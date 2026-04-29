คุนหมิงแตก! ‘บี้ ธรรศภาคย์’ โชว์สกิลศิลปินตัวท็อป ร้องเต้นสุดปัง บุกเทศกาลไทยครั้งที่ 16 แฟนคลับจีนแห่ต้อนรับสนั่นห้าง

ปังแบบฉุดไม่อยู่! “บี้ ธรรศภาคย์ ชี” ศิลปินลูกครึ่งไทย-จีนมากความสามารถ บุกถล่มความฟินถึงนครคุนหมิง ในงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 16 โชว์ร้อง-เต้นจัดเต็ม มัดใจแฟนอินเตอร์อยู่หมัด ทำห้างสรรพสินค้าถงเต๋อ (Tongde Kunming Plaza: TKP) นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน แทบแตก!
ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของศิลปินไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงในระดับสากล สำหรับ “บี้ ธรรศภาคย์ ชี” ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนศิลปินไทยเข้าร่วมงาน “เทศกาลไทย ณ นครคุนหมิง ครั้งที่ 16 ประจำปี 2569” ภายใต้คอนเซปต์สุดเก๋ “Thai Festival in Kunming 2026 : Where Heritage Meets Creativity (传承与创意的交融)” ณ ห้างสรรพสินค้าถงเต๋อ (TKP) มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อร่วมเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์และศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ งานนี้บอกเลยว่า “บี้” ไม่ได้มาเล่น ๆ แต่จัดหนักจัดเต็มสมศักดิ์ศรีศิลปินสายเลือดไทย-จีน ด้วยการเปิดมินิคอนเสิร์ตสุดเซอร์ไพรส์ โดยเฉพาะเพลงฮิต “After The Rain” ที่งานนี้เจ้าตัวโชว์สเต็ปแดนซ์ไฟลุก แถมยังมีโมเมนต์น่ารัก ๆ เมื่อมีเด็กน้อยชาวจีนขึ้นมาร่วมแจมวาดลวดลายบนเวทีแบบท่าเป๊ะทุกระเบียดนิ้ว เรียกเสียงกรี๊ดและรอยยิ้มจากแฟน ๆ ชาวจีนที่มารอต้อนรับอย่างเนืองแน่น บางรายถึงขั้นหิ้วโปสเตอร์ผลงานซีรีส์ที่บี้เคยแสดงในจีนมาเชียร์กันแบบติดขอบเวที ทำเอาเจ้าตัวยิ้มแก้มปริตลอดทั้งงาน
โดย “บี้ ธรรศภาคย์” เปิดใจถึงความรู้สึกในครั้งนี้ว่า “ยินดีและเป็นเกียรติมากๆ ครับที่ได้มาเป็นตัวแทนศิลปินไทยในงานเทศกาลไทย ณ นครคุนหมิง ครั้งที่ 16 นี้ ผมประทับใจมากที่ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากแฟน ๆ บางคนนำรูปจากผลงานซีรีส์ของผมมาเชียร์ด้วย ไม่คิดว่ากระแส ตอบรับจะดีขนาดนี้ ที่สำคัญคือภูมิใจมากครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ความเป็นไทยให้ชาวจีนได้รับรู้ และดีใจที่เห็นทุกคนมีความสุขไปกับโชว์ของผมครับ และขอขอบคุณสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ที่เชิญผมมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยครับ”
นอกจากสร้างความประทับใจด้วยความสามารถรอบด้านแล้ว “บี้” ยังตอกย้ำบทบาทศิลปินสะพานเชื่อมวัฒนธรรมไทย-จีน เพื่อความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยและมณฑลยูนนานได้อย่างสมบูรณ์แบบทั้งภาพลักษณ์ ความสามารถ และพลังบนเวที จนกลายเป็นอีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของเทศกาลไทยปีนี้ ภายในงานยังมีการจัดจำหน่ายสินค้าคุณภาพส่งตรงจากเมืองไทย การแสดงศิลปวัฒนธรรม และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทย สมกับเป็นงานระดับบิ๊กที่รวมความดั้งเดิมและความสร้างสรรค์เข้าด้วยกันอย่างลงตัว!
#ThaiFestivalKunming20206 #BIEXU #BiexuEntertainment
บรรยากาศ “บี้” ร่วมงาน “เทศกาลไทย ณ นครคุนหมิง ครั้งที่ 16 ประจำปี 2569
