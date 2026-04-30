เชิญร่วมงานสมโภช 74 ปี ศาลเจ้าแม่โต๊ะโม๊ะสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เทศกาลแห่งศรัทธา ระหว่างวันที่วันที่ 4 ถึง 11 พฤษภาคม 2569 นี้

เตรียมพบกับงานสมโภช 74 ปี ศาลเจ้าแม่โต๊ะโม๊ะ สุไหงโก-ลก เทศกาลแห่งศรัทธาและสีสันที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติรอคอย ซึ่งจัดโดยศาลเจ้าแม่โต๊ะโม๊ะ สุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ร่วมกับเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก และ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดนราธิวาส โครงการส่งเสริมและยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ชายแดนใต้ ร่วมสัมผัสเสน่ห์แห่งลีลาการแข่งขันเชิดสิงโตนานาชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2569 INTERNATIONAL LION DANCE COMPETITION 2026 ระหว่างวันที่ 4-11 พฤษภาคม พบกับสุดยอดทีม การแข่งขันจากนานาประเทศ ที่จะมาสะกดทุกสายตา กับ 2 ประเภทการแข่งขันสุดเร้าใจ ค่ายกล สุดยอดแห่งยุทธลีลา และ เสาดอกเหมย สุดยอดแห่งความท้าทาย ณ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
ร่วมสัมผัสมหกรรมแห่งศรัทธาและวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ตลอด 8 วัน 8 คืน กับขบวนแห่เกี้ยวเจ้าแม่และองค์เทพรอบเมือง พิธีสักการะเจ้าแม่โต๊ะโม๊ะ สุไหงโก-ลก การแข่งขันสิงโตนานาชาติ ทั้งค่ายกลและเสาดอกเหมย
พบกับพิธีเปิดงานสุดยิ่งใหญ่ พร้อมจุดพลุเฉลิมฉลอง 74 นัด ร่วมพิธีเดินสะพานสะเดาะเคราะห์ พิธีเทกระจาด และการประมูลวัตถุมงคล
สนุกกับคอนเสิร์ตวงพัทลุง การแสดงโนรา วาไรตี้ การแสดงของนักเรียน และศิลปวัฒนธรรมหลากหลายทั้งงิ้ว มโนราเทวศิลป์ ปัตตานี และลิเกฮูลู
วันที่ 4 ถึง 11 พฤษภาคม 2569 นี้ ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานสมโภชเจ้าแม่โต๊ะโม๊ะ สุไหงโก-ลก ครบรอบ 74 ปี แล้วพบกันที่สุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
เปิดตำนานความเชื่อ-ความศรัทธา เจ้าแม่โต๊ะโม๊ะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
เจ้าแม่โต๊ะโม๊ะ หรือเจ้าแม่มาจู่ หรือเจ้าแม่ทับทิม ตามตำนานเล่าว่า ท่านเป็นเทพธิดาแห่งท้องทะเล เกิดในสมัยราชวงศ์ซ่ง ณ มณฑลฮกเกี้ยน ประเทศจีน เดิมมีเชื้อสายจากบรรพบุรุษในราชวงศ์ตั๋ง ท่านเป็นบุตรสาวของหลินหยวน ผู้ตรวจราชการเมืองฮกเกี้ยน มีพี่น้อง 6 คน และเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดตั้งแต่เด็กเมื่อเติบใหญ่ ท่านได้แสดงอิทธิฤทธิ์ช่วยเหลือผู้คนมากมาย โดยเฉพาะผู้ที่ประสบภัยทางทะเล จึงได้รับความเคารพนับถือในฐานะเทพธิดาผู้ปกป้องท้องทะเล
เรื่องราวของเจ้าแม่โต๊ะโม๊ะในนราธิวาส เริ่มต้นในยุคที่มีการทำเหมืองทองคำที่เขาโต๊ะโมะ อำเภอสุคิริน กัปตันคิว หัวหน้าคนงานเหมืองชาวจีน มีความศรัทธาในเจ้าแม่มาจู่เป็นอย่างมาก และได้อัญเชิญองค์จำลองของท่านมาประดิษฐาน ณ เหมืองแห่งนั้น เล่ากันว่า เมื่อมีการประทับทรง เจ้าแม่ชี้แนะตำแหน่งแร่ทองคำ ทำให้การขุดค้นประสบความสำเร็จและความศักดิ์สิทธิ์ของท่าน จึงทำให้เกิดการนับถือและแพร่หลายในบริเวณนั้น และได้ขนานนามว่า “เจ้าแม่โต๊ะโม๊ะ”
ต่อมาจึงได้ย้ายศาลมาตั้งช่วงคราวที่ตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง และในปี พ.ศ. 2495 ได้ทำการก่อสร้างศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะที่เมืองสุไหงโก-ลก และได้อัญเชิญองค์เจ้าแม่มาประดิษฐานจวบจนปัจจุบัน
ชาวบ้านเชื่อว่าเจ้าแม่โต๊ะโมะมีอิทธิฤทธิ์ในการปกป้องคุ้มครองผู้ที่เดินทางทางทะเลให้ปลอดภัย และยังช่วยให้ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ ของชีวิต ศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะจึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวมาเลเซียที่เดินทางมาสักการะขอพรเป็นประจำ
ถือได้ว่าตำนานเจ้าแม่โต๊ะโม๊ะจึงเป็นเรื่องราวที่สะท้อนถึงความเชื่อและความศรัทธาที่ผูกพันกับวิถีชีวิตของผู้คนในจังหวัดนราธิวาสมาอย่างยาวนาน
และในปีนี้มีการจัดงานสมโภชครบรอบ 74 ปี ศาลเจ้าแม่โต๊ะโม๊ะ ในวันที่ 4-11พฤษพาคม 2569 ศาลเจ้าแม่โต๊ะโม๊ะ ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก