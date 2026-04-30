“ลิซ่า” เผยลุค BadAngelchella ซีทรูสุดร้อนแรง ทำอินสตาแกรมแตก ยอดไลก์พุ่ง 1.4 ล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ทำอินสตาแกรมแทบแตก เมื่อซูเปอร์สตาร์ระดับโลก “ลิซ่า ลลิษา มโนบาล” ปล่อยภาพชุดล่าสุดในลุคสุดฮอต พร้อมข้อความ “BadAngelchella”

โดยลิซ่ามาในชุดมินิเดรสซีทรูผ้าลูกไม้สีดำลายมังกรสุดประณีต เผยให้เห็นหุ่นสุดสับและแผ่นหลังที่เนียนสวย พร้อมดีไซน์สายเดี่ยวคล้องคอที่เพิ่มดีกรีความเซ็กซี่ขึ้นไปอีกขั้น โดยเธอได้ระบุแคปชันสั้นๆ แต่ทรงพลังว่า “BadAngelchella 🕊️” ซึ่งเป็นการเล่นคำระหว่าง “Bad Angel” และชื่อเทศกาล “Coachella” ซึ่งเจ้าตัวเพิ่งไปสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการปรากฎตัวเป็นแขกรับเชิญสุดเซอร์ไพรส์ของ Anyma ดีเจชื่อดังระดับโลก พร้อมโชว์เพลงใหม่ Bad Angel ที่เพิ่งปล่อยออกมาเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา ท่ามกลางโปรดักชันสุดล้ำที่ทำเอาแฟนๆ ทั่วโลกต่างยกนิ้วให้ในความสามารถและความเป็นตัวแม่ของเจ้าตัว
 
งานนี้ได้รับฟีดแบ็กจากคนบันเทิงและแฟนๆ ถล่มทลาย กระแสตอบรับถล่มทลาย โพสต์ภาพนี้ไปเพียงไม่กี่ชั่วโมง ยอดกดถูกใจก็พุ่งทะลุ 1.4 ล้านครั้งอย่างรวดเร็ว ซึ่งในโพสต์ดังกล่าว ลิซ่ายังได้เผยให้เห็นอิริยาบถสุดชิลต่างๆ ให้แฟนๆ ได้ชื่นชม ทำแฟนๆ ส่งอีโมจิไฟลุกพรึ่บให้รัวๆ






















