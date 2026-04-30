ไอดอลใต้ดินญี่ปุ่นจุดดราม่า เสนอ “บริการดมรักแร้” ให้แฟนคลับ แลกความภักดี

ฮาริ มัตสึโมโตะ สร้างกระแสวิจารณ์หนัก หลังเปลี่ยนกิจกรรมพบปะแฟนเป็น “ดมรักแร้” ขณะสะท้อนด้านมืดวงการไอดอลใต้ดินที่แข่งขันสูงและรายได้ต่ำ
ฮาริ มัตสึโมโตะ ไอดอลใต้ดินจากจังหวัดวากายามะ ประเทศญี่ปุ่น กลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ หลังเสนอ “บริการดมรักแร้” ให้แฟนคลับระหว่างกิจกรรมหลังการแสดง แทนรูปแบบเดิมอย่างจับมือหรือกอด โดยคลิปวิดีโอที่เผยแพร่แสดงให้เห็นแฟนชายรายหนึ่งทำท่าคล้ายลูกสุนัข ก่อนดมรักแร้ของเธอด้วยความยินยอม สร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง
มัตสึโมโตะมีผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดียมากกว่า 400,000 คน ด้วยบุคลิกสดใสและเข้าถึงง่าย ซึ่งเป็นจุดขายสำคัญของไอดอลใต้ดินในญี่ปุ่นที่เน้นการพบปะแฟนอย่างใกล้ชิด แตกต่างจากไอดอลกระแสหลักที่ปรากฏตัวผ่านสื่อขนาดใหญ่ โดยมีรายงานว่าแฟนบางรายถึงขั้นประกาศ “สัญญาความภักดีตลอดชีวิต” ยอมมอบรายได้ทั้งหมดให้เธอ และไม่คบหากับผู้หญิงคนอื่น
แม้เจ้าตัวจะไม่ได้อธิบายเหตุผลของการเพิ่มกิจกรรมดังกล่าว แต่มีการวิเคราะห์ว่าเป็นกลยุทธ์สร้างความแตกต่างในตลาดที่มีการแข่งขันสูง อย่างไรก็ตาม เสียงวิจารณ์จำนวนมากมองว่าพฤติกรรมดังกล่าว “ไม่เหมาะสม” และใกล้เคียงความบันเทิงสำหรับผู้ใหญ่มากกว่าภาพลักษณ์ไอดอล ขณะที่บางส่วนแสดงความเห็นใจ โดยชี้ว่าวงการไอดอลใต้ดินมักยอมรับพฤติกรรมที่เกินขอบเขตเพื่อความอยู่รอด
รายงานยังสะท้อนสภาพอุตสาหกรรมไอดอลใต้ดินในญี่ปุ่น ซึ่งคิดเป็นเกือบ 80% ของไอดอลทั้งหมด โดยมีรายได้เฉลี่ยเพียงราว 120,000 เยนต่อเดือน ต่ำกว่าพนักงานออฟฟิศทั่วไปอย่างมาก อีกทั้งยังเผชิญแรงกดดันทั้งด้านรูปลักษณ์ การแข่งขัน และการถูกคุกคามทางเพศ ผลสำรวจหนึ่งพบว่าไอดอลมากกว่าครึ่งเคยประสบปัญหาสุขภาพจิต ขณะที่ 48% เคยถูกกลั่นแกล้งในที่ทำงาน และ 12% เคยเผชิญการล่วงละเมิดทางเพศ