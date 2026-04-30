จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เปิดบ้านต้อนรับเยาวชนจากโครงการ “เยาวชนสืบสานรักษ์เพลงไทย” ซีซั่น 1 และ 2

จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เปิดโอกาสให้ 10 เยาวชนคนเก่งที่ผ่านคัดเลือกจากทั่วประเทศกว่า 2,300 คน จากโครงการ “เยาวชนสืบสานรักษ์เพลงไทย” ซีซั่น 1 และ 2 จัดขึ้นโดยสำนักงานพระคลังข้างที่ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนด้านคีตศิลป์และดุริยางคศิลป์ อนุรักษ์เพลงไทยลูกทุ่งและลูกกรุงให้คงอยู่ยั่งยืน พร้อมสร้างแรงบันดาลใจ และต่อยอดทักษะสู่การเป็นศิลปินมืออาชีพ ได้เข้าสู่กระบวนการการคัดเลือกศิลปิน (Screen Test) พร้อมเยี่ยมชมเบื้องหลังการทำงานในอุตสาหกรรมบันเทิงอย่างเต็มอิ่ม ท่ามกลางความตื่นเต้น รอยยิ้มและบรรยากาศสนุกสนาน ตลอดการเยี่ยมชม ณ อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส
ไฮไลท์สำคัญของการเยี่ยมชมในครั้งนี้ คือ การเข้าสู่ขั้นตอนการคัดเลือกศิลปินฝึกหัดของจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพื่อสานต่อความฝันการเป็นศิลปินให้เป็นความจริง ซึ่งน้องๆ ทุกคนต่างขึ้นเวทีโชว์สกิลการร้องการเต้นแบบจัดเต็มและตั้งใจ โดยมีครูเจ วิทวัส วีระญาโณ Vice President - Music Academy และ ครูทราย นภัส รอดบุญ Supervisor - Dance Trainer ผู้คัดเลือกศิลปินระดับมืออาชีพ มาชมความสามารถและคัดเลือกด้วยตัวเอง พร้อมให้ความเห็นอย่างละเอียด ซึ่งเป็นข้อแนะนำที่น้องๆ สามารถนำไปพัฒนาศักยภาพการร้องและการโชว์บนเวทีได้ตรงจุด เพื่อโอกาสที่จะได้ก้าวไปเป็นศิลปินต่อไปในอนาคต
นอกจากนี้ยังได้เข้าเยี่ยมชมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการคัดเลือกศิลปิน การผลิตผลงานตั้งแต่ต้นจนจบ แบบใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็น BLKGEM Studio ที่พาชมเบื้องหลังการพัฒนาศิลปินให้พร้อมสำหรับการเดบิวท์ โดยจะต้องผ่านการวิเคราะห์ภาพลักษณ์และการเตรียมความพร้อมด้าน Performance ซ้อมร้อง ซ้อมเต้นแบบเป๊ะปัง ต่อด้วย GMM Music Studio ที่พาชมขั้นตอนการทำงานของโปรดิวเซอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้สร้างสรรค์เพลงฮิตที่เราคุ้นเคย ด้าน ATIME Media ก็พาชมบรรยากาศการจัดรายการวิทยุอย่างใกล้ชิด โดยระหว่างการเยี่ยมชม ดีเจพี่อ้อยกำลังจัดรายการสดได้ออกมาร่วมถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกันกับน้องๆ เยาวชนแบบใกล้ชิดเป็นกันเองสุดๆ
ปิดท้ายที่สตูดิโอ ช่อง One31 ที่พาชมการเซ็ตอุปกรณ์ถ่ายทำและการทำงานแบบเรียลไทม์ของทีมโปรดักชันเบื้องหลัง พร้อมเก็บโมเมนต์การรายงานข่าวสดของสองนักข่าวมืออาชีพอย่าง “หนุ่ม อนุวัต” และ “แจ๊ค ศรีสุภางค์” ทำเอาทุกคนตื่นเต้นและต้องเงียบที่สุดแทบหยุดหายใจ ตอนที่เข้ารายงานข่าวแบบสดๆ ตรงหน้า เรียกได้ว่าประสบการณ์ในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เปิดโลกการทำงานในสายดนตรีและสื่อสารมวลชนเท่านั้น แต่ยังช่วยเติมแรงบันดาลใจ และทำให้เยาวชนมีแรงบันดาลใจในการก้าวสู่เส้นทางความฝันได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
น้องการ์ตูน นางสาวสลิลทิพย์ ซื่อตรง ตัวแทนเยาวชนจากซีซั่นที่1 และ น้องมิกิ นางสาวอรลลินทร์ ปุณยวัฒนานนท์ ตัวแทนเยาวชนจากซีซั่นที 2 เปิดเผยว่า “รู้สึกดีใจและตื่นเต้นมากๆ ที่ได้มีโอกาสเข้ามาทำการคัดเลือกศิลปินกับทางจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ในวันนี้นะคะ เป็นอะไรที่เกินคาดสำหรับพวกเรามากๆ ไม่คิดว่าจะได้มายืนบนเวทีที่จะเป็นเส้นทางให้ทำตามความฝันในการเป็นศิลปินจริงๆ ที่สำคัญได้รับคำแนะนำจากคุณครูที่มีประสบการณ์และเป็นมืออาชีพ อีกทั้งยังได้เยี่ยมชมเบื้องหลังการทำงานจริงในด้านบันเทิง เรียกว่ามาวันเดียวครบจบเลยค่ะ ขอขอบคุณสำนักงานพระคลังข้างที่และบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ที่มอบประสบการณ์ดีๆ แบบนี้ให้พวกหนูทุกคนค่ะ”
น้องมิวสิค เด็กชายพจน์ธน บุญมา ตัวแทนเยาวชนจากซีซั่นที่2 กล่าวว่า “วันนี้ผมกับเพื่อนๆ ได้เตรียมตัวเพื่อมาแสดงในการคัดเลือกเข้าสู่เส้นทางศิลปินกับทางจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ขอบคุณที่มอบโอกาสดีๆ ให้ผมได้ต่อยอดความฝันของตัวเอง และได้เยี่ยมชมการทำงานของพี่ๆ ในตึกแกรมมี่ ผมตื่นเต้นมากๆ ไม่คิดว่าจะได้มีโอกาสได้เข้ามาเห็นการทำงานจริงอย่างใกล้ชิดแบบนี้ การมาวันนี้ทำให้ผมได้รับแรงบันดาลใจจากการทำงานของพี่ๆ และจะพยายามพัฒนาตัวเองเพื่อเป็นศิลปินในอนาคตให้ได้ครับ”
ตลอดสองซีซั่นที่ผ่านมา โครงการเยาวชนสืบสานรักษ์เพลงไทยได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของประสบการณ์สำคัญของเยาวชนนับพันจากทั่วประเทศที่รักการร้องเพลง เพื่อวิ่งตามความฝันในการเป็นศิลปินคุณภาพในอนาคต และในปีนี้ โครงการฯ เตรียมเดินหน้าเพื่อสานต่อแนวนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านศิลปะการขับร้องของเยาวชนเพื่อเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ในการสืบสานอนุรักษ์เพลงไทยส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นอย่างยั่งยืน โดยจะจัดให้มีงานแถลงข่าวโครงการ “เยาวชนสืบสานรักษ์เพลงไทย ซีซั่น 3” อย่างเป็นทางการในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานพระคลังข้างที่