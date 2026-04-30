“เจนนี่ ได้หมดฯ” วิดีโอคอลให้กำลังใจ “รถถัง” หลังพ่ายน็อก ลั่นมึงเก่งมากสำหรับกู!

กลายเป็นกระแสดรามา และถูกวิจารณ์ต่างๆ นานา สำหรับ “รถถัง จิตรเมืองนนท์” หลังพ่ายน็อก “ทาเครุ เซกาวา” ชวดแชมป์โลก One Samural 1 ที่ประเทศญี่ปุ่นท่ามกลางความรู้สึกช็อกของแฟนๆ ชาวไทย
ด้าน “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” รัชนก สุวรรณเกตุ ได้แชร์โมเมนต์วิดีโอคอลหารถถัง พร้อมโพสต์ให้กำลังใจเจ้าตัว เพื่อส่งพลังบวกและให้กำลังใจเพื่อนสนิท ลั่น “มึงเก่งมากสำหรับกู”
“แพ้ชนะเป็นเรื่องธรรมดาของวงการมวย เพื่อนเจนนี่คนนี้มันบายๆอยู่แล้ว เสียใจได้แต่มันไม่เคยเสียใจนาน เอาใหม่ทำใหม่เริ่มใหม่ โฟกัสชีวิต โฟกัสความสุข แพ้ไฟต์นี้ไม่ได้แปลว่ามึงแพ้ทั้งชีวิต มึงเก่งมากสำหรับกู สู้ชีวิตมาขนาดนี้ เลิกเสียใจแล้วไปต่อเพื่อน รถถัง จิตเมืองนนท์ เรื่องไลฟ์ที่นัดไว้พรุ่งนี้เอาที่มึงสบายใจได้เลยถ้าอยากมาก็มาไม่อยากมาก็ไว้เจอกันวันหน้าไม่เป็นไรเลยเพื่อน 💪🏻”
เรียกว่าท่ามกลางความผิดหวังจากผลการแข่งขัน แต่เจนนี่ก็ยังซัปพอร์ตรถถังในวันที่ล้ม พร้อมให้กำลังใจเจ้าตัวกลับมาแข็งแกร่งเหมือนเดิม