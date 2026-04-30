TRUE DIGITAL PARK FULL MOUTH FEAST ชวนสายกินมาเปิดประสบการณ์ครั้งสำคัญ กับกว่า 50 ร้านดัง–ร้านลับ ณ True Digital Park

ทรู ดิจิทัล พาร์ค ชวนเปิดประสบการณ์สายกินครั้งสำคัญ ในงาน TRUE DIGITAL PARK FULL MOUTH FEAST ที่กลับมาอีกครั้ง หลังจากประสบความสำเร็จและได้รับกระแสตอบรับอย่างดีในปีที่ผ่านมา โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ เทศกาลรวมร้านลับ ที่ไม่ลับอีกต่อไป” ชวนเปิดประสบการณ์ความอร่อยแบบจัดเต็ม กับเทศกาลรวมร้านอาหารที่ยกขบวนทั้งร้านดัง ร้านกระแส และร้านลับที่ซ่อนตัวอยู่ในมุมต่าง ๆ ของเมือง มาให้คุณได้ค้นพบในที่เดียว ท่ามกลางบรรยากาศสุดชิลล์ใจกลางเมือง ที่จะเปลี่ยนทุกมื้อธรรมดาให้กลายเป็นช่วงเวลาแห่งความสุข
ภายในงานพบกับร้านอาหารมากกว่า 50 ร้านค้า จัดเต็มตลอด 5 วัน ที่คัดสรรเมนูคุณภาพมาอย่างหลากหลาย ทั้งอาหารคาว หวาน และเครื่องดื่ม พร้อมเสิร์ฟทั้งเมนูยอดนิยมและเมนูพิเศษเฉพาะงาน อาทิ เอ็กเต็งผู่กี่ ร้านกาแฟโบราณสุดคลาสิค รสชาติกลมกล่อมจนหลายคนต้องยกนิ้วให้, หลี่ชิมเฮีย จุ๋ยก้วย ต้นตำรับความอร่อยระดับตำนาน จุ๋ยก้วยเนื้อนุ่ม เปาะเปี๊ยะสดไส้แน่น ก๋วยเตี๋ยวหลอดที่สืบทอดสูตรโบราณ, หมวยกุยช่าย ตลาดพลู ร้านกุยช่ายสตรีทฟู้ดรสชาติกลมกล่อมแบบโฮมเมดแท้ๆ ขึ้นชื่อความหอมอร่อยเฉพาะตัว, Fastfoot TH ทาร์ตไข่รสต้นตำหรับกับเครื่องดื่มยอดนิยมพร้อมเสิร์ฟความอร่อย, FIN Burger เบอร์เกอร์สไตล์โฮมเมด รสชาติเข้มข้น ถูกใจสายฟาสต์ฟู้ด, เดอะจุ้ง by ปลาอยู่เย็น เมนูกุ้งสูตรเด็ด รสชาติถูกใจทุกวัย, James Boulangerie ร้านขนมสไตล์ฝรั่งเศสเกรดพรีเมียมเจ้าดัง โดดเด่นด้วยคุณภาพและรสชาติ ที่สายขนมไม่ควรพลาด, Over Proof โดนัทสไตล์ไต้หวัน กรอบนอก นุ่มใน, ชา-ซิ้ว-ฝ่าน บาย SML หมูแดงย่างเชลล์ชวนชิมสไตล์ฮ่องกงแท้ๆที่อยากให้ลอง,น้ำใจ วุ้นกะทิ ขนมไทยโฮมเมด เน้นวุ้นกะทิเนื้อเนียน หอมมัน รสชาติกลมกล่อมในแบบดั้งเดิม,NOOD’s ร้านบะหมี่คลุกรสชาติเข้มข้น กับน้ำพริกหมูกระจกของคุณ “อาเล็ก ธีรเดช” ถูกปากสายกิน, J-Jan homemade Rotee ขนมร้านอร่อยหลังตลาดการบินไทยและตลาด อตก. และสุวิมลหอยจ๊อ หอยจ๊อปูเนื้อแน่น รสชาติกลมกล่อมเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มสูตรเด็ดของทางร้าน, ครัวเมืองตรัง ร้านอาหารใต้ต้นตำหรับ เมนูแกงใต้ รสจัดจ้านรวมร้านอร่อยชื่อดังจากโซเชียลและร้านสตรีทฟู้ดยอดนิยม ที่จะมาสร้างสีสันและเติมเต็มประสบการณ์ความอร่อยให้ครบทุกมิติ
นอกจากความอร่อยที่จัดเต็มแล้ว ภายในงานยังมาพร้อมกิจกรรมและบรรยากาศการใช้ชีวิตแบบไลฟ์สไตล์ ที่เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้เพลิดเพลินกับการเลือกชิมอาหารหลากหลายรูปแบบ พร้อมสัมผัสบรรยากาศสุดคึกคักของงานเทศกาลที่เต็มไปด้วยสีสัน ทั้งมุมถ่ายภาพ การเดินเลือกซื้ออาหาร และกิจกรรมภายในงานที่จะช่วยเติมเต็มประสบการณ์ให้สนุกยิ่งขึ้นตลอดทั้งวัน
พร้อมเปิดประสบการณ์ “ร้านลับที่ไม่ลับอีกต่อไป” ให้สายกินได้สนุกกับการค้นหารสชาติใหม่ๆ และเพลิดเพลินกับช่วงเวลาคุณภาพร่วมกับครอบครัว เพื่อน หรือคนพิเศษ ในพื้นที่ที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้ชีวิตของคนเมืองอย่างแท้จริง
พิเศษ! สมาชิก Life Member แลก 20 คะแนน ร่วมเล่นเกม Freeze the Time รับของรางวัลสุดพิเศษเฉพาะงานนี้เท่านั้น
บรรยากาศภายในงาน TRUE DIGITAL PARK FULL MOUTH FEAST เต็มไปด้วยสีสันของการกินดื่มที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และความหลากหลายของร้านอาหาร ที่มาร่วมสร้างประสบการณ์ความอร่อยให้กับผู้เข้าร่วมงาน ณ EAST EVENTERY ชั้น 1, True Digital Park (ฝั่ง East) ระหว่างวันที่ 22–26 เมษายน 2569
การเดินทางสะดวกด้วย รถไฟฟ้า BTS สถานีปุณณวิถี ทางออก6 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook & IG: @truedigitalparklife
