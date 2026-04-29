“พี่จอง - คัลแลน - แดน” ขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์ DERMEDY

DERMEDY (เดอร์มีดี) แบรนด์สกินแคร์ภายใต้เครือ MYU-NIQUE (มิว-นิค) ของบริษัท วรินดา อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด จัดอีเวนต์สุดยิ่งใหญ่ “DERMEDY Summer Lab: Perfect Balance with P’Jung Cullen Dann” เปิดตัว 3 หนุ่มพรีเซนเตอร์อย่างเป็นทางการ ได้แก่ พี่จอง (จอง คยองแท), คัลแลน (พัค คีด็อก) และ แดน (คิม อินยอน) ทีมยูทูปเบอร์สุดฮอตจากช่อง Cullen HateBerry พร้อมแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ DERMEDY pH BALANCE TONER PAD (3 สูตร) หรือ #โทนเนอร์แพดรีเซ็ตผิว ที่ช่วยเติมความชุ่มชื้น ฟื้นฟูผิว และปรับสมดุล pH ในขั้นตอนเดียว พร้อม Vegan PDRN เพื่อผิวแข็งแรงขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ ณ โซนจัดกิจกรรมลานน้ำพุ Mega Plaza ศูนย์การค้าเมกาบางนา
ภายในงานถูกเนรมิตเป็น DERMEDY Summer Lab ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษแบบ “ลองจริง สนุกจริง และร่วมโมเมนต์สำคัญไปด้วยกัน” โดยทุกคนจะได้สวมบทบาทเป็น Professor, Scientist และ Researcher เพื่อร่วมทดลองและทำความเข้าใจผลิตภัณฑ์ DERMEDY pH BALANCE TONER PAD (3 สูตร) อย่างละเอียด พร้อมจัดเต็มกิจกรรมหลากหลายโซน ไม่ว่าจะเป็น Experience Zone สำหรับค้นหาสูตรผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับสภาพผิว, Game Challenge (Perfect Balance) ร่วมสนุกเพื่อรับของขวัญจากแบรนด์, Photo Booth กรอบภาพถ่ายสุดเอ็กซ์คลูซีฟ รวมถึง Exclusive Merchandise ให้เลือกช้อปสินค้าลายศิลปิน พร้อมรับ Special Gift (มีจำนวนจำกัด) เฉพาะในงาน
ไฮไลท์ของงานครั้งนี้ คือช่วง DERMEDY SUMMER LAB: PERFECT BALANCE with P’Jung Cullen Dann เมื่อ 3 หนุ่มพรีเซนเตอร์อย่าง พี่จอง, คัลแลน และแดน ปรากฏตัวและเดินเข้าสู่พื้นที่กิจกรรม ท่ามกลางเสียงต้อนรับจากแฟนๆ สร้างบรรยากาศอบอุ่นและคึกคักภายในงาน ก่อนจะร่วมพูดคุยและแชร์ประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์ DERMEDY pH BALANCE TONER PAD ทั้งในด้านการดูแลผิวและความรู้สึกหลังการใช้งานจริง พร้อมร่วมสร้างรอยยิ้มและโมเมนต์พิเศษกับผู้เข้าร่วมงานได้ใจฟูกันอย่างใกล้ชิด