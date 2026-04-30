หวานฉ่ำวันเกิด “ช้าง กฤษดา - ลำใย ไหทองคำ” ย้อนข้อความสุดฟิน ชอบตั้งแต่ฟอลฯ แต่ไม่รู้จะจีบยังไง?

ฮือฮาปาดหน้าหนุ่มนักเต้นกล้ามแน่นชาวคาซัคสถานไปเลย สำหรับ “ช้าง กฤษดา วงษ์แก้ว” อดีตกัปตันทีมฟุตซอลทีมชาติไทย หลังปล่อยภาพเด็ดคู่กับนักร้องสาว “ลำไย ไหทองคำ” สุพรรณษา เวชกามา ในโมเมนต์ที่แสดงให้เห็นถึงความสนิทสนม ที่ใครเห็นก็ต้องสงสัยว่าทั้งคู่มีอะไรในกอไผ่หรือเปล่า ซุ่มปลูกต้นรักกันอยู่หรือไม่ โดยหนุ่มช้างได้เก็บภาพเซ็ตดังกล่าวเอาไว้ในไฮไลต์สำคัญในอินสตาแกรม
ล่าสุดในวันคล้ายวันเกิดของช้าง กฤษดา เจ้าตัวก็ยังได้โพสต์ภาพหวานคู่ลำใยขณะกำลังทานของหวานด้วยกันอีกครั้ง เขียนแคปชั่น แฮปปี้เบิร์ธเดย์ ทู มี พร้อมติดแท็กลำใย ไหทองคำ ทำคนรู้จักและแฟนๆ ต่างร่วมลุ้นและอวยพรให้เจ้าตัวสุขสมหวังในความรัก นอกจากนี้ช้างยังได้รีสตอรี่คนอวยพรวันเกิดที่ต่างก็แซวเจ้าตัวกับสาวลำใย อาทิ HBD พี่ช้าง ไหทองคำ, หวานครับกัปตัน ยินดีด้วยครับ, วันเกิดกัปตันช้างปีนี้หวานฉ่ำ ฯ ฯลฯ งานนี้เจ้าตัวก็ไม่ปฏิเสธความสัมพันธ์ใดๆ
อย่างไรก็ตาม หากย้อนไปส่องข้อความเจ้าตัว ช้าง กฤษดา เคยโพสต์หวานๆ ลอยๆ เอาไว้ช่วงต้นเดือนเม.ย.ที่ผ่านมาว่า “ก็ชอบนะ ชอบตั้งแต่ฟอลไปแร้ว แต่ไม่รู้จะจีบยังไง” หวานเจี๊ยบไม่น้อยเลยทีเดียว