แชนนอน เอลิซาเบธ เปิดตัว OnlyFans สะเทือนวงการ ส่อง 10 คนดังรายได้สูงสุดปี 2025 ใครครองแชมป์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


อดีตดาราหน้าจอ กลายเป็นดาวเด่นบน Onlyfans
ดาราฮอลลีวูดชื่อดังตัดสินใจเข้าร่วมแพลตฟอร์มคอนเทนต์สมัครสมาชิก จุดกระแสสนใจอีกครั้ง ขณะที่รายได้ของเหล่าคนดังบน OnlyFans พุ่งแตะหลักสิบล้านดอลลาร์ต่อปี

กระแสแพลตฟอร์มคอนเทนต์แบบสมัครสมาชิกกลับมาร้อนแรงอีกครั้ง หลัง แชนนอน เอลิซาเบธ ดาราฮอลลีวูดชื่อดังจากภาพยนตร์วัยรุ่น American Pie ประกาศเปิดตัวบน OnlyFans อย่างเป็นทางการ สร้างความฮือฮาให้แฟน ๆ ทั่วโลก โดยเจ้าตัวระบุว่าการตัดสินใจครั้งนี้เป็นความพยายาม “กลับมาควบคุมภาพลักษณ์และเส้นทางอาชีพของตัวเอง” หลังอยู่ในระบบสตูดิโอที่ถูกกำหนดบทบาทมายาวนาน

ความเคลื่อนไหวดังกล่าวยิ่งตอกย้ำศักยภาพของแพลตฟอร์มนี้ เมื่อมีรายงานว่าเอลิซาเบธสามารถกวาดรายได้ทะลุ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในสัปดาห์แรกที่เปิดบัญชี สะท้อนอิทธิพลของชื่อเสียงระดับฮอลลีวูดที่ยังคงดึงดูดฐานแฟนคลับได้อย่างมหาศาล

ขณะเดียวกัน การเข้าร่วมของเธอยังปลุกกระแสความสนใจต่อรายได้ของคนดังบน OnlyFans อีกครั้ง โดยข้อมูลการจัดอันดับปี 2025 ชี้ว่าคนดังจำนวนมากสามารถสร้างรายได้ระดับ “หลายสิบล้านดอลลาร์ต่อปี” จากช่องทางนี้ กลายเป็นอีกหนึ่งโมเดลธุรกิจใหม่ของวงการบันเทิงยุคดิจิทัลที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

แชนนอน เอลิซาเบธ
อันดับ 10 – เพีย มีอา

นักร้องและนักแสดงสาวชาวอเมริกันที่เริ่มต้นจากการร้องเพลงคัฟเวอร์บน YouTube ก่อนเข้าสู่วงการเพลงกระแสหลัก ทำรายได้รวมประมาณ 16 ล้านดอลลาร์ หรือเฉลี่ยราว 7 แสนดอลลาร์ต่อเดือน

อันดับ 9 – ทริชา เพย์ทัส

ยูทูบเบอร์และอินฟลูเอนเซอร์สายดราม่าที่มีชื่อเสียงจากคอนเทนต์หลากหลายและไวรัลต่อเนื่องยาวนานกว่า 10 ปี ทำรายได้ปีละประมาณ 12 ล้านดอลลาร์

อันดับ 8 – แอมเบอร์ โรส

นางแบบ นักแสดง และคนดังในวงการฮิปฮอป เป็นที่รู้จักจากความสัมพันธ์กับศิลปินดังหลายคน สร้างรายได้ราว 27.4 ล้านดอลลาร์ต่อปี

แอมเบอร์ โรส
อันดับ 7 – เบลล์ เดลฟีน

อินฟลูเอนเซอร์และครีเอเตอร์สายไวรัลจากสหราชอาณาจักร โด่งดังจากภาพลักษณ์คอสเพลย์และคอนเทนต์สุดแหวกแนว ทำรายได้ประมาณ 34 ล้านดอลลาร์ต่อปี

อันดับ 6 – ไทก้า

แร็ปเปอร์ชื่อดังชาวอเมริกัน อดีตแฟนของ ไคลี เจนเนอร์ สร้างรายได้กว่า 31.7 ล้านดอลลาร์ต่อปี ก่อนจะปิดบัญชีไปพัฒนาแพลตฟอร์มของตนเอง

อันดับ 5 – เบลล่า ธอร์น

อดีตนักแสดงจาก Disney Channel ที่ผันตัวมาสร้างภาพลักษณ์ใหม่ ทำเงินเฉลี่ยเดือนละ 1.49 ล้านดอลลาร์ หรือปีละกว่า 37 ล้านดอลลาร์

เบลล่า ธอร์น
อันดับ 4 – คาร์ดิ บี

แร็ปเปอร์หญิงระดับโลก เจ้าของรางวัลแกรมมี และเจ้าของเพลงฮิตมากมาย ใช้ OnlyFans เป็นช่องทางเสริมรายได้ประมาณ 46.7 ล้านดอลลาร์ต่อปี

อันดับ 3 – ทาน่า มองโก

ยูทูบเบอร์และครีเอเตอร์สายไลฟ์สไตล์ชื่อดัง มีฐานแฟนคลับเหนียวแน่น สามารถทำรายได้สูงถึง 3 ล้านดอลลาร์ในบางเดือน

อันดับ 2 – แบด บาบี้ / แดเนียล เบรโกลี

อดีตเด็กไวรัลจากรายการ Dr. Phil ที่กลายมาเป็นแร็ปเปอร์และอินฟลูเอนเซอร์ ทำรายได้สูงถึง 59 ล้านดอลลาร์ต่อปี

อันดับ 1 – อิกกี้ อาซาเลีย

แร็ปเปอร์หญิงชื่อดังระดับโลก เจ้าของเพลงฮิตอย่าง “Fancy” ครองสถิติรายได้สูงสุดบน OnlyFans โดยเคยทำรายได้สูงถึง 9.2 ล้านดอลลาร์ต่อเดือน แม้ปัจจุบันจะยุติการใช้งานแพลตฟอร์มแล้ว

อิกกี้ อาซาเลีย

อดีตดาราหน้าจอ กลายเป็นดาวเด่นบน Onlyfans
แชนนอน เอลิซาเบธ
แอมเบอร์ โรส
เบลล่า ธอร์น
อิกกี้ อาซาเลีย