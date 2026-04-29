“เกรซ-นัท-เบเบ้-มะปราง-อาย-คิมม่อน ร่วมเปิด INGLOBE ขณะที่ ‘คุณอ๋า อริชาภัสร์’ ทุ่ม 200 ล้าน ยกระดับโรงงานอาหารเสริมสู่มาตรฐานยา”

ภายใต้การนำของคุณอ๋า อริชาภัสร์ เชี่ยวชาญสินชัย CEO หญิงรุ่นใหม่ เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารเสริมไทย จุดเด่นสำคัญของโรงงาน คือการนำระบบ AHU (Air Handling Unit) ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับโรงงานผลิตยา มาใช้ในการควบคุมคุณภาพอากาศ ทั้งอุณหภูมิ ความชื้น และความสะอาด ช่วยลดการปนเปื้อนจากฝุ่น เชื้อโรค และสารเคมี พร้อมรักษาคุณภาพของสารสกัดไม่ให้เสื่อม
โดยแนวคิดหลักคือ “ต่อให้สารสกัดดีแค่ไหน หากกระบวนการผลิตไม่ได้มาตรฐาน คุณภาพก็ลดลงได้”
ภายในงานมีศิลปินและคนดังเข้าร่วมอย่างคับคั่ง อาทิ เกรซ กาญเกล้า, นัท นิสามณี, อาย วีรินท์รดา, คอปเตอร์ ภานุวัฒน์, คิมม่อน วโรดม, เบเบ้ ธันย์ชนก, มะปราง อลิสา, ติน่า ศุภนาฎ และแกรนด์ กรณ์ภัสสร มุมมองจากผู้ร่วมงาน นัท นิสามณี เลิศวรพงศ์ กล่าวถึงปัญหามลภาวะว่า “เราทุกคนต้องหายใจตลอดเวลา หากอากาศไม่ดี ก็ส่งผลต่อสุขภาพโดยตรง ดังนั้นการดูแลร่างกายด้วยอาหารเสริมที่มีคุณภาพจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการป้องกันความเสี่ยง”
เกรซ กาญเกล้า ด้วยเศียรเกล้า กล่าวว่า “การดูแลสุขภาพคือการป้องกันตั้งแต่ต้นเหตุ หรือศาสตร์ของการชะลอวัย การเลือกสิ่งที่รับประทานจึงต้องใส่ใจคุณภาพ หากโรงงานสามารถรับรองได้ว่าสารสกัดยังคงคุณค่า ก็เป็นสิ่งที่ดีต่อผู้บริโภค”
มะปราง อลิสา ขุนแขวง เผยว่า “รู้สึกดีใจที่มีนวัตกรรมใหม่เข้ามา เพราะศิลปินส่วนใหญ่ใส่ใจสุขภาพ บางคนออกกำลังกาย บางคนพึ่งอาหารเสริม จึงอยากมั่นใจว่าสิ่งที่ทานเข้าไปมีคุณภาพจริง การได้เห็นกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานช่วยสร้างความเชื่อมั่นได้มากขึ้น”
ติ๊นา ศุภนาฎ จินตลีลา มองว่า “การดูแลสุขภาพต้องทั้งร่างกายและจิตใจ หากรู้ว่าสินค้าผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานระดับโลก ก็ช่วยให้รู้สึกสบายใจ และส่งผลดีต่อสุขภาพโดยรวม”
อาย วีรินท์รดา ลภัสนิธิโรจน์ กล่าวว่า “การยกระดับมาตรฐานโรงงานในครั้งนี้ส่งผลต่อภาพรวมประเทศ และการมีศิลปินดาราที่รักสุขภาพมาร่วมสร้างแรงบันดาลใจ จะทำให้คนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น เพราะมลพิษทางอากาศไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป และหากผู้บริโภคยังไม่รู้ว่าอาหารเสริมที่ทานมีมลพิษปนเปื้อน ต่อให้สารสกัดดีแค่ไหน ก็อาจไม่ได้รับประโยชน์สูงสุด การยกระดับมาตรฐานโรงงานให้เทียบเท่าโรงงานยา จึงช่วยสร้างความมั่นใจให้ทั้งผู้บริโภคและเจ้าของแบรนด์ และนำไปสู่การเติบโตของธุรกิจในระยะยาว”
คอปเตอร์ ภานุวัฒน์ เกิดทองทวี กล่าวว่า “เทรนด์สุขภาพกำลังมาแรง การออกกำลังกายควบคู่กับการเลือกทานอาหารเสริมที่ดี เป็นสิ่งที่ช่วยเสริมสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
คิมม่อน วโรดม เข็มมณฑา เสริมว่า “ในกลุ่มศิลปินมักมีการปรึกษากันเรื่องการเลือกอาหารเสริมอยู่เสมอ โดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและคุณภาพเป็นหลัก เพราะเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโดยตรง”
สรุปภาพรวม โรงงาน INGLOBE มุ่งยกระดับมาตรฐานการผลิตอาหารเสริม ด้วยการนำเทคโนโลยี AHU มาใช้ เพื่อรักษาคุณภาพของสารสกัดตั้งแต่ต้นทางจนถึงมือผู้บริโภค ไม่เพียงสร้างความมั่นใจในด้านคุณภาพและความปลอดภัย แต่ยังถือเป็นการ “เปลี่ยนเกม” อุตสาหกรรมอาหารเสริมไทย
จากการเน้นแค่สารสกัด → สู่การให้ความสำคัญกับ มาตรฐานการผลิตระดับเดียวกับอุตสาหกรรมยา
พร้อมตอกย้ำภาพของ CEO หญิงรุ่นใหม่ ที่กล้าลงทุนในสิ่งที่ “ผู้บริโภคมองไม่เห็น แต่สำคัญที่สุด”