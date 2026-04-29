“F.HERO-THX” ชวนปาร์ตี้ระเบิดความมันส์ครบมิติ!! ควบศึก “แดงเดือด” “แมนฯ ยูไนเต็ด VS ลิเวอร์พูล” 3 พ.ค.นี้

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS ผู้ถือลิขสิทธิ์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ และเอมิเรตส์เอฟเอคัพอย่างเป็นทางการ ร่วมกับ Monomax แพลตฟอร์มหลักในการถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอมิเรตส์เอฟเอคัพตลอด 6 ฤดูกาล เตรียมระเบิดความมันส์ครั้งใหญ่เอาใจคอบอลชาวไทย จัดงาน “MONOMAX WATCH PARTY: RED MATCH” ปาร์ตี้ชมฟุตบอลสุดยิ่งใหญ่ ควบคอนเสิร์ตและความบันเทิงแบบจัดเต็ม ในศึก “แดงเดือด” ระหว่าง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พบ ลิเวอร์พูล ที่แฟนบอลทั่วโลกรอคอย
ไฮไลต์สำคัญของงานคือการเปิดโอกาสให้แฟนบอลได้กระทบไหล่ 2 ตำนานนักเตะระดับโลกอย่าง Andy Cole และ Robbie Fowler แบบใกล้ชิด พร้อมกิจกรรมลุ้นถ่ายภาพและรับลายเซ็นกว่า 100 รางวัล นอกจากนี้ยังจัดเต็มประสบการณ์การเชียร์ฟุตบอลผ่านจอยักษ์ ที่ถ่ายทอดสดให้แฟนบอลได้ร่วมลุ้นทุกจังหวะสำคัญเสมือนอยู่ในสนามจริง
ภายในงานยังเพิ่มอรรถรสความสนุกด้วยพิธีกรชื่อดังสายฮาสนุกไม่มียั้งไปกับ โก๊ะตี๋ อารามบอย, เสนาหอย และ Candid Kibt ลุ้นระทึกทุกวินาทีไปกับการพากย์สดๆ จากนักพากย์ฝีปากเอก เกมส์เอง และ กบ กิตติกร ที่จะช่วยเพิ่มความเข้มข้นให้กับเกมการแข่งขันอย่างเต็มอารมณ์ ขณะเดียวกันสายปาร์ตี้ยังสามารถสนุกต่อเนื่องกับคอนเสิร์ตสุดเดือดโดดให้ยับไปกับ F.HERO และ THX ที่เตรียมยกโชว์เต็มรูปแบบมาสร้างสีสันตลอดทั้งงาน ท่ามกลางแสง สี เสียงสุดอลังการ พร้อมโซนอาหารและเครื่องดื่มที่จัดไว้อย่างครบครัน
สำหรับงาน “MONOMAX WATCH PARTY: RED MATCH” จะจัดขึ้นใน วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ MONO STUDIO ถนนชัยพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี โดยเปิดให้เข้าร่วมงานฟรี!! จำกัดจำนวนเพียง 1,000 คนเท่านั้น ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน PEEP SHARE งานนี้นับเป็นอีกหนึ่งอีเวนต์ใหญ่ที่รวมทั้งกีฬา ดนตรี และความบันเทิงไว้ในที่เดียวอย่างครบครัน ตอกย้ำกระแสความนิยมของศึก “แดงเดือด” ที่ยังคงครองใจแฟนบอลทั่วโลก และมอบประสบการณ์การเชียร์ฟุตบอลรูปแบบใหม่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประเทศไทย