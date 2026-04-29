xs
xsm
sm
md
lg

“นวัตกรรมเชิงพาณิชย์” AVA Pharma ผนึกกำลัง องค์การเภสัชกรรม (GPO) ลงนาม MOA พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพสู่ระดับสากล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



องค์การเภสัชกรรม (Government Pharmaceutical Organization: GPO) นำโดย แพทย์หญิงมิ่งขวัญ สุพรรณพงศ์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม และกรรภคมณฑ์ โสภาศพิรุณศักดิ์ กรรมการองค์การเภสัชกรรม ร่วมกับ บริษัท เอวา ฟาร์ม่า จำกัด (AVA Pharma Thailand) นำโดย ฐกรฐ์ กาญจนากร ประธานกรรมการผู้จัดการ และลัลนาลี สิริสุขะ กรรมการบริหาร บริษัท ไฮลีฟ โกลบอล จำกัด จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Agreement: MOA) ณ โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ กรุงเทพ (รางน้ำ) เพื่อเดินหน้าพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องมือแพทย์และเครื่องสำอางสู่การผลิตและจำหน่ายเชิงพาณิชย์ ภายใต้โครงการของ GPO

ความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการผสานศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อยกระดับมาตรฐานนวัตกรรมด้านสุขภาพของประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการต่อยอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้สามารถนำไปสู่การผลิตในระดับอุตสาหกรรม สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนทั้งในและต่างประเทศ พร้อมเปิดโอกาสทางธุรกิจในตลาดสุขภาพและความงามระดับโลกที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ภายในงานได้รับเกียรติจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมเป็นสักขีพยานอย่างคับคั่ง และตัวแทนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากองค์การเภสัชกรรม ได้แก่ นพ.พิชญ์ อมตมหัทธนะ แพทย์เฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิกวิทยา และ พ.ต.ท.นพ.วรพล เจริญพร ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ เข้าร่วมในพิธี

การลงนาม MOA ในครั้งนี้ ถือเป็นปฐมบทสำคัญที่เชื่อมโยงภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคลากรทางการแพทย์เข้าด้วยกัน สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพ (Wellness Economy) ของไทย ผ่านการพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ มุ่งเน้นการฟื้นฟูสุขภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามในระดับภูมิภาคอย่างยั่งยืน








"นวัตกรรมเชิงพาณิชย์" AVA Pharma ผนึกกำลัง องค์การเภสัชกรรม (GPO) ลงนาม MOA พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพสู่ระดับสากล
