71 ปี ความเป็นตัวตน "ยืนยง โอภากุล" คนดนตรีระดับตำนาน เตรียมพบปรากฏการณ์ครั้งสำคัญ คอนเสิร์ต Hall of Fame 71 ปี ความเป็นตัวตน…ยืนยง โอภากุล” บทบรรเลงเพลงเพื่อชีวิต

นับเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ทางดนตรีครั้งสำคัญของวงการเพลงไทย เมื่อ “ยืนยง โอภากุล” หรือ “แอ๊ด คาราบาว” ศิลปินเพื่อชีวิตระดับตำนาน เตรียมถ่ายทอดเรื่องราวตลอดเส้นทางดนตรีกว่า 7 ทศวรรษ ผ่านคอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่ “Hall of Fame 71 ปี ความเป็นตัวตน…ยืนยง โอภากุล”
โดยการจัดงานในครั้งนี้ “หนุ่ม ล้อมวงมันส์” ผู้จัด ทุ่มงบ เพื่อสร้างสรรค์คอนเสิร์ตอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งแสง สี เสียง และเนื้อหาทางดนตรีอย่างลึกซึ้ง ถ่ายทอดตัวตน แนวคิด และบทเพลงที่สะท้อนสังคมของศิลปินผู้ยืนหยัดในเส้นทางดนตรีเพื่อชีวิตมาอย่างยาวนาน
ความพิเศษของคอนเสิร์ตครั้งนี้ ไม่ได้มีเพียงการแสดงสด แบบเต็มรูปแบบเท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้สัมผัสของสะสมอันทรงคุณค่า และหวงแหนของ “แอ๊ด คาราบาว” อย่างใกล้ชิด เสมือนการเปิดพื้นที่แห่งความทรงจำ ที่รวบรวมเรื่องราวชีวิต และผลงานไว้ในค่ำคืนเดียว
คอนเสิร์ต “Hall of Fame 71 ปี ความเป็นตัวตน…ยืนยง โอภากุล” จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2569 เวลา 19.30 น. ณ IDEA LIVE (BRAVO BKK)
บัตรเข้าชมมีราคา 2,500 / 1,500 / 1,000 / 700 บาท เปิดจำหน่ายแล้ววันนี้ผ่านช่องทาง Ticketmelon และสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook : ล้อมวงมันส์
นี่คืออีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ที่ไม่ควรพลาด สำหรับผู้ที่เติบโตมากับบทเพลงเพื่อชีวิต และต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของค่ำคืนแห่งตำนาน ที่จะถูกจารึกไว้ในความทรงจำของผู้ชมทุกคน
นอกจากนี้ ในปี 2569 “ล้อมวงมันส์” ยังเดินหน้าขยายการสร้างสรรค์คอนเทนต์บันเทิงอย่างต่อเนื่อง เตรียมเปิดตัวโปรเจกต์ใหม่หลากหลายรูปแบบ ทั้งในสายศิลปะการต่อสู้มวยไทย และงานภาพยนตร์ เพิ่มความบันเทิงหลากหลายยิ่งขึ้น