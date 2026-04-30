CSTD Thailand ตอกย้ำเวทีเต้นมาตรฐานโลก จัด “13th Thailand Dance Grand Prix 2026” หนุนเยาวชนไทย ปลุกพลัง Soft Power ด้านเต้นรำ ยกระดับสู่ระดับนานาชาติ

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บรรยากาศของ “ศิลปะการเต้น” กำลังจะกลับมาคึกคักอีกครั้ง เมื่อสถาบัน The Commonwealth Society of Teachers of Dancing (CSTD) ประเทศไทย จัดการแข่งขัน “13th CSTD Thailand Dance Grand Prix 2026” ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2569 ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ เวทีใหญ่ที่รวมพลังของเยาวชนผู้รักการเต้นจากทั่วประเทศไว้ในที่เดียว

ในการจัดงาน 13th CSTD Thailand Dance Grand Prix 2026 ซึ่งเป็นเวทีการแข่งขันทางด้านศิลปะการเต้น โดยมุ่งเน้นเทคนิคสากลเป็นเวทีแรกของประเทศไทย จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 13 ไม่ใช่เพียงการแข่งขัน แต่คือ “พื้นที่แห่งแรงบันดาลใจ” ที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงศักยภาพผ่านศิลปะการเคลื่อนไหว ทั้งในรูปแบบบัลเลต์ แจ๊ส คอนเทมโพรารี ฮิปฮอป ไปจนถึงการแสดงสร้างสรรค์ โดยมีผู้เข้าแข่งขันกว่า 1,500 คน จากสถาบันสอนเต้นชั้นนำทั่วประเทศ ร่วมสร้างสีสันตลอด 6 วันเต็ม ท่ามกลางบรรยากาศของครอบครัว ผู้ปกครอง และผู้ชมที่หลงใหลในศิลปะการแสดง

ไฮไลต์สำคัญของเวทีนี้ คือการชิงถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งสะท้อนถึงคุณค่าและความสำคัญของเวทีแห่งนี้ในระดับประเทศ พร้อมทั้งเป็นก้าวสำคัญของเยาวชนไทยในการก้าวสู่เวทีนานาชาติ โดยผู้ชนะจะได้รับโอกาสเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน Asia Pacific Dance Competition ร่วมกับนักเต้นจากหลายประเทศทั่วโลก

นางวัลลภา ปัจฉิมสวัสดิ์ ผู้แทนสถาบัน The Commonwealth Society of Teachers of Dancing (CSTD) กล่าวว่า “เราอยากให้เวทีนี้เป็นมากกว่าการแข่งขัน แต่เป็นพื้นที่ที่เด็กๆ ได้ค้นพบตัวเอง ผ่านการแสดงออกทางศิลปะการเต้น ซึ่งช่วยพัฒนาได้ทั้งร่างกาย ความมั่นใจ และความคิดสร้างสรรค์ ที่สำคัญยังสามารถต่อยอดไปสู่โอกาสในอนาคตได้จริง

CSTD เป็นองค์กรด้านศิลปะการเต้นระดับโลกจากประเทศออสเตรเลีย ที่มีบทบาทในการกำหนดมาตรฐานการเรียนการสอนและการสอบในระดับสากล และดำเนินงานในประเทศไทยมากกว่า 29 ปี เวที Thailand Dance Grand Prix จึงไม่เพียงเป็นการแข่งขัน แต่เป็นกลไกสำคัญในการผลักดัน ‘Soft Power’ ของไทย ผ่านศิลปะการแสดง พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนก้าวสู่เส้นทางสายอาชีพในระดับนานาชาติอย่างมั่นใจ”

นางสาวนวินดา ปัจฉิมสวัสดิ์ รองผู้จัด การแข่งขัน Thailand Dance Grand Prix กล่าวเสริมว่า “CSTD ดำเนินงานภายใต้มาตรฐานสากล เรามุ่งมั่นผลักดันให้เยาวชนไทยได้มีเวทีที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาทักษะอย่างถูกต้อง และก้าวไปสู่ระดับนานาชาติอย่างมั่นใจ 

ในขณะเดียวกัน เวที Thailand Dance Grand Prix ยังมีบทบาทสำคัญในการผลักดัน ‘Soft Power’ ด้านศิลปะการเต้นของไทย เป็นพื้นที่สร้างดาวรุ่งสู่เวทีระดับเอเชีย-แปซิฟิก และเป็นการรวมตัวของสถาบันสอนเต้นชั้นนำจากทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้แบรนด์และผู้สนับสนุนได้เข้าถึงกลุ่มครอบครัวและเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพและเติบโตอย่างต่อเนื่อง”

ทั้งนี้ CSTD เป็นองค์กรด้านศิลปะการเต้นระดับโลกจากประเทศออสเตรเลีย ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1933 ถึงปัจจุบันกว่า 93 ปี มีบทบาทสำคัญในการกำหนดมาตรฐานการเรียนการสอนและการสอบด้านการเต้นในระดับสากล โดยในประเทศไทยดำเนินงานมากกว่า 29 ปี และมีเครือข่ายสถาบันสอนเต้นจำนวนมากทั่วประเทศ ทำให้เวที Thailand Dance Grand Prix กลายเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญในการผลักดัน “Soft Power” ของไทยผ่านศิลปะการแสดง นอกจากความเข้มข้นของการแข่งขัน ภายในงานยังเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ มิตรภาพ และแรงบันดาลใจ ที่เกิดขึ้นทั้งบนเวทีและนอกเวที สะท้อนให้เห็นว่าศิลปะการเต้นไม่ใช่เพียงการเคลื่อนไหว แต่คือภาษาสากลที่เชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกัน

สำหรับ การจัดงาน “13th CSTD Thailand Dance Grand Prix 2026” ในครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นการแข่งขัน แต่ยังเป็นเวทีแห่งโอกาสที่ช่วยเปิดประตูสู่โลกกว้างให้กับเยาวชนไทย ได้แสดงศักยภาพและต่อยอดสู่เส้นทางระดับนานาชาติ พร้อมยกระดับวงการศิลปะการเต้นของประเทศไทยสู่มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกัน เวทีแห่งนี้ยังสะท้อนบทบาทของภาคส่วนต่างๆ ในการร่วมกันสนับสนุนและพัฒนาเยาวชนไทย ผ่านศิลปะการเต้น ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการขับเคลื่อน CSR (Corporate Social Responsibility) ที่มุ่งสร้างโอกาส เสริมทักษะ และผลักดันศักยภาพของคนรุ่นใหม่ ให้ก้าวทันเวทีโลก

ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ทาง Facebook : CSTD THAILAND












CSTD Thailand ตอกย้ำเวทีเต้นมาตรฐานโลก จัด "13th Thailand Dance Grand Prix 2026" หนุนเยาวชนไทย ปลุกพลัง Soft Power ด้านเต้นรำ ยกระดับสู่ระดับนานาชาติ
CSTD Thailand ตอกย้ำเวทีเต้นมาตรฐานโลก จัด “13th Thailand Dance Grand Prix 2026” หนุนเยาวชนไทย ปลุกพลัง Soft Power ด้านเต้นรำ ยกระดับสู่ระดับนานาชาติ
CSTD Thailand ตอกย้ำเวทีเต้นมาตรฐานโลก จัด “13th Thailand Dance Grand Prix 2026” หนุนเยาวชนไทย ปลุกพลัง Soft Power ด้านเต้นรำ ยกระดับสู่ระดับนานาชาติ
CSTD Thailand ตอกย้ำเวทีเต้นมาตรฐานโลก จัด “13th Thailand Dance Grand Prix 2026” หนุนเยาวชนไทย ปลุกพลัง Soft Power ด้านเต้นรำ ยกระดับสู่ระดับนานาชาติ
CSTD Thailand ตอกย้ำเวทีเต้นมาตรฐานโลก จัด “13th Thailand Dance Grand Prix 2026” หนุนเยาวชนไทย ปลุกพลัง Soft Power ด้านเต้นรำ ยกระดับสู่ระดับนานาชาติ
