คนดังสายบิวตี้ ร่วมเปิดตัวนวัตกรรมความงามมิติใหม่ จาก PharmaResearch ประเทศเกาหลีใต้

บริษัท เอสดับบลิว เฮลธ์แคร์ จำกัด (SW HEALTHCARE CO., LTD) ผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ความงามและเวชภัณฑ์ระดับพรีเมียม อย่างแบรนด์ REJURAN จัดงานเอ็กซ์คลูซีฟครั้งสำคัญ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่นวัตกรรมล่าสุดจาก PharmaResearch ประเทศเกาหลีใต้ ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้าน Medical Aesthetic ภายใต้แนวคิด “Total Aesthetic Solution: The New Era of Aesthetic Excellence” สะท้อนวิสัยทัศน์ในการยกระดับมาตรฐานความงามสู่มิติใหม่ ผ่านโซลูชันที่ครอบคลุมทั้งการฟื้นฟู บำรุง และดูแลผิวในระดับลึก เพื่อผลลัพธ์ที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพสูงสุด
ภายในงานมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมการบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติจากประเทศเกาหลีใต้ และแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิของไทย การถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับเทคโนโลยีและการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง ตลอดจนเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองด้าน Regenerative Aesthetics ซึ่งกำลังเป็นเทรนด์สำคัญของวงการความงามโลก ปิดท้ายด้วยพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม
งานครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากคนดังในแวดวงบันเทิงและ KOL สายบิวตี้ อาทิ หยาดทิพย์ ราชปาล, ไก่ สุปราณี เจริญผล, กลอย ประวีวรรณ สิงห์โต, จีจี้ ณัฐกุล พิมพ์ธงชัยกุล และ Earn Chayakun มาร่วมสร้างสีสันและสะท้อนภาพลักษณ์ความงามยุคใหม่ ก่อนปิดท้ายค่ำคืนด้วยการแสดงสุดพิเศษจาก วี วิโอเลต วอเทียร์
สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เปิดตัวในครั้งนี้ ประกอบด้วย Re N Tox (รี-เอ็น-ท็อกซ์) โบทูลินัมท็อกซินชนิดเอ (Botulinum Toxin Type A) ที่ออกแบบมาเพื่อการลดเลือนริ้วรอยและฟื้นฟูผิวอย่างมีประสิทธิภาพ และ Cleviel (เคล-เวียล) ฟิลเลอร์นวัตกรรมใหม่จากไฮยาลูรอนิกแอซิดความเข้มข้นสูง ที่โดดเด่นด้านความคงตัวและผลลัพธ์ที่เป็นธรรมชาติ
บริษัท เอสดับบลิว เฮลธ์แคร์ จำกัด มีประสบการณ์ในการนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านความงาม เครื่องมือแพทย์ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากยุโรปและเอเชีย ให้กับโรงพยาบาล คลินิก และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั่วประเทศ ภายใต้ปณิธาน “Best Quality is our Commitment” อีกทั้งยังเป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ REJURAN จากประเทศเกาหลีใต้อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย โดยผลิตภัณฑ์ทุกรายการ ได้รับการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) ของประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว
