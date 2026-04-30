“อัพ-ภูมิ” ครองกระแส!! เคมีพุ่งสนั่นโซเซียล ในซีรีส์ WeTV Original “Love of Silom รักแห่งสีลม”

กระแสแรงไม่มีแผ่ว!! นาทีนี้ต้องยกให้ซีรีส์ WeTV Original เรื่อง “Love of Silom รักแห่งสีลม” ที่กำลังถูกพูดถึงอย่างถล่มทลายในโลกโซเชียล หลังออกอากาศเพียง 2 ตอนแรก ก็สามารถกวาดกระแสไวรัลได้อย่างรวดเร็ว ด้วยเคมีสุดลงตัวของสองนักแสดงนำ อัพ ภูมิพัฒน์ เอี่ยมสำอาง และ ภูมิ ภูริพันธ์ ทรัพย์แสงสวัสดิ์ ที่โคจรมาสาดความฟินให้แฟนๆ ได้อินหนักเกินต้าน แถมงานนี้ไม่ว่าจะเลื่อนฟีดไปทางไหน ก็ต้องสะดุดกับมีม “คุณตำรวจสุดหล่อ” และ “น้องโฮสตัวท็อป” ที่ถูกแชร์ต่อกันสนั่นโซเซียล เรียกได้ว่าฮอตทั้งตัวซีรีส์และตัวนักแสดงแบบฉุดไม่อยู่เลยทีเดียว ซึ่งเบื้องหลังความปังครั้งนี้เกิดจากความทุ่มเทอย่างหนักของทั้งคู่
โดยฝั่งภูมิเรียกว่าทำถึงแบบสุดๆ เจ้าตัวลงทุนพัฒนาตัวเองอย่างจริงจัง โดยเฉพาะทักษะการเต้นที่ไม่เคยมีพื้นฐานมาก่อน ก็ยอมลงเรียนและฝึกซ้อมอย่างหนัก จนสามารถโชว์ลีลาบนหน้าจอได้อย่างน่าทึ่ง นอกจากนี้ยังฟิตหุ่นเต็มที่ ลดน้ำหนักกว่า 10 กิโลกรัมภายในเวลาเพียง 1 เดือน พร้อมปรับไลฟ์สไตล์จากสายหวานร้อยตามชื่อแฟนด้อมสู่โหมดหวานลบร้อยเพื่อบทบาทนี้โดยเฉพาะ
ด้านอัพก็ไม่น้อยหน้า งานนี้เจ้าตัวลุกขึ้นมาดูแลตัวเองอย่างจริงจัง ทั้งออกกำลังกายและเตรียมความพร้อมทางร่างกายอย่างเต็มที่ แถมยังก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเอง ด้วยการถ่ายทำฉากแอ็คชั่นสุดหิน ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งโจทย์ยากที่แสนท้าทายเลยทีเดียว แต่อย่างไรก็ตามเจ้าตัวยังขอขอบคุณทีมงานและครูฝึกที่ช่วยพัฒนาศักยภาพ จนสามารถถ่ายทอดบทบาทออกมาได้อย่างมั่นใจ
เรียกได้ว่านอกจากเคมีบนหน้าจอที่ทำให้แฟนๆ ติดหนึบแล้ว เบื้องหลังความตั้งใจวินัยและความพยายามของทั้ง อัพ-ภูมิ ก็กลายเป็นอีกหนึ่งกระแสที่ถูกพูดถึงไม่แพ้กัน จนส่งให้ซีรีส์เรื่องนี้ยิ่งทวีความ น่าจับตามองมากขึ้นในทุกตอนต่อไป
