พี่สาวคนสวย "อีจูบิน" เตรียมเปิดอาณาจักรความสุขส่งต่อพลังบวก ในแฟนมีตติ้งครั้งแรกที่ไทย 28 มิถุนายนนี้ ณ LIDO CONNECT

เตรียมพบกับการมาเยือนเมืองไทยอย่างเป็นทางการของนักแสดงสาวดาวรุ่งพุ่งแรง “อีจูบิน” (Lee Joo-bin) งานนี้เธอพร้อมแล้วที่จะมาสร้างความทรงจำสุดพิเศษร่วมกับแฟนชาวไทยในงาน 2026 LEE JOOBEEN 1ST FANMEETING TOUR [JOOTOPIA] IN BANGKOK ในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2569 ณ Lido Connect Hall 2
โดยงานนี้ผู้จัดไฟแรงอย่าง RedSlippers จับมือร่วมกับ KOKO Connection Thailand ผนึกกำลังเนรมิตพื้นที่ ลิโด้ คอนเน็คท์ ให้กลายเป็นอาณาจักร “JOOTOPIA” ดินแดนแห่งความฝันที่เต็มไปด้วยความสดใสและเซอร์ไพรส์มากมายที่อีจูบินเตรียมมามอบให้แฟนๆ โดยเฉพาะ ซึ่งความพิเศษในครั้งนี้จัดเต็มถึง 2 รอบการแสดง (รอบที่ 1: เวลา 13.00 น. / รอบที่ 2: เวลา 18.00 น.) เพื่อให้การพบกันครั้งแรกนี้อบอุ่นและใกล้ชิดที่สุด
อีจูบิน นักแสดงสาวมากฝีมือที่ฝากผลงานการแสดงสุดประทับใจไว้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นบทบาทความสวยสะกดใน Queen of Tears, ความแกร่งใน Money Heist: Korea - Joint Economic Area หรือบทเจ้าหน้าที่ตำรวจสาวสุดสมาร์ทในภาพยนตร์พันล้านวิว The Roundup: Punishment ล่าสุด อีจูบินแสดงนำในซีรีส์โรแมนติกคอมเมดี้ Spring Fever รับบท "ยุนบม" ครูสาวที่ย้ายไปใช้ชีวิตในชนบท และถ่ายทอดตัวละครที่ภายนอกดูนิ่งแต่ภายในอบอุ่นได้อย่างโดดเด่น ครั้งนี้เธอพร้อมแล้วที่จะมาขอบคุณความรักจากแฟนชาวไทยอย่างใกล้ชิด ด้วยโชว์สุดพิเศษและกิจกรรมที่เตรียมมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะ งานนี้สาวอีจูบินได้ฝากข้อความถึงแฟนๆ ว่า
“สวัสดีค่ะ อีจูบินค่ะ ฉันรู้สึกตื่นเต้นมากเลยนะคะที่จะได้ไปกรุงเทพฯ ในเอเชียทัวร์ครั้งนี้ ตอนนี้กำลังตั้งใจเตรียมตัวอย่างเต็มที่ เพื่อจะได้สร้างความทรงจำที่ดีๆ ร่วมกับทุกคนค่ะ ฝากทุกคนช่วยติดตามและตั้งตารอกันเยอะๆ นะคะ งาน 2026 LEE JOOBEEN 1ST FANMEETING TOUR [JOOTOPIA] IN BANGKOK ในวันที่ 28 มิถุนายน 2569 ณ Lido Connect Hall 2 เวลา 13.00 น. และ 18.00 น. จะจัดขึ้นทั้งหมด 2 รอบ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานแฟนมีตติ้งที่กรุงเทพฯ ได้ทางโซเชียลมีเดียของ RedSlippers และ KOKO Connection นะคะ แล้วเจอกันที่ประเทศไทยเร็วๆ นี้ค่ะ บ๊ายบาย”
วอร์มนิ้วให้พร้อม! แล้วมาร่วมสัมผัสเสน่ห์และความน่ารักของ “อีจูบิน” ในดินแดน JOOTOPIA ที่จะทำให้คุณตกหลุมรักเธอซ้ำแล้วซ้ำเล่า เปิดจำหน่ายบัตร: วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2569 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ทาง Ticketmelon https://bit.ly/LJBBKKFM ราคาบัตร: 4,900 (VIP) และ 4,300 บาท
