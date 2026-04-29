“จิ้ง DOCTORJiNK” ปล่อยเพลงใหม่ “อัลไซเมอร์” ภาคต่อเพลงฮิต ‘อันเฟรนด์’ เรียกคืนความคิดถึงที่ยังคงงดงามอยู่เสมอ

หากคุณคิดถึงเสียงร้องอันมีเอกลักษณ์และสไตล์เพลง ‘อันเฟรนด์ (Unfriend)’ ของ จิ้ง Helmetheads จากเรื่องราวของความสัมพันธ์ที่ถูกอันเฟรนด์เพราะความผิดพลาดครั้งใหญ่จากการกระทำของตัวเอง จนต้องร้องขอโอกาสเพื่อให้ทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมเมื่อปี 2015 สู่ผลงานภาคต่อในปี 2026 กับเพลง อัลไซเมอร์ จาก DOCTORJiNK ที่พูดถึงความทรงจำซึ่งมีเพียงฝ่ายหนึ่งที่สามารถจดจำเรื่องราวความสัมพันธ์ครั้งเก่าได้เท่านั้น จึงได้เวลาอัพเดตเรื่องราวการเดินทางของความคิดถึงที่ไม่มีวันสิ้นสุดได้อีกครั้ง
DOCTORJiNK (ด็อกเตอร์จิ้ง) หรือ จิ้ง - ชตารัช ศรีดำรงรักษ์ นักร้อง นักแต่งเพลง ฟรอนต์แมนเจ้าของเพลงฮิต 300 ล้านวิว ที่มีชื่อเพลงคล้องกับโซเชียลมีเดียสุดโด่งดัง อาทิ อันเฟรนด์ (Unfriend), อินสตาแกรม (Instagram), เอมตี้รูม (Empty Room) และ เอ็มเอสเอ็น (MSN) ก่อนพิสูจน์ตัวตนด้วยการผันตัวเป็นศิลปินเดี่ยว และสร้างสรรค์ผลงานเพลงอย่างอิสระ ด้วยน้ำเสียง อันมีเอกลักษณ์และเมโลดี้ฟังสบายที่คุ้นเคย จนสามารถครองใจแฟนเพลงได้ตลอดมานั้นเอง
อัลไซเมอร์ ซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากอัลบั้ม Mental Vacation ของ DOCTORJiNK หลังห่างหายจากการปล่อยผลงานทดลองฉบับด็อกเตอร์มานานกว่า 3 ปี จึงได้เวลาตกตะกอนความคิดและกลั่นกรองความรู้สึกผ่านบทเพลงเพื่อชุบชูใจแฟนเพลงของ ‘จิ้ง’ อีกครั้ง โดยเพลงนี้พูดถึงความทรงจำที่ฝ่ายหนึ่งยังคงจดจำความสัมพันธ์ที่สวยงามได้อย่างชัดเจนอยู่เสมอ ส่วนอีกฝ่ายไม่สามารถจำเรื่องราวต่างๆในอดีตได้อีกแล้ว ช่วยเรียกคืนโมเม้นต์อันแสนหวานในความทรงจำได้เป็นอย่างดี
ในพาร์ทดนตรีของเพลงนี้ยังคงฟังง่ายฉบับเพลงป็อปร็อค อีกทั้งยังเรียบเรียงเสียงเครื่องสายอย่างละเมียดละไม เรียกได้ว่าเก็บทุกรายละเอียดเพื่อส่งต่อความรู้สึก ‘คิดถึง’ ที่ยังคงงดงามอยู่เสมอให้ผู้ฟังอย่างประณีตบรรจงฉบับ DOCTORJiNK แน่นนอน
ด้านมิวสิควีดิโอ ‘อัลไซเมอร์ - DOCTORJiNK’ พาคนดูนั่งไทม์แมชชีนย้อนเวลากลับไปที่ ‘ชิงช้าสวรรค์’ สัญลักษณ์สำคัญที่แฟนๆคุ้นเคย จุดเริ่มต้นของความสำเร็จสุดโด่งดังของ Helmetheads เพื่อกลับไปแก้ไขอดีต และรอยร้าวของความสัมพันธ์ครั้งเก่าจากเพลง ‘อันเฟรนด์ (Unfriend)’ ซึ่งได้ โอ๊ต - เลิศศักดิ์ และ ปริมมี่ - วิพาวีร์ สองนักแสดงพระ-นางจากเอ็มวีเดิม มาร่วมถ่ายทอดความรู้สึกเก่าๆ อีกครั้ง เพื่อให้สมกับการเป็น Unfriend (ภาค2) ภาคต่อขอผลงานเพลงที่แฟนเพลงต่างคิดถึงอีกด้วย
ได้เวลาต่อเติมความทรงจำครั้งเก่า สร้างเรื่องราว 'ความคิดถึง' ครั้งใหม่ไปพร้อมกันกับเพลง DOCTORJiNK - อัลไซเมอร์「Official MV」ได้แล้ววันนี้ที่ YOUTUBE : Aliens Galaxy Records หรือคลิก https://youtu.be/LG3QD1eKqyE
