โปรเจกต์ซีรีส์ไทย–จีนร่วมสร้าง “Burning Rivalry อัคคีรา” เตรียมผลิตผลงาน BL โปรดักชันขนาดใหญ่สู่ตลาดโลก

สปอยล์ครั้งใหญ่! โปรเจกต์ซีรีส์ Boy Love เรื่องใหม่ล่าสุด จากความร่วมมือของบริษัทไทย–จีน “Burning Rivalry อัคคีรา” ซีรีส์แนวโรแมนติก–ดราม่า ดำเนินการผลิตโดย KLA BAA BIN ENTERTAINMENT ภายใต้การควบคุมการดำเนินงานโดย Alex และได้เปิดกล้องอย่างเป็นทางการที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา ผลงานก่อนหน้านี้เคยร่วมผลิตซีรีส์จีนชื่อดัง “Speed and Love” ซึ่งออกอากาศในปี 2568 สำหรับโปรเจกต์ครั้งนี้ ได้ร่วมลงทุนกับบริษัทจากประเทศจีนอย่าง Story Kingdom โดยมีแผนนำเสนอผลงานซีรีส์ขนาดใหญ่ โปรดักชันยิ่งใหญ่ โลเคชันสวยงาม ตัวละครโดดเด่น และเนื้อเรื่องละเอียดซับซ้อนสู่ผู้ชมทั่วโลก
ซีรีส์ “Burning Rivalry อัคคีรา” ดัดแปลงมาจากนิยายของนักเขียนชื่อดังจากจีนแผ่นดินใหญ่ ซึ่งเป็นหนึ่งในซีรีส์ชุด “188” โดยมีฉากหลังเป็นสงครามธุรกิจ เล่าเรื่องของ “อัคคี” ทายาทเศรษฐีอดีตทหารผู้หัวแข็งดื้อรั้น และ “ราวิน” นักธุรกิจผู้สุขุมและสง่างาม จากการเป็นศัตรูในที่ทำงาน ความสัมพันธ์ที่บีบบังคับ การรักและทำร้ายกัน การแตกหักและจากลา สู่การกลับมาพบกันอีกครั้งและก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดเคียงข้างกัน จากเจ้านาย–ลูกน้อง คู่แข่ง สู่คนรักอย่างสมบูรณ์
ซีอีโอหนุ่มผู้สุขุมลึกซึ้ง × หนุ่มรุ่นน้องผู้ดุดันเปี่ยมสัญชาตญาณ ความต่างสุดขั้วของตัวละครที่ทรงพลัง ทั้งช่องว่างอายุ ฐานะ และบุคลิกที่ปะทะกันอย่างเข้มข้น แฟนนิยายถึงกับเรียกความสัมพันธ์ของคู่นี้ว่า “จิ้งจอกฝึกสุนัข” และความพิเศษของซีรีส์เรื่องนี้ยังเต็มไปด้วยประโยคคลาสสิกมากมาย อย่าง “เธอชอบฉันบ้างไหม?”, “ชอบ… ชอบบ้างอะ มากเลย”, “เธอยังค้างฉันอยู่สองปีครึ่ง เกือบเก้าร้อยกว่าวันคืน แล้วยังค้างฉันอีกทั้งชีวิต!”, “ครั้งนี้… ขอแค่เธอไม่ดื้อ ไม่ทำบ้า ฉันจะอยู่เคียงข้างเธอไปจนสุดทาง” จากประโยคเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงแรงดึงดูด ความขัดแย้ง และเคมีที่เข้มข้นระหว่างตัวละครที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ให้เราร่วมติดตามว่า “อัคคี” จะค่อย ๆ ตกหลุมรัก “เทพบุตร” อย่าง “ราวิน” ได้อย่างไร
สปอยล์เพียงเท่านี้ เตรียมติดตามการเปิดตัวนักแสดงนำจากประเทศไทยและจีนได้เร็ว ๆ นี้ ผ่านทางแฮชแท็ก #BurningRivalry และ #อัคคีรา