เหมือนสุด! “แจ๊ส” แปลงโฉมเป็นพระเอก “ล่าหยก” โพสต์ระบายดรามาเพลงใหม่ หลังโดนไล่กลับไปเล่นตลก

ฮาไม่ไหว! “แจ๊ส ชวนชื่น“ แปลงโฉมเป็นพระเอก “ล่าหยก” ยอมรับแต่งเองยังขำ เหมือนทุกคน ยกเว้นตัวเอง เปิดใจดรามาเพลง “โดนเส้น” เจอคอมเมนต์แรง ไล่กลับไปเล่นตลก ส่วนตัวเลิกอ่านคอมเมนต์แล้ว แต่อยากโพสต์ระบายความเครียดบ้าง ลั่นทำงานในแบบตัวเอง ขอแค่ไม่ทำให้ลูกเดือดร้อน
ทำเอาฮากันทั้งโซเชียล เมื่อ “แจ๊ส ชวนชื่น” ลงคลิปที่แต่งตัวเป็นพระเอกในซีรีส์จีนสุดฮิต “ล่าหยก” พร้อมใส่แคปชั่นว่า “หมี่หยก” ล่าสุดได้เจอแจ๊ส ที่มาร่วมงานกาล่าของภาพยนตร์เรื่อง “เห้งเจียแจ๊ส” เจ้าตัวก็ได้เผยถึงเรื่องนี้ให้ฟังว่าเป็นการถ่ายรายการ ก็มาดิคร้าบ พร้อมเผยถึงดรามาเพลง โดนเส้น ที่เจอคอมเมนต์ลบจนต้องออกมาโพสต์ระบาย
“ผมว่าทุกคนเอนเอียงว่าล่าหยกเหมือนกว่า อันนี้ผมต้านทานประชาชนไม่ไหวจริงๆ แล้วผมเห็นหน้าตัวเองผมก็ไม่ไหวเหมือนกัน (หัวเราะ) คืออันนี้มันถ่าย ก็มาดิคร้าบ ปกติผมจะลงน้อย ลงปั่นๆ นานๆ จะลงที คือพี่ตั๊ก (บริบูรณ์ จันทร์เรือง) เขาเป็นคนบอกให้ผมดูล่าหยก ตั้งแต่หลายเดือนผ่านมาแล้ว แต่เราไม่มีเวลาดูไง แล้วพี่บอล เชิญยิ้ม ก็บอกแจ๊ส ไม่เชื่อมึงลองดู มึงลองลงไอจีดู เราก็แบบขนาดนั้นเลยเหรอ เราก็ไม่ค่อยได้ดูข่าวดูใครไง ว่ามันแรงขนาดไหน ก็แป๊บเดียวจริงๆ แบบจริงเหรอวะพี่ ผมต้องไปดูแล้ว แจงดูแล้ว แต่ผมยังไม่ได้ดู เขาบอกว่าพระเอกหล่อมาก ตอนเห็นรูปเขาก็หล่อจริงๆ แต่เราไม่ได้ดูในเนื้อเรื่องไง ที่ความมีเสน่ห์มันมากกว่าหน้าตา”
ขำๆ ตั้งแต่แต่งมา ให้อันนี้เหมือนสุด
“อันนี้เหมือนสุด โอ้โห เทกเจอร์ผิวหน้านี่คือแบบ ไฝนี่แบบใหญ่มากเลยนะ แต่ผมจะกระจ่างกว่าเขาหน่อย”
ยอมรับแต่งเหมือนทุกคน ยกเว้นตัวเอง
“ก็ใช่อย่างนั้น เขามอบหมายให้เราทำอะไรเราก็ทำหมดแหละ แต่อันนี้เกินคาดนะ”
ไม่รู้หลังจบงานศพ “เหน่ง เหม่งจ๋าย” มีคนดรามากับตนเยอะ
“อ๋อเหรอ... ก็แล้วแต่ เราห้ามคนคิดไม่ได้หรอก ใช่ไหมล่ะ นิสัยแต่ละคนไม่เหมือนกัน ผมเชื่อว่านิสัยแต่ละคนไม่เหมือนกันนะ ในยุคนี้ผมก็พูดคำเดิม มันมีทั้งคนชอบ คนไม่ชอบ มันเรื่องธรรมชาติอยู่แล้ว”
ส่วนตัวเลิกอ่านคอมเมนต์นานแล้ว
“เลิกอ่านนานแล้วนะ แต่ก็มีบ้างนะ แบบไปดูซิ ดูโดยไม่ได้ไปเช็กตัวเองนะ ว่าคนชอบเราขนาดไหน แค่ดูว่าคนด่าเราขนาดไหน มีทุกคน ผมเชื่อว่าคนในวงการบันเทิงมีทุกคน มีคนชอบก็มีคนเกลียด เกลียดมากเกลียดน้อย มันเท่านั้นเอง แต่บางคนนอยด์ แต่ผมพอนั่งชั่งน้ำหนักจริงๆ คนในประเทศไทยมี 80 กว่าล้านคน 1,000 คอมเมนต์ เท่ากับกี่ส่วนของ 80 ล้าน มันยังมีอีกคนหลายล้านคนที่ไม่ได้เข้ามาซ้ำเติมคุณ ไม่ได้เข้ามาโน่นนี่นั่นอะไร ไม่ต้องคิดไปเอง ออกจากบ้านผมเชื่อว่าไม่มีใครออกมาพูดต่อหน้าคุณแม้แต่คนเดียว อาจจะมี แต่ก็ตามนั้น”
แจงโพสต์ระบายเรื่องเพลง โดนเส้น เพราะอยากอธิบายถึงการทำงาน หลังมีคอมเมนต์ด่า ไล่กลับไปเล่นตลก อย่ามาร้องเพลง
“ก็เราอยากพูดเราก็พูด แต่รู้ไงว่าสุดท้ายมันก็จะมีคนด่า มีคนเข้าใจ เราระบายบ้างในบางวัน ก็เหมือนทุกคนที่เล่นเฟซบุ๊ก ผมก็เล่นเหมือนกัน ก็พูด อธิบายอะไรบ้าง บางอย่าง เราทำงานคนละแบบ แค่เราทำงานคนละแบบ ไม่ต้องไปยกหรอกว่าใครจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีของใคร โน่นนี่นั่น ทุกคนเป็นตัวอย่างที่ดีของตัวเองได้”
ออกมาโพสต์ เพราะอยากระบายความเครียด
“ใช่ เพราะนี่ไม่บ่อยนะ นอกจากจะรู้สึกอะไรจริงๆ อธิบายในสิ่งที่ตัวเองคิดบางอย่าง แต่ก็ไม่ได้เอาไประบายจนมันเป็นกระโถน ไม่ได้เอาทุกอย่างไปถุยลงไปในนั้นหรอก เราก็อยากพูด เราอยากอธิบายอะไรบ้าง บางอย่าง นิดๆ หน่อยๆ ที่อยากจะอธิบาย แล้วแต่อารมณ์เนี่ยแหละ”
ก่อนหน้านี้ “แจง” บอกว่าให้เก็บมือถือ แต่ล่าสุดบอกว่าให้เก็บมือถือ “แจง” ก่อน
“ก็แย่งกันเก็บ ทุกคนมีความรักเพื่อน รักเพื่อนพ้อง ปกป้องเพื่อน ใครทำอะไรไม่ถูก ผมว่าทุกคนในนี้มันเป็นหมดแหละ เราคนเหมือนกัน (ใครมีภูมิคุ้มกันมากกว่ากันในเรื่องคอมเมนต์ด้านลบ?) ตอนนี้มีมากๆ เลยนะ ถ้าไม่ได้ผิดถึงขนาดไปฆ่าคนตาย ก็เฉยๆ มันทำอะไรให้ถูกใจคนทุกคนไปไม่ได้หรอก ถูกไหมล่ะ บางทีนะไปที่ไหนใส่รองเท้าแตะก็โดนด่า ไปที่ไหนเป็นตัวเองมากก็โดนด่า ไปที่ไหนอะไรไม่เหมาะสมก็โดนด่า”
คิดอย่างเดียว จะทำอะไรต้องไม่ให้ลูกเดือดร้อน
“ตอนนี้คิดอย่างเดียว จะทำอะไรก็ได้ไม่ให้ลูกเดือดร้อน แต่ไอ้สิ่งที่เราเป็น อย่างที่บอก เป็นแล้วไม่ได้ไปฆ่าใครตาย ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อน เท่านั้นจบ แต่สิ่งที่เราเป็น สิ่งที่ผมเป็น ผมว่าส่วนใหญ่จะรบกวนสายตา รบกวนหู แค่ 2 อย่างเอง แต่ผมไม่เคยทำให้ใครเดือดร้อน (ลูกมีมาบอกบ้างไหม ว่าอยู่โรงเรียนเจออะไรบ้าง?) ไม่ค่อยนะ แต่มันจะมีตามภาษาเด็ก ถ้ามีเขาก็เดินมาถาม เนี่ยพ่อ เพื่อนถามเนี่ย พ่อเธอรวยไหม พ่อเธอเงินเยอะไหม ผมก็บอกไป ก็กลางๆ ลูก กลางๆ เด็กก็มี อย่าว่าแต่เราเลย”
เชื่อลูกๆ สามารถรับมือกับพวกนี้ได้ ถ้ามีอะไรคงมาเล่าให้ฟังแน่นอน
“พยายามจะบอกอยู่ เพราะลูกทุกคนพยายามเล่นโซเชียล แต่วันหนึ่งเขาต้องเจอแหละ แต่เราเชื่อว่าวันหนึ่งถ้าเขาเจอ เขาต้องมาถามมาคุยกับเราแน่นอน อันนี้มั่นใจ อันนี้มั่นใจเลย แล้วแจงเขาก็จะดูไอจีลูก อะไรยังไงเขาจะดูอยู่แล้ว ใครมาด่า ใครมาโน่นนี่ เขาก็จะบอกก่อนว่าให้ลูกเข้มแข็งนะ เพราะเราต้องเจอ ไม่มีอะไรสว่างเสมอไป”