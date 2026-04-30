xs
xsm
sm
md
lg

“ฟลุ๊ค-แสงเหนือ” ชวนแฟนๆมา “เรียกแด๊ดกลับไร่” สิ้นสุดการรอคอยกว่า 2 ปีของชาวไร่ชากับซีรีส์สุดจิ้น ”เรียกแด๊ดสิธาร (Your dear daddy)” ในที่สุดก็จะได้รับชมซีรีส์นี้พร้อมกัน 9 พ.ค.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บรรยากาศการภายในงาน “เรียดแด๊ดกลับไร่” ผู้เข้าร่วมงานมาในธีมสีชมพู บ่งบอกถึงความเป็นซีรีส์ที่มีความโรแมนติก-คอมเมนดี้ ทีโชว์สุดพิเศษจากศิลปินในค่าย Wanlove Music ที่ได้ SOUR SAUCE และLalatae (ลาลาเต้) มาสร้างสีสันพร้อมเปิดตัวเหล่านักแสดงนำของเรื่องทั้ง 6 คน ฟลุ๊ค-ภูสิษฐ์ ดิษฐพิสิษฐ์ , แสงเหนือ-จิตบุณย์ งามบุณยรักษ์,เฟย์-ดีเฟ่ย ชาน , ซีซ่าร์-ภูดิส กันนะพันธุ์ , เม-เมธกานต์ เอนกธนะสุวรรณ และนานะ-รมิตา คามิยา พร้อมเปิดตัวเพลงประกอบซีรีส์อย่าง “ฟ้ารักพ่อ”

ต่อด้วยโชว์สุดน่ารักจาก นานะ-เม เพลงOne Night(วันใหม่) ที่ได้ การ์น พาร์กินสัน เป็นผู้ร้องไว้ ตามด้วยโชว์สุดหวานจาก ฟลุ๊ค-แสงเหนือ เพลงฉันจะเป็นของเธอเสมอ ที่ได้ โดม-จารุวัฒน์ เป็นผู้ร้อง ซึ่งทั้ง 2 เพลงคือเพลงที่ใช้สำหรับประกอบซีรีส์  ”เรียกแด๊ดสิธาร (Your dear daddy)” สร้างความประทับใจให้ผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก 

ผู้จัด ผู้กำกับ และเหล่านักแสดงนำ ขึ้นมาพูดคุยถึงการทำงานกว่าจะมาเป็นซีรีส์  ”เรียกแด๊ดสิธาร (Your dear daddy)” ให้ทุกคนได้ชมกัน พร้อมรับชม Official Trailer ครั้งแรก พร้อมทั้งประกาศช่องทางการออกอากาศแล้ววันออนแอร์ครั้งแรก เรียกได้ว่าเรียกเสียงกรี๊ดและเสียงปรบมือได้ตลอดทั้งงาน ปิดท้ายด้วย VTR ของฟลุ๊ค-แสงเหนือ ที่แฟนๆจัดเตรียมให้เป็นเซอร์ไพร์สให้กับความพยายามและตั้งใจที่จับมือกันมาตลอด 2 ปีและพร้อมที่จะเดินก้าวต่อไปด้วยกัน ทำเอา2หนุ่ม ฟลุ๊คและแสงเหนือถึงกับกลั้นน้ำตาของความดีใจในครั้งนี้ไม่อยู่จริงๆ เป็นการจบลงของงานอย่างสวยงาม

สามารถรับชมซีรีส์  ”เรียกแด๊ดสิธาร (Your dear daddy)” ได้ทุกวันเสาร์ เวลา 22.30น. ทางช่อง9 กด30 และ UNCUT เวลา 23.00น. ทาง iQIYI และ iq.com ที่เดียวเท่านั้น เริ่มตอนแรกเสาร์ที่ 9 พฤษภาคมนี้











+1