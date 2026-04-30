“มดดำ” เผยคำเด็ดต่อหน้า “เจเจ” หลังหลุดโป๊ะคู่รักดาราวัยรุ่นเลิกเงียบ 4 เดือน ลั่น “พี่ไม่ถาม”

กลายเป็นประเด็นร้อนที่ทำเอาชาวเน็ตไม่ได้หลับไม่ได้นอน หลังจากที่ตัวแม่วงการแฉอย่าง “มดดำ คชาภา ตันเจริญ” ออกมาเปิดประเด็นกลางรายการ ข่าวใส่ไข่ ถึงคู่รักวัยรุ่นที่เป็นพาร์ตเนอร์ธุรกิจกัน ได้ตัดสินใจเลิกรากันมานานกว่า 4 เดือนแล้ว พร้อมหลุดโป๊ะปิดปากตัวเองแทบไม่ทัน หลังพูดประโยคว่า “เดี๋ยวเขามาออกรายการฉัน”
งานนี้ทำแฟนรายการพุ่งเป้าไปที่รายการแฉ เมื่อคืนที่ผ่านมา (29 เม.ย.) ว่าใครจะมารายการมดดำ ปรากฏว่าเป็นหนุ่ม “เจเจ กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม” ที่เดินทางมาโปรโมตซิงเกิ้ลใหม่ งานนี้ทำชาวเน็ตจับตามองว่ามดดำจะต้องถามถึงประเด็นข่าวอักษรย่อดังกล่าวแน่นอน แต่ปรากฏว่าผิดคาด เพราะเจ้าตัวกอดแทนคำถาม พร้อมเผยประโยคว่า “พี่จะไม่ถามอะไร น้องค่อยมาใหม่อีกรอบหนึ่ง สบายใจได้นะ” พร้อมบอกทีมงาน โอเคไหม ฉันจะไม่ถามอะไร ขณะที่หนุ่มเจเจยิ้มรับกับการกระทำดังกล่าว แต่สีหน้าและบรรยากาศก็ทำเอาแฟนคลับต่างใจคอไม่ดี
งานนี้ชาวเน็ตนำไปเชื่อมโยงกับคำใบ้ก่อนหน้านี้เรื่อง “คู่รักพาร์ตเนอร์ธุรกิจ” เนื่องจากเจเจและหวานใจอย่าง “ต้าเหนิง กัญญาวีร์ สองเมือง” ทำธุรกิจค่ายเพลงและดูแลศิลปินร่วมกันมาอย่างยาวนาน ส่วนต้าเหนิงกับเจเจจะเป็นคู่รักวัยรุ่นเลิกเงียบกว่า 4 เดือนหรือไม่ ต้องรอฟังจากปากของเจ้าตัวชัดๆ กันอีกที