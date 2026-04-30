เสิร์ฟเคมีลงตัว!! “แอลม่อน-โปรเกรส” ประกบคู่ลงซีรีส์ใหม่ “ต้นส้มอยู่บ้านเขา แต่ผลส้มหล่นมาบ้านเราตลอดเลย When Oranges Fall” เริ่มตอนแรก 13 พ.ค.นี้ ทางช่อง GMM25

“GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย เตรียมส่งซีรีส์รสส้ม หลากรสชาติ ลงจอ กับซีรีส์เรื่องใหม่ “ต้นส้มอยู่บ้านเขา แต่ผลส้มหล่นมาบ้านเราตลอดเลย When Oranges Fall” ส้มข้างบ้าน...ทำไมมันหวานเป็นพิเศษ ที่ขนทัพนักแสดงวัยรุ่นมาแรงเสิร์ฟเคมีชวนเขินให้แฟนๆ ได้ฟินกันแบบโอเวอร์โดส นำทีมโดยคู่จิ้นสุดปัง “แอลม่อน-ภูมิสุวรรณ สุวรรณสถิตย์, โปรเกรส-ภาสวิชญ์ ธรรมสังคีติ” ร่วมด้วย “เคน-กันต์ธีร์ ลิมปิติกรานนท์, พอล-ธนัน โลหะวัฒนกุล, จัสติน-แองกัส มอยร์, คีตั้น-สิทธิทัศนิฐ์ ตังติสานนท์” ถ่ายทอดเรื่องราวความรัก ความสัมพันธ์สุดอบอุ่นประทับใจ และอมยิ้มไปกับมิตรภาพของแก๊งเพื่อน ผ่านฝีมือการกำกับของผู้กำกับฯ คนเก่ง “นิว-ศิวัจน์ สวัสดิ์มณีกุล” ที่การันตีความฟินถึงใจแฟนๆ แน่นอน
เรื่องราวความรักในวัยเรียนที่เริ่มมาจาก “ผลส้ม” ของ “โก๋สอง” (แอลม่อน ภูมิสุวรรณ) ไปหล่นในรั้วบ้านของ “โก๋หนึ่ง” (โปรเกรส ภาสวิชญ์) เพื่อนบ้านและเพื่อนร่วมชั้นเรียนที่มีชื่อเล่นเหมือนกันแต่นิสัยแตกต่างกัน ความสัมพันธ์จากที่ไม่ชอบขี้หน้ากลายมาเป็นสนิทกันผ่านสื่อกลางคือ “ผลส้ม” รวมถึงเรื่องราวมิตรภาพของแก๊งเพื่อนที่มีสมาชิกอีก 3 คน “ออก้า” (เคน กันต์ธีร์), “อชิ” (พอล ธนัน), “ออกัส” (จัสติน แองกัส) และเพื่อนร่วมห้องอีก 1 คน “เติ้ล” (คีตั้น สิทธิทัศนิฐ์) ผ่านการถ่ายทอดภาพวัยเรียนในยุค 90s ผลส้มจะทำให้ความรักก่อตัวอย่างไร? ติดตามไปพร้อมกัน!
พบกับซีรีส์ “ต้นส้มอยู่บ้านเขา แต่ผลส้มหล่นมาบ้านเราตลอดเลย When Oranges Fall” ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 20:30 น. ดูทีวี ช่อง GMM25 | ดูย้อนหลัง แอป oneD ที่เดียว เวลา 21:30 น. เริ่มตอนแรก 13 พฤษภาคมนี้ และอัพเดททุกความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook / Instagram / X / Tiktok / YouTube / Weibo: GMMTV
[Official Trailer] ต้นส้มอยู่บ้านเขา แต่ผลส้มหล่นมาบ้านเราตลอดเลย When Oranges Fall
