อุ้ยยังไง! “ลำใย ไหทองคำ” รีสตอรี่ภาพ “ช้าง กฤษดา” ซบไหล่สุดหวาน หรือนี่คือการเปิดตัว?

ทำแฟนๆ แห่จับตาอย่างหนัก ว่าหนุ่ม “ช้าง กฤษดา วงษ์แก้ว” อดีตกัปตันทีมฟุตซอลทีมชาติไทย กำลังซุ่มปลูกต้นรักกับนักร้องชื่อดัง “ลำไย ไหทองคำ” สุพรรณษา เวชกามา หรือไม่ โดยเมื่อวานนี้ช้าง กฤษดา โพสต์ภาพหวานคู่ลำไยในวันคล้ายวันเกิด คล้ายตอกย้ำสถานะ
ล่าสุดเจ้าตัวก็ได้โพสต์ภาพซบบนไหล่ของสาวลำใย ท่ามกลางบรรยากาศที่ดูสนิทสนมกันเป็นพิเศษ ซึ่งสาวลำไยเองก็ได้รีสตอรี่ภาพดังกล่าวในอินสตาแกรมส่วนตัวอีกด้วย จนแฟนคลับที่รอลุ้นทั้งคู่ต่างใจฟู เพราะความสัมพันธ์ครั้งนี้ดูจะพิเศษมากกว่าเพื่อนร่วมงานไปแล้ว งานนี้คอมเมนต์กันสะเทือน ทำนอง ชัดพอไหม , เปิดตัวเลยเถอะแม่ ฯลฯ