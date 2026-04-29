วงในลือสนั่นสาเหตุแฟนนางเอกดังตบหน้า! (คลิป)

ยังคงเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันอยู่ เกี่ยวกับประเด็นที่เกิดขึ้นในคืนงานอาฟเตอร์ปาร์ตี้ของเดอะเฟซ เมน ไทยแลนด์ ซีซั่น 4 ที่ก็มีหลายคลิปออกมาว่าแต่ละคนแดนซ์ปาร์ตี้กันสุดมันอย่างสนุกสนาน แต่กลับมีโอเพ่นแชตหลุดออกมาว่า "แฟนพี่...เดินมาตบหน้าลินคอล์น คืน after party ครับ แต่ไปโรงพยาบาลแล้วครับ" ซึ่งหนุ่ม "ลินคอล์น บูย" คือสมาชิกในทีมของเมนเทอร์ "แพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์" กับ "อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม" นั่นเอง
ซึ่งปาร์ตี้ในคืนนั้นก็มี "สารวัตรหมี พ.ต.ท. ศักดิ์สุนทร เปรมานนท์" สามีของสาวแพนเค้ก และ "แม่หน่อย นวลนง" ไปร่วมงานด้วยเช่นกัน แต่ก็ไม่รู้เกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งอะไรกันขึ้น ถึงขนาดมีการกล่าวอ้างว่ามีการตบหน้า แล้วถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาล ซึ่งต่อมาหนุ่มลินคอล์นได้ออกมาโพสต์ว่า "เป็นการเข้าใจผิดกันเล็กน้อย ไม่ได้มีอะไร ตนโอเคดีทุกอย่าง" โดยทางด้าน "เต้ ปิยะรัฐ กัลย์จาฤก" บิ๊กบอสรายการ The Face Men Thailand ก็ออกมาเผยแล้วว่ารับทราบเรื่องราวทั้งหมด และมั่นใจว่าเคลียร์กันจบไปแล้ว เพราะโตๆ กันแล้ว และตนกับแพนเค้กก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร ยังยินดีร่วมงานกันเสมอ
กลายเป็นว่าตอนนี้ฝั่งที่ยังเงียบกริบก็คือแพนเค้กและสามีที่ยังไม่ออกมาพูดหรือตอบโต้ใดๆ กับประเด็นข่าวที่เกิดขึ้น แต่ดูเหมือนว่ารถทัวร์จะไปลงที่ไอจีของสาวแพนเค้กเป็นที่เรียบร้อย ว่าควรจะออกมารีแอ็กชั่นอะไรบ้าง เพราะแฟนคลับของหนุ่มลินคอล์นเองก็สงสัยกันว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่
แหล่งข่าววงในได้เผยข้อมูลเบื้องลึกในเรื่องนี้ ระบุว่างานนี้คนที่น่าสงสารที่สุดก็คือแพนเค้ก เพราะเจ้าตัวเป็นคนที่วางตัวดีเสมอมา มีทั้งสามีและแม่คอยตามติดตลอดเวลา แต่กลับเป็นหนุ่มหล่อเองที่ชอบแหย่สาวๆ ไปทั่ว ชอบถามสาวคนนั้นคนนี้ว่า "มีผัวยัง" อุ้ยตาย แรงเวอร์ ขณะที่ในงานปาร์ตี้นั้นพ่อหนุ่มหล่อก็ไปนัวเนียเมนเทอร์สาวจนออกนอกหน้า
งานนี้วงในยังบอกเลยว่าคนเป็นแฟนใครจะไปทนไหว เพราะดูท่าทางจะออกอาการเกินงามไปมาก ซึ่งถ้าเป็นเรื่องจริง ก็คงไม่แปลกที่จะเกิดการกระทบกระทั่งกันขึ้น ขณะที่พี่หมีตั้งแต่คบหาจนเป็นสามีของแพนเค้ก ก็ไม่เคยมีปัญหากับใครมาก่อน ส่วนข่าวลือหลุดออกมาได้ยังไง ก็คงเดากันได้ไม่ยาก ส่วนข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไร ต้องรอให้ทุกฝ่ายออกมาเคลียร์กันให้ชัดๆ กันอีกที