ๆ ตาไผ่ก็ไปคุกเข่าเอาในป่า ข้างน้ำ พอแสงเหนือมาปุ๊บความวุ่นวายเหมือนตายวันแรกเกิดขึ้น เพราะทุกคนถ่ายรูปแสงเหนือไม่เป็น ตาเราเห็นว่าแสงเต้นระบำต่อหน้าเรา แต่มือถือของแต่ละคนมันก็ถ่ายได้บ้างไม่ได้บ้าง ซึ่งในที่นั้นมีโทรศัพท์ของตาลคนเดียวที่ถ่ายได้ แล้วเพื่อนแต่ละคนถ่ายรูปบางคนเจนแนวตั้ง บางคนเจนแนวนอน เราจินตนาการมาไว้ก่อนแล้วว่าถ้าขอแต่งงานเราต้องกอดคอร้องไห้กับเพื่อน ชีวิตจริงคือเจอแจ็กกี้โวยวาย ถอดหมวกออก นั่นนี่ ความโรแมนติกอยู่ตรงไหน”
เลิ่กลั่กนาทีสวมแหวน เผลอหยิบมาใส่เอง
“แล้วตอนจับมือขอแต่งงานสวมแหวน หนาวมาก หนาวสุดๆ หน้าจะเขียวอยู่แล้ว แล้วต้องทำท่าค้าง ชดเชยแสง 10 วินาที แล้วแต่ละเครื่องก็ชดเชยแสงไม่เท่ากัน แล้วแจ็กกี้ก็ตีกับแม่ เพราะแม่ไปเดินสะดุดกล้องตาไผ่ล้ม ผู้ชายจะสวมแหวนแล้วเวลเจ้าสาวยังอยู่ในกระเป๋าเพื่อนอยู่เลย แล้วแหวนคือตาลหยิบมาใส่เอง โมเมนต์ขอแต่งงานของตาลให้เล่า 3 ชั่วโมงก็ไม่หมด
ขอกันตรงนั้นเสร็จเราก็กลับไปฉลองกันที่บ้าน เชื่อไหมว่าแสงเหนือมาเต้นโชว์อยู่หน้าบ้านโดยที่ไม่ต้องออกไปในป่า ก็เป็นโมเมนต์ดีๆ ที่มันออกมาฉลองให้เรา เพิ่งจะมาน้ำตาซึมตอนนั้น ความรู้สึกดีเลย์นานมาก คือภาพในหัวเราไม่ได้มีอย่างนี้เลย ภาพไม่เก๋เลยเพราะภาพดูเต็มใจแต่งสุดๆ แบบขอสักที แล้วตาไผ่หน้าเศร้าเป็นไก่โดนฝนทั้งทริป คอตก รอแสงเหนือ”
แก้บนรำถวายให้กับแสงเหนือ
“ด้วยความที่ฝนตกทุกวัน เมฆมันบัง ทุกคนเลยบนให้ฟ้าเปิด ตาลกับแจ็กกี้ก็เลยบนรำกัน ถาม chat gpt ว่าเราจะต้องทำยังไงให้เราได้เห็นแสงเหนือ แชตบอกว่าให้เธอตั้งจิตอธิษฐาน ก็ตั้งจิตสองภาษา ภาษาอังกฤษกับภาษาไทย เพื่อนพูดภาษาอังกฤษเราแปลไทยขอพร ขอด้วยเอเนอร์จี้เต็มที่ ขอให้เห็นแสงเหนือ เขาบอกให้ขอในใจ เพื่อนคนอื่นไปบนกับโบสถ์ พอแสงเหนือมาก็รำกันเลยกับแจ็กกี้ ตอนที่เห็นแสงเหนือหน้าบ้าน ก็รำถวายกันเลย”