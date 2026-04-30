ไม่ยืดเยื้อ “คังโซรา” สารภาพ ออกเดตหมอ 15 วันโดนขอแต่งงาน

“คังโซรา” นางเอกสาวที่เคยออกเดตกับนักแสดงหนุ่มหล่อ “ฮยอนบิน” ที่ตอนนี้แต่งงานมีครอบครัวและลูกที่น่ารักไปแล้วกับคุณหมอหนุ่มหล่อ ล่าสุดเจ้าตัวได้เผยความจริงว่าออกเดตหมอเพียงแค่ 2 อาทิตย์ก็โดนขอแต่งงานทันที
คังโซรา ได้พูดคุยถึงเรื่องราวดังกล่าวในช่อง YouTube ขณะที่เล่นเกมกับคนดังคนอื่นๆ สร้างความประหลาดใจให้กับผู้ที่ได้ฟังเป็นอย่างมาก
โดยเธอสารภาพว่า “ฉันถูกขอแต่งงานหลังออกเดตเพียง 15 วันค่ะ“
งานนี้เพื่อนที่ได้ฟังจึงรีบกล่าวทันที “สามีของคุณต้องเป็นพวกฉลาดแกมโกงมากแน่ๆ“ คังโซรา รีบระบุว่า “ฉันก็ว่าอย่างนั้นค่ะ”
คังโซรา ยังได้เผยถึงปฏิกิริยาของสามีในขณะนั้นว่า เขาดูสุขุมและจริงจังมาก
ตามรายงานระบุว่าสามีของ คังโซรา เป็นแพทย์แผนตะวันออก ที่มีรูปลักษณ์โดดเด่นและมีอายุมากกว่านักแสดงสาว 8 ปี เวลานั้น คังโซรา ได้ออกมาประกาศข่าวแต่งงาน ซึ่งสร้างความประหลาดใจเป็นอย่างมากเพราะไม่มีข่าวเดตเล็ดลอดมาก่อน ทั้งคู่เข้าพิธีแต่งงานไปเมื่อปี 2020 โดยตอนนี้เธอมีลูกสาวที่น่ารัก 2 คนแล้ว