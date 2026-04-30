“เอิร์ท-มิกซ์” จับมือ “จอส-กวิน-อู๋-บูม” ชวนปิดฉากโปรเจกต์ละครเวที พร้อมลุ้นตอนจบซีรีส์ “Only Friends : Dream On” เตรียมกดบัตร 2 พ.ค.นี้

เรียกว่าเป็นซีรีส์กระแสแรงที่ได้เสียงตอบรับถล่มทลายในทุกตอนที่ออกอากาศ สำหรับซีรีส์รักรสร้อนแรง “Only Friends : Dream On” เล่นกับเพื่อนได้...มากกว่าเพื่อน จาก “GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย ที่ทำเอาแฟนๆ แห่แชร์โมเมนต์แซ่บซี้ดของ 6 หนุ่มฮอต “เอิร์ท พิรพัฒน์ วัฒนเศรษสิริ, มิกซ์ สหภาพ วงศ์ราษฎร์, จอส เวอาห์ แสงเงิน, กวิน แคสกี้, อู๋ ธนบูรณ์ เกียรตินิรันดร์, บูม ธราธร จันทรวรกาญจน์” กันสนั่นโซเชียล ดัน#OnlyFriendsDreamOn ขึ้นเทรนด์ X “อันดับ 1” ของโลกและกระแสมาแรงติดลมบนชาร์ตตั้งแต่ EP.แรกจนถึง EP.ล่าสุด และก่อนซีรีส์จะลาจอไป ทั้ง 6หนุ่ม “เอิร์ท-มิกซ์-จอส-กวิน-อู๋-บูม” ขอแท็กทีมผู้กำกับฯ คนเก่ง “ภิญญา จู่คำศรี” ชวนแฟนๆ มาร่วมรับชมตอนสุดท้ายของซีรีส์และปิดฉากโปรเจกต์ละครเวทีคณะสุดแซ่บครั้งนี้ไปพร้อมกัน และเต็มอิ่มไปกับโมเมนต์สุดฟินจากเหล่านักแสดงด้วย Special Show สุด Exclusive พร้อมร่วมพูดคุยแบบเจาะลึก กับงาน “Only Friends : Dream On Final EP. FAN MEETING” ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคมนี้ เวลา 19.30 น. เป็นต้นไป ณ MCC HALL ชั้น 3 เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ แฟนๆ เตรียมตัวล็อคคิวกดบัตรรับความฟินกันได้เลย
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถจับจองบัตรเข้าร่วมงาน “Only Friends : Dream On Final EP. FAN MEETING” โดยเปิดจำหน่ายบัตร บนช่องทาง Online ในวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคมนี้ เริ่มเวลา 10:00 น. เป็นต้นไป และทุกช่องทางตามปกติ ในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคมนี้ เริ่มเวลา 10:00 น. เป็นต้นไป บัตรราคา 2,500 / 2,000 / 1,500 / 790 บาท ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา, www.thaiticketmajor.com และ Call Center โทร 0-2262-3456 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ : www.thaiticketmajor.com และ Facebook / Instagram / X / TikTok / YouTube / Weibo: GMMTV