ครั้งแรกกับบ้าน “ทะเลเวลา” ของ “ก้อย-พี่ตูน” ใน “ตีท้ายครัว”

สัปดาห์นี้ “ตีท้ายครัว” พาบุกบ้านหลังใหม่ครั้งแรกที่ภูเก็ต ของครอบครัวสุดอบอุ่น “พี่ตูน บอดี้สแลม” และ “ก้อย รัชวิน” ที่บอกเลยว่าบ้านที่ไม่ได้เป็นแค่ “ที่อยู่อาศัย” แต่คือพื้นที่ของ “ชีวิต ครอบครัว” ซึ่งความพิเศษคือ เปิดให้รายการ “ตีท้ายครัว” เป็นครั้งแรก และเปิดทุกมุมของบ้านที่ตั้งใจสร้างเพื่อกันและกัน ทั้ง “ห้องอัดเพลง” ของพี่ตูน ที่วางพื้นฐานไว้ให้ลูกชาย “น้องทะเล” ที่หลงรักการตีกลองตั้งแต่เด็ก มุมพักใจของร็อกสตาร์กับ “ห้องสปา ออนเซ็น” ที่ก้อยตั้งใจทำให้พี่ตูน เพื่อคืนพลังหลังจากทำงานหนักลุยคอนเสิร์ตใหญ่แบบร่างพังทุกครั้ง รวมถึง “ห้องกายภาพ” เพราะพี่ตูนผ่านการผ่าตัดมาแล้วถึง 4 ครั้ง แต่ก็ยังลุกขึ้นไปยืนบนเวทีคอนเสิร์ตเสมอ และ “ห้องฟิตเนส” ที่ก้อยใช้ดูแลตัวเอง และเติมพลังในบทบาทคุณแม่
และต้องขอจับเข่าคุยย้อนเล่าจุดเริ่มต้นชีวิตที่ภูเก็ต จากการที่พี่ตูนชอบมาซ้อมวิ่ง และชอบชวนก้อยมาด้วย จนแอบคิดในใจว่า…ถ้ามีครอบครัว อยากมาอยู่ที่นี่ ก่อนจะตัดสินใจครั้งใหญ่ พาก้อยที่ตั้งครรภ์ 32 สัปดาห์ ขับรถลงใต้ในช่วงโควิดและเริ่มต้นชีวิตใหม่ทั้งหมดที่นี่ จากแผนคลอดที่กรุงเทพฯ ที่ต้องตั้งต้นใหม่ทั้งหมดที่ภูเก็ต สู่การเป็น “คุณแม่เต็มตัว” ในบ้านหลังนี้ ที่ภูเก็ตแบบไม่ได้ตั้งตัวของก้อย ซึ่งก้อยเผยความในใจหลังจากที่ลงมาอยู่แบบงงๆ ได้สองปี ตามการวางแผนในใจของพี่ตูนว่า “ขอบคุณที่พามาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ลูกๆ ได้อยู่กับธรรมชาติ ตัวก้อยเองก็ได้รีเซ็ตตัวเอง และได้ทำหน้าที่แม่ได้แบบทุกวันนี้”
อีกหนึ่งตำนานความรักของคู่นี้คือ “วิ่งตามผู้ชายชื่อ ตูน” วิ่งแบบเหนือจรดใต้ จนวันนี้กลายเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ จนต้องขอเปิดมุมลึกของความรัก วันที่ตกลงเป็นแฟนกันเมื่อ 16 ปีก่อน ในวันที่พี่ตูน “อ่อนแอที่สุด” เพราะผ่าตัดเข้าโรงพยาบาล และมีก้อยอยู่ตรงนั้น... ซึ่งพี่ตูนก็เอยปากว่า ก้อยเสียสละมากๆ ยอมทิ้งทุกอย่าง หน้าที่ งาน เพื่อน สังคม มาอยู่ที่ภูเก็ต มาเป็นแม่ ที่ดูแลลูก ดูแลครอบครัวเป็นเต็มตัว
พร้อมเผยบทบาทคุณพ่อของร็อกสตาร์ ที่ตั้งใจจะดุ เข้มงวด ตามที่คิดไว้ แต่สุดท้าย…ตามใจลูกแบบเต็มสิบ โดยเฉพาะกับลูกสาว ที่เรียกว่าความเข้มงวดเท่ากับศูนย์ ใครได้เห็น ได้ฟังเสียงร๊อกเกอร์เสียงสองอย่างพี่ตูนตอนอยู่กับลูกๆ รับรองใจละลาย
และปิดท้ายด้วยประโยคที่สะท้อนหัวใจของคนเป็นภรรยาอย่างก้อย เมื่อพี่ตูนวางแผนเรื่องประกันชีวิตไว้อย่างดี แต่ก้อยกลับบอกว่า “ไม่ได้อยากได้วงเงิน อยากได้ชีวิตพี่ตูน อยู่กับลูกไปนานๆ มากกว่า” ทั้งหมดนี้คือ ความรักที่มากกว่าความรัก ของครอบครัวเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยความหมายในบ้าน “ทะเลและเวลา” ของ “พี่ตูน” และ “ก้อย” ติดตามความอบอุ่น ความรักจากทะเลภูเก็ตของครอบครัวนี้ได้ในรายการ “ตีท้ายครัว” วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม เวลา 14.15 น.
