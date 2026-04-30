ร้านอาหารโดนถล่มหนักขายคลิป “BTS” ไม่รักษาความเป็นส่วนตัวศิลปิน

โดนด่าเละเลยทีเดียวสำหรับร้านอาหารในฟลอริดาหลังมีการขายคลิปหนุ่มๆวง “BTS” ขณะไปรับประทานอาหารพร้อมหน้า แฟนๆบอกไม่รักษาความเป็นส่วนตัวให้ศิลปิน
ตามรายงานระบุว่าทางร้านอาหารได้นำคลิปจากกล้องวงจรปิดขณะที่หนุ่มๆวง BTS ไปทานอาหารที่ร้านขายให้กับสำนักข่าวท้องถิ่น โดยสำนักข่าวได้นำเสนอคลิปดังกล่าวอย่างเต็มรูปแบบ
พร้อมกันนั้นยังมีการเปิดเผยใบเสร็จค่าอาหาร สร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า
ชาว ARMY ซึ่งเป็นแฟนๆของหนุ่มๆ BTS ทั่วโลกต่างพูดถึงเหตุการณ์นี้โดยมองว่าร้านอาหารละเมิดความเป็นส่วนตัวอย่างร้ายแรง เพราะถึงแม้หนุ่มๆจะมีชื่อเสียงโด่งดัง แต่ก็ควรเคารพความเป็นส่วนตัวเมื่อพวกเขาไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในตารางงาน
งานนี้แฟนๆเรียกร้องให้คนท้องถิ่นและผู้ที่จะไปเยี่ยมเยียนบริเวณนั้นงดใช้บริการร้านดังกล่าว ขณะที่ในโลกออนไลน์มีการวิจารณ์ถึงร้านอาหารในแง่ลบและให้ดาวร้านอาหารเพียง 1 ดาว
นอกจากนั้นยังมีการวิจารณ์สำนักข่าวที่ไม่เคารพความเป็นส่วนตัว และต้องการคลิปดังกล่าวมาออกอากาศเรียกกระแส โดยไม่คำนึงถึงความเหมาะสม
อย่างไรก็ตามทางร้านอาหารยังไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวหรือแสดงความขอโทษใดๆ ส่งให้การแบนและกระแสวิจารณ์ยังคงดำเนินต่อไปอย่างร้อนแรงในโลกออนไลน์