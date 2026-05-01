ก้าวใหม่ที่ไร้ขีดจำกัด! “โอม ปัณฑพล” เปิดตัวอาณาจักร “ครึ่งเก้า GROUP” ค่ายเพลงใหม่ที่เน้นความยั่งยืนของศิลปิน (คลิป)

หลังจากสร้างปรากฏการณ์เขย่าวงการดนตรีด้วยการประกาศยุติบทบาทผู้บริหารที่ค่าย GeneLab และ 19 ไปเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ล่าสุด “โอม ปัณฑพล ประสารราชกิจ” หรือ “โอม ค็อกเทล” ก็ไม่ปล่อยให้แฟนเพลงรอนาน เดินหน้าเปิดตัวค่ายใหม่ “ครึ่งเก้า GROUP” อย่างเป็นทางการ โดยได้จัดงานแถลงข่าวอย่างยิ่งใหญ่ไปแล้ว ณ One Bangkok Forum
ซึ่งงานนี้เจ้าตัวได้ชูวิสัยทัศน์การบริหารพื้นที่ดนตรีรูปแบบใหม่ ที่เน้นความยุติธรรมของชิ้นงาน และการสร้างอาชีพศิลปินให้ยั่งยืน โดยได้กล่าวถึงความตั้งใจหลักไว้ว่า “ครึ่งเก้า GROUP คือบริษัทที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้บริการกับศิลปิน ให้ได้ทำงานของตนเองอย่างสะดวก และสามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน”
ไฮไลต์เด็ดภายในงาน มีการเปิดเผยรายชื่อค่ายเพลงภายใต้การดูแลของ “ครึ่งเก้า GROUP” ที่แบ่งตามเอกลักษณ์ทางดนตรีที่แตกต่างกัน 4 สไตล์ รวม 35 ศิลปิน ได้แก่
- BRIDGE ค่ายที่รวบรวมศิลปินแถวหน้าและกลุ่มคนทำงานสร้างสรรค์ ภายใต้คอนเซปต์ “A MUSIC WITHOUT BOUNDARIES” โดยมีศิลปินชื่อดังที่ย้ายมาร่วมงานอย่างคับคั่ง อาทิ Three Man Down, Tilly Birds, The Darkest Romance, Asia7 และวงรุ่นเก๋าอย่าง FLURE พร้อมด้วยศิลปินรุ่นใหม่อีกมากมาย เช่น AYLA’s, NINEOKMAI, Hard Boy, Jigsaw Story, ADORA, Qeetha, Famoso, ParT, fit aroon, M DAOSAI, ossey, AYEJAY, DENA EUPRASERT และ miller
- 9 อัคคัญญ์ ค่ายสายเพื่อชีวิตร่วมสมัยที่ได้ “จ๋าย ไททศมิตร” มาเป็นหัวเรือใหญ่ในการบริหารจัดการ พาสมาชิกวง ไททศมิตร และศิลปินคุณภาพมาร่วมขับเคลื่อน ได้แก่ Little John, manutsawee, วิจิตรชน, มาณพ, GAND HARVA, สามานย์ และ PINKIE ภายใต้คอนเซปต์ “MODERN FOLK & UNDERGROUND ART”
- มักจี (MACHg) ค่ายที่เน้นดนตรีเข้าถึงง่ายและกลิ่นอายลูกทุ่งร่วมสมัย ภายใต้คอนเซปต์ “A NEW CHAPTER IN THAI-CONTEMPORARY MUSIC” รวมดาวเด่นที่มีฐานแฟนคลับหนาแน่น นำโดย ก้อง ห้วยไร่, ใหม่ พัชรี, ปราง ปรางทิพย์ เสริมทัพด้วยศิลปินคุณภาพอย่าง กอกี้ กวิสรา, วิว วัลนิกา, ชาชม เสาวคนธ์ และ หนุ่ม ใจแสน
- Ennead ค่ายน้องใหม่ที่น่าจับตา เตรียมรองรับกลุ่มศิลปินดาวรุ่ง ที่จะผ่านการคัดเลือกจากรายการ True AF 2026 ในอนาคต โดยบริหารร่วมกับ “ปอนด์ กฤษดา” ผู้บริหารจาก BeOnCloud
ส่วนในเรื่องของลิขสิทธิ์ เจ้าตัวได้เปิดใจกับสื่อมวลชน โดยเผยว่าผู้ประพันธ์ ย่อมเป็นเจ้าของผลงานที่ตัวเองประพันธ์
“ผู้ประพันธ์ย่อมเป็นเจ้าของผลงานที่ตัวเองประพันธ์ อาจจะมีหลายคนตั้งคำถามสงสัย ว่าถ้าเราให้ลิขสิทธิ์เป็นของผู้ประพันธ์ สมมติถ้าผมลงทุนไป แล้วเขาเอาเพลงออกไป ผู้ลงทุนจะถูกโพรเทกต์ยังไงได้บ้าง เพราะทุกคนก็ต่างลงทุน เขาลงทุนลงแรง เราลงทุนเงินไป ตรงนี้เราก็สร้างกติกาขึ้นมา การดูแลสิทธิ์ไม่ได้หมายความว่าเพลงต้องเป็นของผม ผมได้รับการดูแลสิทธิ์ในช่วงเวลาหนึ่ง จนถึงจุดหนึ่งคุ้มทุนเราก็สวิตชิ่งได้เพื่อให้เขาเลือก ว่าเขาอยากจะให้คนอื่นดูแล หรือให้เราดูแลต่อ เพราะถ้าเราดูแลดีใครอยากจะเปลี่ยนจริงไหม”
ศิลปินที่ย้ายมาอยู่กับ “ครึ่งเก้า GROUP” สามารถนำเพลงเก่าๆ มาร้องได้ ด้วยความกรุณาของ GMM
“ได้ครับ เพราะทางจีเอ็มเอ็มแกรมมี่ก็กรุณา คือมันเป็นกติกาสากลอยู่แล้ว ว่าจีเอ็มเอ็มแกรมมี่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ในสิทธิ์เหล่านั้น เมื่อเราจ่ายผลประโยชน์กลับไป มันก็ตามสิทธิ์ที่เขาทอนไว้แล้ว ว่าแต่ละคนได้รับผลประโชยน์ตามสัญญายังไงบ้าง บางครั้งเราชอบพูดกันแต่เรื่องศิลปิน ว่าศิลปินเอาไปใช้ทำไมต้องจ่าย แต่อย่าลืมว่าในการสร้างสรรค์งาน ไม่ใช่แค่ศิลปินอย่างเดียว มันรวมถึงโปรดิวเซอร์ ผู้เรียบเรียง คนเขียนเพลง คือเราชอบมองแต่เคสที่ศิลปินเขียนเอง แต่มันมีเคสอื่นด้วย ที่มีคนอื่นเข้ามาเกี่ยว ผมอยากให้มันมีความรู้สึกทางใจที่ดีขึ้น รู้สึกปลอดภัยมากขึ้น รู้สึกไว้เนื้อเชื่อใจได้มากขึ้น”
เรียกว่าการเปิดตัวในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญของ “โอม ปัณฑพล” ในบทบาทผู้บริหาร ที่มุ่งเน้นการวางรากฐานระบบหลังบ้านที่แข็งแรง เพื่อให้ศิลปินในสังกัด สามารถโฟกัสกับการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเต็มที่ ภายใต้ความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่ยังคงเหนียวแน่น