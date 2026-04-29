วงในลือสนั่นสาเหตุแฟนนางเอกดังตบหน้า! (คลิป)

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ยังคงเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันอยู่ เกี่ยวกับประเด็นที่เกิดขึ้นในคืนงานอาฟเตอร์ปาร์ตี้ของเดอะเฟซ เมน ไทยแลนด์​ ซีซั่น 4 ที่ก็มีหลายคลิปออกมาว่าแต่ละคนแดนซ์ปาร์ตี้กันสุดมันอย่างสนุกสนาน แต่กลับมีโอเพ่นแชตหลุดออกมาว่า "แฟนพี่...เดินมาตบหน้าลินคอล์น​ คืน​ after party ครับ​ แต่ไปโรงพยาบาลแล้วครับ" ซึ่งหนุ่ม​ "ลินคอล์น​ บูย" คือสมาชิกในทีมของเมนเทอร์ "แพนเค้ก​ เขมนิจ จามิกรณ์" กับ​ "อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม" นั่นเอง​



ซึ่งปาร์ตี้ในคืนนั้นก็มี "สารวัตรหมี​ พ.ต.ท. ศักดิ์สุนทร เปรมานนท์" สามีของสาวแพนเค้ก​ และ​ "แม่หน่อย​ นวลนง" ไปร่วมงานด้วยเช่นกัน​ แต่ก็ไม่รู้เกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งอะไรกันขึ้น ถึงขนาดมีการกล่าวอ้างว่ามีการตบหน้า​ แล้วถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาล ซึ่งต่อมาหนุ่มลินคอล์นได้ออกมาโพสต์ว่า​ "เป็นการเข้าใจผิดกันเล็กน้อย​ ไม่ได้มีอะไร​ ตนโอเคดีทุกอย่าง​" โดยทางด้าน​ "เต้ ปิยะรัฐ กัลย์จาฤก" บิ๊กบอสรายการ The Face Men Thailand ก็ออกมาเผยแล้วว่ารับทราบเรื่องราวทั้งหมด และมั่นใจว่าเคลียร์กันจบไปแล้ว เพราะโตๆ กันแล้ว​ และตนกับแพนเค้กก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร ยังยินดีร่วมงานกันเสมอ

กลายเป็นว่าตอนนี้ฝั่งที่ยังเงียบกริบก็คือแพนเค้ก​และสามีที่ยังไม่ออกมาพูดหรือตอบโต้ใดๆ กับประเด็นข่าวที่เกิดขึ้น แต่ดูเหมือนว่ารถทัวร์จะไปลงที่ไอจีของสาวแพนเค้กเป็นที่เรียบร้อย ว่าควรจะออกมารีแอ็กชั่นอะไรบ้าง เพราะแฟนคลับของหนุ่มลินคอล์นเองก็สงสัยกันว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่

แหล่งข่าววงในได้เผยข้อมูลเบื้องลึกในเรื่องนี้ ระบุว่างานนี้คนที่น่าสงสารที่สุดก็คือแพนเค้ก​ เพราะเจ้าตัวเป็นคนที่วางตัวดีเสมอมา มีทั้งสามีและแม่คอยตามติดตลอดเวลา​ แต่กลับเป็นหนุ่มหล่อเองที่ชอบแหย่สาวๆ ไปทั่ว ชอบถามสาวคนนั้นคนนี้ว่า​ "มีผัวยัง" อุ้ยตาย แรงเวอร์​ ขณะที่ในงานปาร์ตี้นั้น​พ่อหนุ่มหล่อก็ไปนัวเนียเมนเทอร์สาวจนออกนอกหน้า​

งานนี้วงในยังบอกเลยว่าคนเป็นแฟนใครจะไปทนไหว​ เพราะดูท่าทางจะออกอาการเกินงามไปมาก​ ซึ่งถ้าเป็นเรื่องจริง​ ก็คงไม่แปลกที่จะเกิดการกระทบกระทั่งกันขึ้น ขณะที่พี่หมีตั้งแต่คบหาจนเป็นสามีของแพนเค้ก ก็ไม่เคยมีปัญหากับใครมาก่อน ส่วนข่าวลือหลุดออกมาได้ยังไง ก็คงเดากันได้ไม่ยาก​ ส่วนข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไร ต้องรอให้ทุกฝ่ายออกมาเคลียร์กันให้ชัดๆ กันอีกที
















วงในลือสนั่นสาเหตุแฟนนางเอกดังตบหน้า! (คลิป)
