“ญาญ่า อุรัสยา” ออร่าพุ่งไม่พัก! ชวนอินทุกความหมายของการเดินทาง ผ่านภาพยนตร์โฆษณาใหม่ของบางกอกแอร์เวย์ส เปิดตัว 5 พฤษภาคม 2569

เรียกว่า ทั้งงานปัง และความรักก็หวานไม่มีแผ่ว! สำหรับเจ้าสาวป้ายแดง “ญาญ่า - อุรัสยา เสปอร์บันด์” สะใภ้ขอนแก่น หลังปล่อยโมเมนต์สุดหวานจากงานวิวาห์ในฝันจนโซเชียลฮือฮาแทบแตก ล่าสุดออร่าเจ้าสาวยังพุ่งแรงไม่หยุด เตรียมเซอร์ไพรส์พิเศษร่วมกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ปีที่ 11 ผ่านภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ ภายใต้คอนเซปต์เก๋ ๆ “ทุกเหตุผลของการเดินทางล้วนมีความหมาย”
งานนี้ไม่ใช่แค่ภาพสวย ฟีลดี แต่ยังสะท้อนชีวิตจริงของสาวญาญ่าผ่านเรื่องราวของ “การเดินทาง” ที่เต็มไปด้วยความรัก ความผูกพัน และช่วงเวลาสำคัญของชีวิต จนแฟน ๆ อดแอบโยงไม่ได้ว่าโฆษณาชิ้นนี้อบอวลไปด้วยกลิ่นอายของเจ้าสาวที่กำลังก้าวสู่บทใหม่ของชีวิตแบบแฮปปี้สุด ๆ
เตรียมอินไปพร้อมกัน 5 พฤษภาคม นี้ บอกเลยว่าห้ามพลาด! สามารถรับชมภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่นี้ผ่านทางสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดียของบางกอกแอร์เวย์ส หรือติดตามรายละเอียดและข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ได้ทางแฟนเพจเฟซบุ๊ก: https://www.facebook.com/FlyBangkokAir และYouTube Official: https://www.youtube.com/@FlyBangkokAir TikTok: https://www.tiktok.com/@bangkok.airways