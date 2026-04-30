“ไอซ์ ณพัชรินทร์” โพสต์บีบหัวใจ ครบรอบ 5 ปี การจากไปของ “ค่อม ชวนชื่น” ลั่นไม่เคยเลิกคิดถึงเลยสักวัน

เป็นเวลา 5 ปีเต็มแล้วที่วงการบันเทิงไทยได้สูญเสียดาวตลกอัจฉริยะอย่าง “ค่อม ชวนชื่น” อาคม ปรีดากุล ไปอย่างไม่มีวันกลับ หลังค่อมเข้ารับการรักษาจากการติดเชื้อโควิด-19 แต่อาการหนักเชื้อลงปอด มีภาวะไตวาย ก่อนเสียชีวิตอย่างสงบในวันที่ 30 เม.ย. 64 ถือเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ที่ยากจะลืมเลือน
โดยวันนี้ (30 เม.ย.69) ครบรอบการจากไปครบ 5 ปี “ไอซ์ ณพัชรินทร์ ปรีดากุล” ลูกสาวสุดที่รักของค่อม ได้โพสต์ภาพและข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว เพื่อระลึกถึงคุณพ่อในวันครบรอบการจากไป โดยระบุข้อความสั้นๆ แต่เปี่ยมไปด้วยความหมายว่า
“30.04.2564 - 30.04.2569 ไม่เคยเลิกคิดถึงเลยสักวัน 🕊️🤍 @na.kom_”
ข้อความดังกล่าวยังแท็กไปที่บัญชีอินสตาแกรมของคุณพ่อ พร้อมอิโมจิรูปนกพิราบสีขาวและหัวใจสีขาว สื่อถึงความรักที่บริสุทธิ์และการระลึกถึงอย่างสุดซึ้ง ซึ่งหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ได้มีแฟนคลับจำนวนมากเข้ามาส่งอีโมจิหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของไอซ์อย่างล้นหลาม