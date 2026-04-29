"คิมจงฮยอน” ส่งสัญญาณความคิดถึง เตรียมเปิดบ้านต้อนรับแฟนไทยในงาน 2026 KIM JONGHYEON FANMEETING [COMING HOME] IN BANGKOK 13 มิถุนายนนี้!

สิ้นสุดการรอคอยสำหรับเหล่า "แอนด์ยู" (&U) ชาวไทย! เมื่อศิลปินหนุ่มมากความสามารถพ่วงตำแหน่งลีดเดอร์ผู้แสนอบอุ่น "คิมจงฮยอน" (KIM JONGHYEON) ประกาศจัดงานแฟนมีตติ้งทัวร์ปี 2026 ภายใต้ชื่อที่เปี่ยมไปด้วยความหมายอย่าง [COMING HOME] โดยมีกำหนดการปักหมุดที่กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความทรงจำที่เหมือนกับการได้กลับมาพักพิงในบ้านที่แสนคุ้นเคยร่วมกับแฟนคลับที่รักเขาเสมอมา
งานในครั้งนี้เป็นการผนึกกำลังร่วมกันของ RedSlippers และ KOKO Connection Thailand พร้อมเนรมิตบรรยากาศให้เต็มไปด้วยมวลความรักและความอบอุ่น ให้สมกับคอนเซ็ปต์ "COMING HOME" เพื่อให้แฟนๆ ได้สัมผัสถึงความใกล้ชิดและความจริงใจของคิมจงฮยอนผ่านโชว์และกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ
คิมจงฮยอน ฝากข้อความถึงแฟนชาวไทยว่า “สวัสดีครับ จงฮยอนครับ ในครั้งนี้ผมจะได้ปิดท้ายเอเชียทัวร์ร่วมกับ &U ทุกคนที่ประเทศไทย เนื่องจากเป็นช่วงสุดท้ายของทัวร์แล้ว ผมจะเตรียมตัวอย่างเต็มที่เพื่อให้เป็นช่วงเวลาที่สนุกและมีความสุขที่สุด ขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนกันเสมอมานะครับ ผมจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้เป็นช่วงเวลาที่อบอุ่นสำหรับทุกคน สำหรับแฟนมีตติ้งในประเทศไทยครั้งนี้ จะจัดขึ้นในวันที่ 13 มิถุนายน ที่ SiamPic Hall สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Social Media ของ RedSlippers และ Koko Connection นะครับ เพราะพวกเราไม่ได้เจอกันมานาน ผมจึงเตรียมสิ่งที่ทุกคนชอบมาให้แน่นอน แล้วมาเจอกันนะครับ!”
[COMING HOME] ไม่ใช่แค่ชื่องาน แต่คือคำสัญญาจากคิมจงฮยอนที่อยากจะกลับมาหา "บ้าน" ที่มีแฟนคลับชาวไทยรออยู่เสมอ การเลือกจัดงานที่ สยามพิฆฮอลล์ จะช่วยสร้างประสบการณ์การชมที่ใกล้ชิดและชัดเจนในทุกที่นั่ง เตรียมพบกับการแสดงที่ผ่านการรังสรรค์มาอย่างตั้งใจ ทั้งเพลงใหม่และกิจกรรมบนเวทีที่จะทำให้คุณรู้สึกเหมือนได้นั่งพูดคุยกับเขาในพื้นที่ที่ปลอดภัยและมีความสุขที่สุด
เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของวันที่แสนพิเศษ ณ ใจกลางสยามสแควร์ ในวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2569 ณ สยามพิฆฮอลล์ (SiamPic Hall) 2 รอบการแสดง เวลา 13:00 และ 18:00 น. ราคาบัตร: VVIP 6,000 / VIP 5,100 / R 4,000 และ S 3,000 บาท เปิดจำหน่ายบัตร: วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2569 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป ทาง Ticketmelon: https://bit.ly/KJHBKKFM
ห้ามพลาด! มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวที่จะต้อนรับการกลับมาของเขา ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ RedSlippers – X: @redslippers_ent / IG: @redslippers_production
KOKO Connection Thailand – FB: KOKO Connection / IG, X: @KOKOConnection