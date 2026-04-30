NITORI ปักหมุด EMSPHERE ยุทธศาสตร์สำคัญรุกตลาดไทย ตั้งเป้ายอดใช้จ่ายต่อหัวเทียบเท่าไต้หวัน พร้อมแผนเปิดสาขาเชิงรุกกว่า 10 แห่งตั้งแต่ปีหน้า

NITORI (นิโตริ) แบรนด์เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านอันดับหนึ่งจากประเทศญี่ปุ่นเดินหน้า ยกระดับ การขยายธุรกิจ ในประเทศไทย โดยระบุว่าสาขา EMSPHERE (เอ็มสเฟียร์) เป็นทำเลเชิงยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญ อย่างยิ่งเนื่องจากเป็นศูนย์กลางที่ดึงดูดทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มชาวญี่ปุ่นที่พำนักในประเทศไทย (Japanese Expatriates) และผู้บริโภคชาวไทยที่มีกำลังซื้อสูง และมีอิทธิพลต่อตลาด
นายโตชิยูกิ ชิไร กรรมการผู้แทนบริษัท และประธานกรรมการบริหาร (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ) เป็นประธานในพิธีเปิด NITORI สาขาใหม่สาขาที่ 13 ของประเทศไทย ณ ชั้น 2 ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ กล่าวว่า สำหรับสาขา EMSPHERE ถือเป็นหัวใจสำคัญในการนำเสนอสินค้าใหม่ที่ครบครัน ที่สุดในประเทศไทย รวมถึงนวัตกรรมล่าสุดอย่าง “N-COOL Series” นอกจากนี้ NITORI ยังมุ่งเน้นกลยุทธ์ การเชื่อมต่อประสบการณ์การช้อปปิ้งอย่างไร้รอยต่อ โดยใช้หน้าร้านในการสร้างแรงบันดาลใจ ผ่านสินค้าพื้นฐาน (Basic Items) เพื่อนำทางลูกค้าเข้าสู่แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ (EC site) ซึ่งมีรายการสินค้าที่ หลากหลายและครอบคลุมมากกว่า เพื่อให้ลูกค้าได้ค้นพบและเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ ความต้องการได้อย่างครบถ้วน
NITORI มองว่าประเทศไทยเป็นตลาดที่มีศักยภาพการเติบโตสูงและมีความสำคัญในระดับโลก โดยมีการตั้งเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในการเพิ่มยอดใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัว (Per capita spending) ของลูกค้าชาวไทยให้สูงกว่า 1,000 เยน ซึ่งเป็นระดับที่ใกล้เคียงกับความสำเร็จในประเทศไต้หวัน (เฉลี่ย 1,000 - 1,500 เยน) ในขณะที่ยอดใช้จ่ายในประเทศญี่ปุ่นอยู่ที่ประมาณ 2,000 เยน
ด้านแผนขยายธุรกิจ บริษัทเตรียมเปิดสาขาใหม่เพิ่มอีก 1-2 แห่งภายในปีนี้ โดยเน้นพื้นที่ในกรุงเทพฯ เป็นหลัก ซึ่งมีความพร้อมด้านระบบโลจิสติกส์จากศูนย์กระจาย สินค้าที่มีอยู่แล้ว และตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไป NITORI ตั้งเป้าเร่งขยายสาขามากกว่า 10 แห่งทั่วประเทศ รวมถึงร้านค้าในรูปแบบขนาดใหญ่ (Larger-format outlets) เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น
สำหรับก้าวต่อไป NITORI มุ่งเน้นไปที่การสื่อสารเพื่อให้ผู้บริโภคชาวไทยเข้าใจถึง ความสะดวกสบาย ฟังก์ชันการใช้งาน และนวัตกรรมที่โดดเด่นของผลิตภัณฑ์ NITORI เพื่อให้แบรนด์เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวไทยในอนาคต
