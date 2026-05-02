คดี “ไมเคิล แจ็คสัน” กลับมาอีกระลอก ครอบครัวใกล้ชิดยื่นฟ้องกองมรดก ปมกล่าวหาล่วงละเมิด

ข้อกล่าวหาที่เคยเป็นประเด็นระดับโลกของ ไมเคิล แจ็คสัน ถูกหยิบยกขึ้นมาอีกครั้ง เมื่อบุคคลจาก “ครอบครัวใกล้ชิด” เดินหน้าฟ้องร้องกองมรดก จุดชนวนข้อถกเถียงรอบใหม่ระหว่าง “ความจริง” กับ “ชื่อเสียง”
กระแสคดีความเกี่ยวกับ ไมเคิล แจ็คสัน ราชาเพลงป๊อปผู้ล่วงลับ กลับมาร้อนแรงอีกครั้ง หลังพี่น้องจากครอบครัว “คาสซิโอ” ซึ่งเคยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับศิลปินระดับโลก ยื่นฟ้องกองมรดก โดยกล่าวหาว่าเคยตกเป็นเหยื่อของการล่วงละเมิดและการชักจูงควบคุมทางจิตใจในช่วงวัยเด็ก ความเคลื่อนไหวดังกล่าวไม่เพียงจุดประกายข้อถกเถียงใหม่ในสังคม แต่ยังรื้อฟื้นบาดแผลเก่าที่ติดตัวชื่อของแจ็คสันมานานหลายทศวรรษ
ครอบครัวคาสซิโอ ซึ่งแจ็คสันเคยเรียกว่า “ครอบครัวที่สอง” เนื่องจากความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1980 ออกมาเปิดเผยว่า ในอดีตพวกเขาเคยปกป้องศิลปินรายนี้อย่างเต็มที่ และปฏิเสธข้อกล่าวหาทุกประการ อย่างไรก็ตาม เมื่อเวลาผ่านไป พวกเขาเริ่มตั้งคำถามต่อประสบการณ์ในวัยเด็ก และระบุว่าถูก “หล่อหลอม” ให้มองพฤติกรรมบางอย่างเป็นเรื่องปกติ พร้อมอ้างว่าการรับรู้ในขณะนั้นถูกบิดเบือนด้วยความสัมพันธ์เชิงอำนาจและความไว้วางใจ
ข้อกล่าวหาใหม่เกิดขึ้นท่ามกลางบริบทของคดีในอดีตที่ซับซ้อน ย้อนกลับไปในปี 2005 ไมเคิล แจ็คสัน เคยถูกดำเนินคดีอาญาเกี่ยวกับการล่วงละเมิดเด็ก แต่ศาลมีคำตัดสินยกฟ้องทุกข้อกล่าวหา ขณะที่ในปี 1994 เขาเคยยอมความในคดีแพ่งด้วยการจ่ายเงินชดเชยจำนวนมาก
โดยไม่มีการยอมรับความผิด ซึ่งเป็นจุดที่ถูกตีความแตกต่างกันในสังคมตลอดมาสถานการณ์ยิ่งซับซ้อนขึ้นหลังการเผยแพร่สารคดี Leaving Neverland ในปี 2019 ซึ่งนำเสนอคำให้การของผู้ที่อ้างว่าเป็นเหยื่อ ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของแจ็คสันถูกตั้งคำถามอีกครั้ง แม้ฝ่ายกองมรดกและครอบครัวจะออกมาปฏิเสธอย่างหนักแน่น และย้ำถึงคำพิพากษาในอดีตที่ยืนยันความบริสุทธิ์ของเขา
ในกรณีล่าสุด รายงานระบุว่า ครอบครัวผู้ยื่นฟ้องเคยบรรลุข้อตกลงกับกองมรดกเมื่อปี 2020 และได้รับเงินชดเชยจำนวนหนึ่ง แต่ความขัดแย้งได้ปะทุขึ้นอีกครั้งจากการเจรจาเพิ่มเติมที่ไม่ลงตัว ฝ่ายกองมรดกมองว่าการฟ้องร้องครั้งใหม่เป็นเพียงความพยายามเรียกร้องเงินจำนวนมหาศาล ขณะที่ผู้กล่าวหายืนยันว่าการดำเนินคดีครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเปิดเผย “ความจริง” มากกว่าผลประโยชน์ทางการเงิน
นักกฎหมายและผู้เชี่ยวชาญด้านคดีล่วงละเมิดชี้ว่า คดีลักษณะนี้มักมีความซับซ้อนสูง เนื่องจากเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอดีต
ความทรงจำของผู้กล่าวหา และความสัมพันธ์เชิงอำนาจในช่วงวัยเด็ก ซึ่งทำให้การพิสูจน์ข้อเท็จจริงเป็นไปอย่างยากลำบาก
โดยเฉพาะเมื่อบุคคลที่ถูกกล่าวหาได้เสียชีวิตไปแล้ว
ขณะเดียวกัน แฟนเพลงทั่วโลกยังคงแบ่งออกเป็นสองฝ่าย ฝ่ายหนึ่งเชื่อในความบริสุทธิ์ของ ไมเคิล แจ็คสัน และมองว่าเขาเป็นเหยื่อของการกล่าวหา
ขณะที่อีกฝ่ายเห็นว่าข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่อาจมองข้ามได้และเรียกร้องให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างจริงจังแม้เวลาจะผ่านไปกว่าสิบปีหลังการเสียชีวิตของแจ็คสันในปี 2009 แต่คดีและข้อถกเถียงเกี่ยวกับตัวเขายังคงดำเนินต่อไป
สะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนของการแยกแยะระหว่าง “ศิลปินผู้ยิ่งใหญ่” กับ “บุคคลในชีวิตจริง”
ขณะเดียวกันภาพยนตร์ชีวประวัติ Michael กลับประสบความสำเร็จทางรายได้อย่างถล่มทลาย
โดยกวาดรายได้เปิดตัวทั่วโลกไปแล้วราว 217 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมถึง 97 ล้านดอลลาร์ในอเมริกาเหนือ กลายเป็นสถิติใหม่ของหนังชีวประวัติ แม้จะเผชิญกระแสวิพากษ์วิจารณ์ควบคู่ไปกับความสำเร็จในเชิงพาณิชย์
อย่างไรก็ตาม นักวิจารณ์จำนวนมากชี้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้หลีกเลี่ยงหรือ “ตัดทิ้ง” ประเด็นอื้อฉาวสำคัญในชีวิตของแจ็คสัน โดยเฉพาะข้อกล่าวหาการล่วงละเมิดเด็กในอดีต ทั้งที่มีรายงานว่าเนื้อหาในช่วงดังกล่าวเคยถูกถ่ายทำไว้แล้ว
แต่ต้องถูกตัดออกและปรับโครงเรื่องใหม่ทั้งหมดในขั้นตอนหลังการผลิต