บันเทิงรอบโลก “อาซา” วง Twin เปิดตัวรักครั้งใหม่ สละโสดอีกครั้งกับโค้ชหนุ่มรุ่นน้อง

นักร้องและนักแสดงฮ่องกง “ชาร์ลีน ชอย” หรือ “อาซา” สมาชิกวงทวินส์ สร้างความประหลาดใจให้แฟนทั่วโลก หลังประกาศแต่งงานผ่านโซเชียลมีเดียอย่างกะทันหัน พร้อมเผยภาพแหวนแต่งงาน โดยเจ้าตัวในวัยสี่สิบสามปีเขียนข้อความแสดงความยินดีกับตนเองและคู่ชีวิต ซึ่งคือโค้ชฟิตเนสอายุน้อยกว่าราวสิบปีที่คบหาดูใจกันอย่างเงียบ ๆ มาหลายเดือน ทั้งคู่เคยใช้ชีวิตร่วมกันและพบครอบครัวของอีกฝ่ายแล้ว แต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดพิธีแต่งงาน ทำให้ข่าวยิ่งสร้างกระแสฮือฮา และมีทั้งแฟนคลับรวมถึงคนดังร่วมแสดงความยินดีอย่างล้นหลามบนโลกออนไลน์
ภาพยนตร์ “เดอะ เดวิล แวร์ส ปราดา ภาคสอง” เผชิญกระแสต่อต้านในจีนตั้งแต่ก่อนเข้าฉาย หลังผู้ชมวิจารณ์ตัวละครเชื้อสายจีนว่ามีลักษณะเหมารวมทางเชื้อชาติ โดยเฉพาะชื่อ “จิน โจว” ที่ถูกมองว่าคล้ายคำล้อเลียนชาวจีนในโลกตะวันตก นอกจากนี้ รูปลักษณ์และพฤติกรรมของตัวละคร เช่น การแต่งกายเรียบง่าย ใส่แว่น และแสดงท่าทีเกินจริง ยังถูกมองว่าสะท้อนภาพจำเก่า ๆ ว่าคนเอเชียไม่ทันสมัยหรือขาดทักษะทางสังคม ส่งผลให้เกิดเสียงวิจารณ์อย่างหนักบนอินเทอร์เน็ต พร้อมคำเรียกร้องให้คว่ำบาตรภาพยนตร์เรื่องนี้
นักแสดงชื่อดัง “จอร์จ คลูนีย์” ออกมาปกป้องพิธีกรรายการดึก “จิมมี คิมเมล” หลังถูกวิจารณ์อย่างหนักจากมุกตลกเกี่ยวกับ “เมลาเนีย ทรัมป์” จน “โดนัลด์ ทรัมป์” เรียกร้องให้สถานีเอบีซีปลดออก โดยคลูนีย์ระบุว่ามุกตลกควรถูกมองในบริบทเดียวกับคำพูดของนักการเมืองที่บางครั้งก็เป็นการพูดเกินจริง พร้อมเตือนว่าบรรยากาศทางการเมืองในปัจจุบันมีถ้อยคำรุนแรงเกินไป และเน้นว่าบทบาทของสื่อคือการตรวจสอบผู้มีอำนาจ ไม่ใช่สร้างความใกล้ชิดกับรัฐบาล ซึ่งเป็นหลักการสำคัญของสังคมประชาธิปไตย
ภาพยนตร์ “เคลย์เฟซ” จากจักรวาลดีซีภายใต้การดูแลของ “เจมส์ กันน์” เปิดตัวทีเซอร์แรกในแนวสยองขวัญร่างกาย สร้างความตื่นเต้นให้แฟน ๆ อย่างมาก โดยเรื่องราวเล่าที่มาของวายร้ายแบทแมน “เคลย์เฟซ” หรือ “แมตต์ ฮาเกน” นักแสดงตกอับที่ใบหน้าถูกทำลาย ก่อนเข้ารับการทดลองจนร่างกายกลายเป็นดินเหนียวเปลี่ยนรูปร่างได้ นำแสดงโดย “ทอม รีส แฮร์ริส” ทีเซอร์เผยบรรยากาศมืดหม่นและน่าขนลุก ถือเป็นการขยายแนวทางใหม่ของจักรวาลดีซีที่ผสมผสานซูเปอร์ฮีโร่กับความสยองขวัญอย่างชัดเจน