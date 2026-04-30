Viu (วิว) เสิร์ฟไม่ยั้ง! เปิดไลน์อัพ 3 วาไรตี้ใหม่ “รัก-เที่ยว-รียูเนียน” ครบทุกอารมณ์ ดูยาวทั้งสัปดาห์

Viu (วิว) เดินหน้ารุกคอนเทนต์เอเชียอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเปิดตัว 3 รายการวาไรตี้ใหม่ที่คัดมาแล้วทั้งความสดใหม่ ความเรียล และพลังแฟนเบสระดับนานาชาติ พร้อมเสิร์ฟความบันเทิงครบทุกอารมณ์ให้ผู้ชมตลอดทั้งสัปดาห์
เริ่มต้นด้วย “Rak Rak – Senses of Love” ผลงานจาก Viu Original เรียลลิตี้หาคู่ที่แตกต่างจากรายการเดตทั่วไป ด้วยการตัด “ภาพลักษณ์ภายนอก” ออกไปอย่างสิ้นเชิง ผู้เข้าแข่งขัน 10 คนจากเกาหลีและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะต้องทำความรู้จักกันผ่าน “ประสาทสัมผัสทั้งห้า” ไม่ว่าจะเป็นการฟังเสียง การสัมผัส หรือแม้แต่กลิ่นและรสชาติ โดยมีภารกิจหลากหลายที่ออกแบบมาเพื่อกระตุ้นอารมณ์และความรู้สึก เช่น การทำอาหารแบบปิดตา การเดตที่ห้ามมองเห็นหน้า หรือกิจกรรมที่ต้องสื่อสารกันโดยไม่ใช้คำพูด
ความพิเศษของรายการนี้คือ “การจำกัดการสารภาพรัก” และการลดบทสนทนา ทำให้ทุกความสัมพันธ์ค่อย ๆ เติบโตจากความรู้สึกลึก ๆ มากกว่าคำพูดหรือภาพลักษณ์ สะท้อนมุมมองความรักในยุคใหม่ที่เน้นความเข้าใจและการรับรู้กันในระดับอารมณ์อย่างแท้จริง ออกอากาศซับไทยทุกวันพฤหัสบดี เวลา 11.00 น.
ต่อด้วย “Unplanned Trip: Limited Edition” รายการท่องเที่ยวที่พาผู้ชมไปสัมผัส “ความไม่พร้อมที่สนุกที่สุด” เมื่อ 3 นักแสดงชื่อดัง พัคซอจุน, จองยูมี และ ชเวอูชิก ต้องออกเดินทางโดยไม่มีแผนล่วงหน้า ไม่รู้จุดหมายปลายทาง ไม่มีการจองที่พัก และต้องจัดการทุกอย่างภายใต้เวลาที่จำกัดและงบประมาณที่ถูกกำหนดไว้
ตลอดการเดินทาง ผู้ชมจะได้เห็นทั้งมุมวุ่นวาย การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ไปจนถึงเคมีความเป็นเพื่อนที่เป็นธรรมชาติแบบไร้สคริปต์ ซึ่งเป็นเสน่ห์สำคัญของรายการสายนี้ ผสานกับลายเซ็นการกำกับของ นายองซอก ที่ขึ้นชื่อเรื่องการดึง “ความเรียล” ของคนออกมาได้อย่างมีเสน่ห์ ทำให้ทุกสถานการณ์กลายเป็นความสนุกที่คาดไม่ถึง ออกอากาศซับไทยทุกวันพุธ เวลา 14:40 น. เริ่ม 6 พฤษภาคมนี้
และไฮไลต์ที่แฟน K-POP ห้ามพลาดกับ “WANNA ONE GO: Back to Base” รายการรียูเนียนของ Wanna One ที่กลับมาพร้อมสมาชิกครบทั้ง 11 คน หลังจากแยกย้ายไปเติบโตในเส้นทางของตัวเองนานกว่า 7 ปี โดยครั้งนี้พวกเขาจะได้กลับเข้าสู่ “WANNA-BASE” พื้นที่พิเศษที่เปรียบเสมือนบ้านแห่งความทรงจำ
รายการจะพาผู้ชมย้อนดูทั้งโมเมนต์อดีต ความผูกพันระหว่างสมาชิก รวมถึงการใช้เวลาร่วมกันในปัจจุบัน ผ่านกิจกรรมที่สะท้อนตัวตนของแต่ละคน ทั้งการพูดคุยแบบเปิดใจ เกมสนุก ๆ และภารกิจที่ดึงความสัมพันธ์แบบพี่น้องให้กลับมาอีกครั้ง ความน่าสนใจอยู่ที่การได้เห็น “ตัวตนที่เติบโตขึ้น” ของสมาชิกแต่ละคน และการกลับมารวมกันในจังหวะเวลาที่มีความหมายต่อทั้งศิลปินและแฟนคลับทั่วโลก ออกอากาศซับไทยทุกวันศุกร์ เวลา 12:30 น. เริ่ม 1 พฤษภาคมนี้
การเปิดตัวทั้ง 3 รายการในครั้งนี้ ไม่เพียงให้เห็นถึงความหลากหลายของคอนเทนต์จาก Viu แต่ยังตอกย้ำการเป็นแพลตฟอร์มที่เข้าใจผู้ชมยุคใหม่ ที่ต้องการทั้งความแปลกใหม่ ความจริงใจ และความรู้สึกร่วมที่เข้าถึงได้ง่ายในทุกไม่ว่าจะสายฟิน สายท่องเที่ยว หรือสายแฟนด้อม เตรียมล็อกคิวให้ดี แล้วไปอินกับทั้ง 3 รายการใหม่จาก Viu ได้พร้อมกันตลอดทั้งสัปดาห์