“บอย ปกรณ์” ชวนชิม ของเด็ด ของดี ใน “งานลิ้นติดโปรแฟร์ ” ปักหมุด “Food ครองเมือง”งานเดียวจบ ครบทุกความอร่อย!!

Food ครองเมือง!!! ปรากฏการณ์ความอร่อยครั้งใหญ่ รวมไว้อยู่ที่นี่ ในงาน “ ลิ้นติดโปรแฟร์ เมนูติดดาว” ของเจ้าแม่ตลาด ก้อง ปิยะ – ท็อป ดารณีนุช ขนร้านเด็ด ร้านดัง ตัวจริงเรื่องความอร่อย การันตีทุกเมนูคัดสรร กว่า 1,000 เมนู ที่เดียว…ครบ จบทุกความอร่อย
นัดเปิดตลาดวันแรกพบ บอย ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ มาชวน ชิม ชอป เมนูคาวหวาน อาหารอร่อยช่วยดับกระหายคลายร้อน ไปกับร้านค้าเหล่าดารา โบ๊ท ธารา, ธงธง มกจ๊ก, ผัดไท ใจดีดี, ท็อป ดารณีนุช, มะเดี่ยว วับวาวฯ , bonnana เค้กกล้วยหอมบอนนาน่าชีส และร้านเด็ดเจ้าดัง หอยจ๊อปูแม่วรรณา, ชอบชิ้น(ลูกชิ้นหมูปั้นสด), บ้าบิ่น หอมกรุง, อาเหล็งแหนมเนือง , ขนมจีนสามพี่น้อง, Top Berry, ลูกชิ้นกุ้งหลานอาม่า, วัรดะห์ ข้าวขาวัว By Jeerapan , หลนปูม้าแม่ทองปอนด์ ,สองหนุ่มเปี๊ยะปิ้ง ,ซาลาเปานางเลิ้ง, Strawberry Candy, ตะบันทอด, เจ๊บีลูกชิ้นปลาเยาวราช , อ๊อดเจนเขียวหวานสะท้านฟ้า, สิงโตขนมไทย, ปิ่นมณี ปลาส้มไร้ก้าง, มารวยข้าวเกรียบปลาเส้น , Mrs.Soft Bread, สวนทุเรียนลุงมาดฯ
และเพิ่มความพิเศษ แบบจัดหนัก จัดปัง!! โดยทุกวัน ตลอดทั้งงาน จะมีเหล่าศิลปินดารา มาร่วมเชิญชวนชอปสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมามอบความสุข ให้กับบรรดา นักชอป นักชิม ได้เพลิดเพลินเดินอมยิ้ม อิ่มฟินกันทั่วหน้า พบพระเอก มาริโอ้ เมาเร่อ, เก้า นพเก้า, ปั้นจั่น ปรมะ, อัพ ภูมิพัฒน์, ดีเจนุ้ย , บูม สุภาพร, โบวี่ อัฐมา , มีน พีรวิชญ์ หมุนเวียนกันมา ช่วยเลือกสรรของดีของเด็ดครบเสร็จภายในงาน
สายชอป สายชิม สายเช็คอินสายคอนเทนต์ตัวจริง บอกเลยว่างานนี้ห้ามพลาด !! ปักหมุดรอ เพราะนี่คือ มหกรรม “Food ครองเมือง” ที่รวมที่สุดแห่งความอร่อยของเมืองไว้ครบจบในที่เดียว
5 – 17 พฤษภาคม 2569 (13 วันเต็ม)
เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ M GRAND HALL ชั้น G ในงาน ลิ้นติดโปรแฟร์ เมนูติดดาว Food ครองเมือง!!! ของอร่อย แน่นอน!!