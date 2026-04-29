“พลอย เฌอมาลย์” เสิร์ฟลุคสวยสตรอง นำทีมสาว ๆ เล่นโยคะ ท่ามกลางบรรยากาศใจกลางเมือง

ทำเอาบรรยากาศในงาน LBC x ABSOLUTE “Own the Mat สวยสตรอง มั่นใจ Inside-Out” คึกคักขึ้นทันที เมื่อ “พลอย เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์” พรีเซ็นเตอร์ของ LBC Clinic มาร่วมแชร์มุมมองการดูแลตัวเองให้สื่อมวลชน แขกผู้มีเกียรติ ภายในงานที่ LBC Clinic จับมือกับ ABSOLUTE Boutique Fitness Studio จัดขึ้น ณ Kimpton Maa-Lai Bangkok
โดยพลอยเล่าว่า สำหรับเธอ “สุขภาพ” ไม่ใช่เรื่องที่ต้องทำให้สุดในช่วงใดช่วงหนึ่ง แต่เป็นสิ่งที่ต้องดูแลไปเรื่อย ๆ ในชีวิตประจำวัน “สำหรับพลอย สุขภาพไม่ใช่แค่เรื่องรูปร่าง แต่มันคือพื้นฐานของการใช้ชีวิตในทุกวัน เราไม่จำเป็นต้องทำให้สุด แต่ต้องทำให้สม่ำเสมอและเข้าใจตัวเองมากกว่า”
เจ้าตัวยังบอกอีกว่า การดูแลตัวเองไม่ได้มีแค่การออกกำลังกายหรือเรื่องกินเท่านั้น แต่รวมถึงการพักผ่อนและการฟังร่างกายตัวเองด้วย “บางช่วงเราทำงานหนักได้ แต่ก็ต้องรู้จักฟังร่างกายตัวเองเหมือนกัน การบาลานซ์มันสำคัญมาก เพราะสุดท้ายมันส่งผลกับทั้งร่างกายและความคิดของเรา”
ในส่วนของงาน “Own the Mat สวยสตรอง มั่นใจ Inside-Out” ทาง LBC Clinic และ ABSOLUTE Fitness ตั้งใจจัดขึ้นเพื่อขอบคุณลูกค้าคนสำคัญในรูปแบบ Exclusive Yoga Experience ซึ่งพลอย ในฐานะ Brand Presenter ของทั้ง LBC และ ABSOLUTE มองว่าเป็นพื้นที่ที่ทำให้คนได้ลองกลับมาดูแลตัวเองมากขึ้น
“พลอยว่ามันไม่ใช่แค่งานอีเวนต์ แต่มันคือพื้นที่ที่คนมาแล้วได้อะไรกลับไปจริง ๆ ไม่ว่าจะเป็นแรงบันดาลใจ หรือแนวคิดเล็ก ๆ ที่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้”
สำหรับงานครั้งนี้ นอกจากจะได้ร่วมคลาสโยคะอย่างใกล้ชิดแล้ว ยังมีทีมแพทย์จาก LBC Clinic นำโดย คุณหมอแจน และคุณหมอวิน มาร่วมดูแลและให้คำแนะนำภายในงาน ขณะที่ ABSOLUTE ก็ยกทีม Instructor มาสร้างประสบการณ์ Private Yoga แบบเต็มรูปแบบ ท่ามกลางบรรยากาศใจกลางเมือง