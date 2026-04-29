เพจดังขุดบทสัมภาษณ์เก่า “ปู กนกวรรณ” ยอมรับเห็นแก่ตัว แต่เจ้าตัวโต้กลับจนอีกฝ่ายต้องลบโพสต์

กลายเป็นประเด็นอยู่ไม่น้อย กรณีที่เฟซบุ๊ก “แต้ว บอกอ model” ได้มีการโพสต์ภาพและเนื้อหาจากนิตยสารแพรวสุดสัปดาห์ ฉบับที่ 279 วันที่ 16 ก.ย. 2537 ซึ่งเป็นบทสัมภาษณ์ของ “ปู กนกวรรณ บุรานนท์” กับสามีคนแรก “ปลา พงศธร” พร้อมเปรียบเทียบนิสัยของปลา และ “เด๋อ ดอกสะเดา” สามีคนปัจจุบันของปู กนกวรรณ ที่เพิ่งเลิกรากันไป ว่ามีความคล้ายกันในเรื่องของความเสียสละและการยอมให้ภรรยาเป็นช้างเท้าหน้า
นอกจากนี้เพจดังได้เผยว่าไม่แปลกใจ ทำไมชีวิตคู่ครั้งแรกของปูถึงจบลงไว ยกตัวอย่างถ้าปูไม่สบาย ปลาจะคอยดูแลเช็ดตัวให้ แต่ถ้าปลาไม่สบาย ปูไปโดนเจอตัวร้อนๆ ไม่เอาแล้ว ไม่ชอบ ไม่ดูแล ซึ่งปูยอมรับเองว่าเป็นคนเห็นแก่ตัว นิสัยไม่ดี เป็นมานานแล้ว และไม่คิดจะเปลี่ยนด้วย ส่วนสาเหตุการหย่าร้างไม่แน่ชัด แต่หลังจากนั้นสองปี ปู กนกวรรณก็พบรักใหม่กับเด๋อ อยู่ทนมาถึง 30 ปี เด๋อยอมให้ทุกอย่าง และเห็นด้วยกับปูทุกประการที่ว่าเธอเป็นคนที่เห็นแก่ตัว (ในบทสัมภาษณ์ ปูยอมรับเอง ไม่ใช่ความคิดของพี่แต้ว!)
งานนี้ ปู กนกวรรณ ไม่ปล่อยผ่าน เข้าไปเมนต์ตอบเพจดังด้วยตัวเอง จนเพจ แต้ว บอกอ model ได้ตัดสินใจประกาศปิดคอมเมนต์ พร้อมเขียนถึงปูว่า ยอมรับว่าตกใจที่เห็นปูเข้ามาตอบโพสต์นี้ด้วยตัวเอง และนับถือในตัวปูมากที่ใข้สติในการตอบข้อข้องใจบางความคิดเห็น ดังนั้นเพื่อไม่ให้เลยเถิด และไม่อยากให้ปูต้องขุ่นข้องหมองใจเพิ่ม ขออนุญาตปิดการแสดงความคิดเห็นส่วนตัว พร้อมขออภัยปู กนกวรรณ มา ณ ที่นี้ ซึ่งต่อมาโพสต์ดังกล่าวก็ได้หายไปเรียบร้อยแล้ว
ด้าน ปู กนกวรรณ ก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า “ตื่นมาก็มีเรื่องทำให้ยิ้มได้ ตัดสินใจถูกแล้วที่ทำ ไม่รู้อะไรดลใจ ขอบคุณสวรรค์” ต่อมาโพสต์ดังกล่าวก็ได้หายไปเช่นเดียวกัน