แห่จับตา คู่รักดาราวัยรุ่นสิ้นสุดทางแฟน ลดสถานะ 3-4 เดือนแล้ว

มีอักษรย่อที่ทำให้ชาวเน็ตหันมาใส่ใจกันอีกรอบ หลังจากที่มีกระแสข่าวถึงคู่รักวัยรุ่นสิ้นสุดทางแฟน โดยทั้งคู่เป็นพาร์ตเนอร์ทำธุรกิจร่วมกันอยู่ แต่ลดสถานะเลิกกันมา 3-4 เดือนแล้ว ไม่ได้ไปไหนมาไหนด้วยกัน 3-4 เดือน จับสังเกตเมื่อก่อนลงรูปหวานๆ ไปทริปกันบ่อยๆ แต่หลังๆ ไม่มีภาพหวานๆ ในโซเชียลมาพักใหญ่ๆ แล้ว ส่วนแก๊งเพื่อนสนิทก็ปิดปากเงียบ แต่ที่แน่ๆ ก่อนหน้านี้ฝ่ายหญิงมักบ่นกับเพื่อนว่าดาราหนุ่มไม่ค่อยปรับจูนตัวเอง ชีวิตส่วนตัวสูงมาก
ซึ่ง “มดดำ คชาภา ตันเจริญ” เผยกลางรายการข่าวใส่ไข่ว่าเขายังเป็นพาร์ตเนอร์กันอยู่นะ พร้อมอ่านคอมเมนต์ชาวเน็ตว่าให้ดูดีๆ ตั้งแต่วาเลนไทน์ที่ผ่านมา เขาลดสถานะ เลิกกันแล้ว ไม่ได้ไปไหนมาไหนด้วยกันสักระยะ (ก่อนมดดำหลุดบอกวันนี้เขามารายการฉัน แล้วปิดปากร้องอุ้ย บอกไม่มีๆๆ) เขาเป็นพาร์ตเนอร์กัน ยังทำธุรกิจด้วยกันอยู่ แต่ลดสถานะกันแล้ว
พร้อมดักคอว่าเรื่องนี้ไม่ใช่มดดำบอกนะคะ ไม่ต้องมดดำทุกอาทิตย์ก็ได้ แนะไปดูในแชตจีพีที แชตจีพีทีบอกถูกด้วย ซึ่งไม่ย่อให้แล้ว เดี๋ยวบอกว่ามดดำบอกอีก เขาจะด่าฉันออกอากาศ โดยในรายการ มีคนเข้ามาถามว่าเพื่อนเกลหรือเปล่า จจ.- ตน. หรือเปล่า มดดำบอกคนที่ส่งก็สาระแนรู้เยอะนะ ว่าเขาไม่ได้ลงรูปตั้งแต่เดือนก.พ. ไม่ได้ไปไหนมาไหนด้วยกันแล้ว รูปคู่ที่ลงล่าสุดคือปีที่แล้ว หล่อนรู้แล้วเหรอว่าเป็นใคร