มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ จับมือ สวพ.FM91 จัดกิจกรรม “TAXI DAY” รับวันแรงงานแห่งชาติ ส่งมอบความสุขและพลังใจให้ครอบครัวแท็กซี่ผ่านภาพยนตร์ “อีแหล่แอรี่ เกาหลี โอปป้า”

มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ร่วมกับ สถานีวิทยุ สวพ.FM91 เดินหน้าสานต่อกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม “TAXI DAY” ต่อเนื่องกว่า 10 ปี ภายใต้แนวคิด “Care for Social” เพื่อแทนคำขอบคุณและส่งมอบกำลังใจให้แก่ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ ซึ่งเป็นหนึ่งกำลังสำคัญของระบบขนส่งสาธารณะของประเทศ โดยได้รับความสนใจจาก ผู้ขับขี่แท็กซี่พาสมาชิกในครอบครัวกว่า 300 คน เข้าสัมผัสประสบการณ์ความสุขความบันเทิงระดับพรีเมียม กับการชมภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่อง “อีแหล่แอรี่ เกาหลี โอปป้า” ช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความสุข เสียงหัวเราะและรอยยิ้ม ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน
กิจกรรม “TAXI DAY” มุ่งเน้นการสร้าง “ช่วงเวลาคุณภาพที่มีคุณค่า” ให้กับกลุ่มผู้ขับขี่แท็กซี่และครอบครัว โดยได้รับเกียรติจาก นรุตม์ เจียรสนอง กรรมการ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ พร้อมด้วย ดร.ไจตนย์ ศรี วังพล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิไลเซ็นเตอร์ แอนด์ ซันส์ จำกัด ผู้ร่วมดำเนินงานสถานีวิทยุ สวพ.FM91 พร้อมด้วยเหล่าดีเจชื่อดังมาร่วมต้อนรับอย่างอบอุ่น ภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะจากการรับชมภาพยนตร์คอมเมดี้เรื่อง “อีแหล่แอรี่ เกาหลี โอปป้า” ซึ่งมูลนิธิฯ เชื่อมั่นว่าความสุขในวันนี้จะเป็นพลังขับเคลื่อนให้กับพี่น้องชาวแท็กซี่ในการส่งมอบบริการที่ดีเยี่ยมให้กับสังคมต่อไป
มานะชัย ผ่องกลาง เเท็กซี่สีชมพู-ขาว ทะเบียน ทอ-4832 กทม. ตัวเเทนเเท็กซี่ กล่าวว่า ดีใจมากเเละตื่นเต้นที่มีโอกาสเข้าโรงหนังดูหนังฟรีพร้อมครอบครัว การที่แท็กซี่จะเข้ามาดูหนังในแต่ละครั้งถามว่าได้มั้ย ได้...แต่อาจจะยากมาก เพราะรายรับน้อย รายจ่ายเยอะ ซึ่งโอกาสดี ๆ แบบวันนี้ มีความสุขที่ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ และ สวพ.FM91 ได้มอบโอกาสให้เข้าร่วมกิจกรรมวันนี้ ภูมิใจมากที่เห็นคุณค่าของพวกเรา ขอขอบคุณ...มูลนิธิ เมเจอร์ เเคร์ และ สวพ.FM91 มาก ๆ จริง ๆ อยากให้จัดกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ให้กับแท็กซี่เเละครอบครัวตลอดไปครับ
การดำเนินงานครั้งนี้สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ที่ต้องการขยายขอบเขตความสุขสู่กลุ่มอาชีพบริการสาธารณะ เพื่อเป็นการตอบแทนความเสียสละของกลุ่มผู้ขับขี่ที่ทำหน้าที่ดูแลการเดินทางของประชาชนมาโดยตลอด และมูลนิธิฯ ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อโอกาส ความสุข และกำลังใจให้กับคนไทยในทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน