"เติ้ล-มติมันท์" แทคทีม "ฮูพ BNK48" ร่วมพากษ์เสียง ชวนเเฟนคลับไขคดี "ยอดนักสืบจิวโคนัน เดอะมูฟวี่ 29"

สร้างความคึกคักให้กับแฟนๆ อย่างต่อเนื่อง สำหรับงานเปิดตัวรอบกาล่าพรีเมียร์ “Detective Conan The Movie 29 Gala Premiere” ของภาพยนตร์แอนิเมชันฟอร์มยักษ์ “ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน เดอะมูฟวี่ 29 ปริศนานางฟ้าตกสวรรค์” ที่สร้างรายได้ถล่มทลายตั้งแต่วันแรกที่เข้าฉายในประเทศญี่ปุ่น กว่า 1,000 ล้านเยน หรือประมาณ 240 ล้านบาท ตอกย้ำกระแสความแรงของแฟรนไชส์ระดับโลก ก่อนเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ในประเทศไทย ณ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดย บริษัท เดกซ์ (ดรีม เอกซ์เพรส) จำกัด ร่วมกับ บริษัท ไฟว์สตาร์ เอเจนซี่ จำกัด และ บริษัท เอสเอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ท่ามกลางบรรยากาศสุดคึกคักจากแฟนๆ ที่มาร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟก่อนใคร
ภายในงาน ได้รับเกียรติจากเหล่าผู้บริหารและพันธมิตรผู้จัดงานร่วมเปิดตัวภาพยนตร์ นำโดย คุณกวิน โรจน์รัตนวาณิชย์ ผู้จัดการฝ่ายนำเข้าธุรกิจ บริษัท เดกซ์ (ดรีม เอกซ์เพรส) จำกัด, คุณเกียรติกมล เอี่ยมพึ่งพร ประธาน และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟว์สตาร์ เอเจนซี่ จำกัด และ คุณพิมสิริ ทองร่มโพธิ์ Marketing Director บริษัท เอสเอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่มาร่วมเผยถึงเบื้องหลัง และความพิเศษของการนำภาพยนตร์เข้าฉายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ พร้อมสองนักพากย์รับเชิญชื่อดัง “เติ้ล–มติมันท์ ศรีบุญเรือง” และ “ฮูพ–ปาฏลี ประเสริฐธีระชัย” สมาชิก BNK48 รุ่นที่ 3 ที่มาร่วมสร้างสีสันอย่างใกล้ชิด
ซึ่งหนุ่ม เติ้ล–มติมันท์ ผู้ให้เสียงพากย์ “คาซุอากิ โอมาเอะ” วิศวกรผู้พัฒนาเทคโนโลยีตำรวจ เปิดเผยว่า “รู้สึกตื่นเต้นมาก ๆ ครับ และถือเป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสพากย์เสียงในโคนัน เดอะมูฟวี่ ซึ่งเป็นอนิเมะที่ผมติดตามมาตั้งแต่เด็ก การได้มาเป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนี้เหมือนเป็นอีกหนึ่งความฝันที่ได้ทำจริง ตัวละคร ‘คาซุอากิ โอมาเอะ’ มีความท้าทายทั้งในเรื่องบุคลิกและโทนเสียง ผมเลยตั้งใจทำการบ้านค่อนข้างเยอะ เพื่อให้ถ่ายทอดออกมาได้ดีที่สุด อยากฝากให้แฟน ๆ ไปติดตามกันในโรงภาพยนตร์ รับรองว่าสนุกและลุ้นระทึกแน่นอนครับ”
ด้าน ฮูพ–ปาฏลี ผู้ให้เสียงพากย์ “มินาโตะ ทาเทโอกิ” เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงผู้มีบทบาทสำคัญในการคลี่คลายคดีปริศนาครั้งนี้ กล่าวเสริมว่า “ตื่นเต้นมาก ๆ เลยค่ะ เพราะนี่เป็นครั้งแรกที่ได้พากย์เสียงในโคนัน เดอะมูฟวี่ และเป็นผลงานระดับโลกที่มีแฟน ๆ เยอะมาก คาแรกเตอร์ ‘มินาโตะ ทาเทโอกิ’
เป็นตัวละครที่มีความเข้มแข็งและมีบทบาทสำคัญกับเนื้อเรื่อง ทำให้ต้องทำการบ้านและใส่รายละเอียดค่อนข้างเยอะ ทั้งเรื่องอารมณ์และการใช้เสียงในแต่ละซีน หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบและสนุกไปกับตัวละครนี้นะคะ”
ด้าน คุณกวิน โรจน์รัตนวาณิชย์ ผู้จัดการฝ่ายนำเข้าธุรกิจ บริษัท เดกซ์ (ดรีม เอกซ์เพรส) จำกัด ได้ร่วมให้เกียรติในงานเปิดตัวภาพยนตร์ครั้งสำคัญ พร้อมถ่ายทอดวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่น
ของ DEX ในการคัดสรรคอนเทนต์คุณภาพระดับสากล เพื่อนำเสนอประสบการณ์ความบันเทิงที่ดีที่สุดให้แก่แฟน ๆ ชาวไทยอย่างต่อเนื่อง โดยย้ำถึงความสำคัญของแฟรนไชส์โคนัน ซึ่งยังคงครองความนิยมอย่างเหนียวแน่นทั้งในญี่ปุ่นและประเทศไทย ด้วยฐานแฟนคลับที่เติบโตในทุกช่วงวัย พร้อมตอกย้ำบทบาทของ DEX ในฐานะผู้นำด้านการนำเข้าและจัดจำหน่ายคอนเทนต์อนิเมะคุณภาพในประเทศไทยอย่างยั่งยืน
“สำหรับภาพยนตร์ภาคล่าสุดนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งผลงานระดับบล็อกบัสเตอร์ที่ประสบความสำเร็จอย่างถล่มทลาย สามารถสร้างสถิติรายได้สูงตั้งแต่วันแรกที่เข้าฉายในประเทศญี่ปุ่น สะท้อนถึงกระแสตอบรับอันร้อนแรงและคุณภาพของเนื้อหาที่ครองใจผู้ชมได้อย่างกว้างขวาง การนำเข้าภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ จึงไม่เพียงตอบโจทย์ความต้องการของแฟน ๆ เท่านั้น แต่ยังเป็นความตั้งใจในการยกระดับมาตรฐานการรับชมอนิเมะในโรงภาพยนตร์ไทยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งในด้านภาพ เสียง และอรรถรส เพื่อให้ผู้ชมได้สัมผัสประสบการณ์เสมือนอยู่ในโลกของเรื่องราวอย่างแท้จริง”
ขณะที่ คุณเกียรติกมล เอี่ยมพึ่งพร ประธาน และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟว์สตาร์ เอเจนซี่ จำกัด เปิดเผยว่า “โคนัน ยังคงตอกย้ำความเป็นแฟรนไชส์ระดับโลกที่ครองใจผู้ชมมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะกระแสตอบรับที่ร้อนแรงในประเทศญี่ปุ่น สามารถเปิดตัวได้อย่างถล่มทลายตั้งแต่วันแรกที่เข้าฉาย สะท้อนถึงความนิยมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของแฟรนไชส์นี้ สำหรับประเทศไทย เราได้นำภาพยนตร์เข้าฉายอย่างรวดเร็วภายในเวลาเพียงไม่กี่วันหลังจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้แฟน ๆ ชาวไทยได้สัมผัสความสนุกแทบจะพร้อมกับผู้ชมทั่วโลก ทำให้เรามั่นใจว่าภาพยนตร์ภาคล่าสุดนี้จะยิ่งสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมได้มากขึ้น ด้วยความเข้มข้นของเนื้อเรื่อง โปรดักชัน และฉากแอ็กชันที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม เราจึงตั้งใจยกระดับประสบการณ์ของผู้ชม ทั้งในด้านกิจกรรมเปิดตัว และรูปแบบการฉายที่หลากหลาย เพื่อให้แฟน ๆ ได้สัมผัสความยิ่งใหญ่ของภาพยนตร์อย่างเต็มรูปแบบ”
สำหรับแฟน ๆ ที่พลาดรอบกาล่าพรีเมียร์ ยังสามารถร่วมสัมผัสความสนุกได้ในรอบพิเศษและรอบปกติ โดยสามารถซื้อบัตรชมภาพยนตร์ได้แล้ววันนี้ ผ่านช่องทางของ SF Cinema และ Major Cineplex ทุกสาขาที่ร่วมรายการ พร้อมแพ็กเกจของสะสมสินค้าพรีเมียมลิขสิทธิ์แท้จำนวนจำกัด รวมถึงรูปแบบการฉายในระบบ IMAX, 4DX และ MX4D ที่จะยกระดับประสบการณ์การรับชมให้สมจริงและตื่นเต้นยิ่งขึ้น
แล้วมาร่วมไขคดีครั้งใหม่ไปกับ “ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน เดอะมูฟวี่ 29 ปริศนานางฟ้าตกสวรรค์” รอบพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ระหว่างวันที่ 17–20 เมษายน 2569 ณ SF World Cinema และ Major Ratchayothin พร้อมแพ็กเกจของสะสมลิขสิทธิ์แท้สุดพรีเมียม รวมถึงรอบพิเศษในระบบ IMAX, 4DX และ MX4D ในวันที่ 25 เมษายน 2569 ที่จะพาผู้ชมไปสัมผัสกับประสบการณ์การรับชมสุดเร้าใจแบบเต็มอรรถรส ก่อนเข้าฉายจริงในโรงภาพยนตร์วันที่ 30 เมษายน 2569 เป็นต้นไป
