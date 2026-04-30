“โยเกิร์ต ณัฐฐชาช์” เลิก “พีเค” 2 ปี มีบางส่วนเคยเข้าใจผิดกัน ตอนนี้จบดีแล้ว พร้อมเปิดใจรับอนาคต

กลายเป็นประเด็นที่แฟนๆ ให้ความสนใจทันที กรณีดารา-นางแบบสาวสุดสตรอง “โยเกิร์ต ณัฐฐชาช์ บุญประชม” อยู่ดีๆ ก็ลุกขึ้นมาโพสต์ในพื้นที่ส่วนตัวถึงความสัมพันธ์กับอดีตสามี “พีเค ปิยะวัฒน์ เข็มเพชร” หลังจากที่ทั้งคู่ยุติความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาไปเมื่อปี 2567 ต่างฝ่ายต่างแยกย้ายไปเติบโตในเส้นทางของตัวเอง
ล่าสุดวันนี้ (29 เม.ย.) โยเกิร์ตได้โพสต์ข้อความมีบางประเด็นที่เข้าใจผิด ตอนนี้ทั้งสองฝ่ายได้มีการพูดคุยและปรับความเข้าใจกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
“จากเรื่องที่ผ่านมาของโยและคุณปิยะวัฒน์ เข็มเพชร มีบางประเด็นที่เคยเข้าใจผิดกัน ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้เข้าใจกันดีแล้วและจบลงด้วยดี”
นอกจากนี้สาวโยเกิร์ตได้เขียนแคปชั่นภาษาอังกฤษระบุว่า “Let the past be experience, live in the present, embrace the future ahead.” (ให้เรื่องราวในอดีตให้เป็นเพียงประสบการณ์ ใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบัน และพร้อมเปิดใจรับอนาคตที่กำลังจะมาถึง) ท่ามกลางกำลังใจจากคนในวงการและแฟนคลับเจ้าตัวเป็นจำนวนมาก