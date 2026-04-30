เอ็นไอเอ เดินหน้าปั้นแบรนด์ท้องถิ่น – ปลุกความอยู่รอดของผู้ประกอบการไทยผ่าน “นิลมังกร รุ่น 4” หนุนสร้างนวัตกรรมสู่เศรษฐกิจโลคอลที่ช่วยให้เกิดการจ้างงานและเม็ดเงินหมุนเวียนได้จริง

กรุงเทพฯ 23 เมษายน 2569 – สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคทั่วประเทศ เปิดตัวโครงการสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมระดับภูมิภาค “นิลมังกร รุ่นที่ 4” เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมและยกระดับผู้ประกอบการนวัตกรรมในระดับภูมิภาค พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดการจ้างงานในท้องถิ่น และลดอัตราการไหลออกของคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในพื้นที่ พร้อมเผยกว่า 6 ปีที่ผ่านมา “นิลมังกร รุ่นที่ 1-3” สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นให้กับทั้ง 60 แบรนด์นวัตกรรมไทยเฉลี่ยแล้วกว่า 3.4 เท่าหรือกว่า 760 ล้านบาท ภายใน 1 ปีที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงต่อยอดการสร้างแบรนด์ให้กับผู้ประกอบการจากการคว้ารางวัลในเวทีต่างๆ และบางส่วนได้รับต่อยอดการลงทุนจากกลุ่มนักลงทุนแล้ว โดยแชมป์ปีล่าสุดคือ เจ้าของธุรกิจ PetGeneX: ธนาคาร Stem cells สำหรับสัตว์เลี้ยง ซึ่งสามารถเติบโตมากกว่า 7 เท่า
ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานวัตกรรมแห่งชาติ NIA กล่าวว่า ปัจจุบันเรากำลังเผชิญกับสิ่งที่เรียกว่า ยุคแห่งความไม่แน่นอน ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ความขัดแย้งในหลายพื้นที่ของโลก ซึ่งไม่ได้ส่งผลเฉพาะในเชิงภูมิรัฐศาสตร์เท่านั้น แต่ยังส่งแรงกระเพื่อมมาถึงโครงสร้างเศรษฐกิจและภาคธุรกิจในระดับลึก โดยเฉพาะมิติ “พลังงาน” ที่มีความผันผวนอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันผลกระทบจากความไม่มั่นคงในภูมิภาคยังส่งผลต่อ “การเคลื่อนย้ายแรงงาน” โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในหลายอุตสาหกรรมของไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการผลิต ก่อสร้าง หรือเกษตรกรรม ส่งผลให้ผู้ประกอบการจำนวนมากต้องเผชิญกับภาวะขาดแคลนแรงงาน ควบคู่ไปกับต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่ความท้าทายชั่วคราว แต่คือ ภาวะวิกฤตซ้อนวิกฤต ที่ผู้ประกอบการต้องเผชิญ
ทั้งนี้ NIA มองว่าหัวใจสำคัญของการอยู่รอดและเติบโตท่ามกลางวิกฤต คือธุรกิจต้องมีการปรับตัว โดยเน้น 3 แนวทาง ได้แก่ 1. สร้างความยืดหยุ่นของธุรกิจด้วยนวัตกรรม 2. การเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียว และ 3. สร้างเครือข่ายเพื่อสนับสนุนธุรกิจ โดย NIA พร้อมที่จะเป็นสะพานเชื่อมและเป็นพี่เลี้ยงที่เคียงข้างผู้ประกอบการไทย เพื่อเปลี่ยนความไม่แน่นอนเหล่านี้ให้กลายเป็นโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและแข็งแกร่งกว่าเดิม
“นิลมังกร ถือเป็นเครื่องมือในการยกระดับธุรกิจนวัตกรรมของผู้ประกอบการในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย ที่มีการนำอัตลักษณ์ วัตถุดิบในท้องถิ่น หรือความได้เปรียบในพื้นที่มาเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการใน 4 ด้านได้แก่ 1. การใช้นวัตกรรมเพิ่มจุดเด่น-สร้างจุดขาย 2. การวางแผนรูปแบบธุรกิจ 3. การพัฒนาเทคนิคการตลาดแบบใหม่ และ 4. การสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ ซึ่งเป้าหมายของโครงการคือให้เกิดรายได้จากสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 3 เท่า “นิลมังกร” จึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่การประกวด แต่เป็นแพลตฟอร์มสนามฝึกซ้อมเพื่อความอยู่รอดในโลกจริงให้กับผู้ประกอบการไทย ที่จะเป็นตัวอย่างในการสร้างแรงบันดาลใจ หรือใช้กลยุทธ์ในการสร้างยอดขายให้กับผู้ประกอบการธุรกิจอื่นๆ ได้อีกด้วย โดยมีจุดเด่น 3 เรื่อง คือ 1. เน้นเรื่องการเปลี่ยนวิธีคิด (Mindset) มากกว่าแค่เรื่องเงินรางวัล เพื่อให้ผู้ประกอบการเติบโตอย่างยั่งยืน 2. ใช้เครื่องมือในการ "เจียระไน" ธุรกิจ เพื่อรีดศักยภาพการเติบโตของธุรกิจออกมาในรูปแบบการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ และ 3. การสร้างยอดขายที่เกิดขึ้นได้จริงทุกธุรกิจที่ผ่านการคัดเลือกจะสร้างยอดขายที่สามารถเติบโตได้อย่างแน่นอน” ดร. กริชผกา กล่าวสรุป
ผศ.ดร. เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าจุดแข็งสำคัญของโครงการฯ คือการที่ไม่ได้มองผู้ประกอบการในมิติเดียวกันทั้งประเทศ แต่เปิดโอกาสให้แต่ละภูมิภาคได้นำศักยภาพและอัตลักษณ์เฉพาะตัวของพื้นที่มาพัฒนาเป็นจุดเด่นของธุรกิจ โดยปีนี้จะมี Inno-Biz Champion Hub ที่จัดขึ้นเพื่อทำงานแบบเชิงรุกมากขึ้น โดยทีมพี่เลี้ยงจากอุทยานฯ และ NIA ส่วนภูมิภาค และการสนับสนุนต่อเนื่องหลังจบโครงการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ที่ก้าวขึ้นมาเป็น "นิลมังกร" จะไม่ใช่แค่ผู้ชนะบนเวที แต่จะเป็นผู้ประกอบการที่เติบโตได้จริงในตลาดต่อไป
อ.สพ. ชัยยศ ธารรัตนะ สัตวแพทย์ที่ปรึกษาด้านการฟื้นฟูสเต็มเซลล์ในสัตว์เลี้ยง PetGeneX เจ้าของแชมป์ “นิลมังกร เดอะ เรียลลิตี้” รุ่นที่ 3 กล่าวว่า PetGeneX เป็นการให้บริการธนาคารสเต็มเซลล์สำหรับสัตว์เลี้ยง (Pet Stem Cell Biobanking) ที่ไม่ได้เป็นเพียงการเก็บเซลล์ แต่เป็นการสร้าง “โอกาสการรักษาในอนาคต” ให้กับสัตว์เลี้ยงตั้งแต่วันที่เขายังสุขภาพดี เพราะเชื่อว่าในอนาคตการแพทย์จะไม่ได้เริ่มต้นตอนที่สัตว์ป่วย แต่จะเริ่มตั้งแต่การเตรียมความพร้อมล่วงหน้า ซึ่งปัจจุบันเจ้าของสัตว์ส่วนใหญ่ยังไม่มีเครื่องมือหรือทางเลือกในการเตรียมสิ่งนี้ไว้ตั้งแต่ต้น หลังจาก PetGeneX ได้เข้าร่วมโครงการสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมประเทศไทย ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญ เพราะโครงการนิลมังกรไม่ได้แค่ช่วยให้ตัวเลขยอดขายเพิ่มขึ้น แต่เปลี่ยนวิธีคิดในการทำธุรกิจทั้งระบบ
สำหรับผู้ประกอบการไทยจากทั่วทุกภูมิภาคที่สนใจเข้าร่วมโครงการการแข่งขันสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมประเทศไทย หรือ “นิลมังกร แคมเปญ” รุ่นที่ 4 สามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 29 พฤษภาคม 2569 ผ่านทางเว็บไซต์ https://thailandinnobiz.nia.or.th/ มาร่วมกันพิสูจน์ให้เห็นว่า นวัตกรรมไทย ไม่แพ้ชาติใดในโลก และวิกฤตจะเป็นเพียงแค่บันไดให้เราก้าวสู่ความสำเร็จที่สูงกว่าเดิม