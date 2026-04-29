"วิน เวคิน" งานเข้า หน้าเหมือน "นักร้องเขมร " โดนไล่ไปขายตัว

กลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาทันทีหลังจากที่ "วิน เวคิน สิมะวรา" นักร้องหนุ่มเจ้าของเพลงซึ้ง "ไม่ใช่เบอร์หนึ่ง" มาชิมลางงานแสดงเป็นครั้งแรกกับทางช่อง MV TV ในละครเรื่อง "กิ่งทองสลับสี (2)" หลังจากที่มีข่าวออกไปก็ปรากฏว่า มีคนเข้ามาคอมเมนต์ไล่ให้ไปขายตัว เพราะเข้าใจผิดนึกว่าเป็น "ต้าวอั้น" นักร้องบอยแบนด์เขมร
"เป็นนักร้องในขะเมจะอดตาย คนขะเมไม่มีตังค์ ไม่มีปัญญาจะจ้างมันไปร้องเพลง เลยเปลี่ยนเข็มทิศทางไปทำมาหารับทานขายตัวกินดีกว่า"
งานนี้ทำเอาเจ้าตัวถึงกับต้องรีบออกมามาชี้แจงเป็นการด่วน
"อยากให้ลองเทียบรูปกันดูดีๆ ครับ ผมกับเขาคนละคนกันเลย อย่าเข้าใจผิดกันไปไกลขนาดนั้น แต่ถึงอย่างนั้นก็ต้องขอบคุณที่อุตส่าห์สละเวลามาคอมเมนต์ถึงผมครับ"
เรียกได้ว่าเป็นการเคลียร์ชัดจบดราม่าแบบชัดเจนและฝากผลงานการแสดงละครเรื่องแรกของหนุ่มวินใน "กิ่งทองสลับสี (2)" และซิงเกิ้ลเพลงล่าสุดที่จะปล่อยให้ฟังกันในเดือนพฤษภาคมนี้