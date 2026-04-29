“พิมรี่พาย” ลมแทบจับคนดูไลฟ์ขายทุเรียน 7 แสน หลั่งน้ำตารับเหนื่อยฉิxหาย ขาดทุน 10 กว่าล้าน แต่อยากทำเพื่อเกษตรกรไทย

ดรามาเริ่มต้นตั้งแต่ยังไม่ทันไลฟ์ขาย สำหรับ “พิมรี่พาย พิมรดาภรณ์ เบญจวัฒนะพัชร์” แม่ค้าออนไลน์ชื่อดัง กับโครงการทุเรียนไทยเพื่อคนไทย โหมโปรโมตทุเรียนลูกจะ 100 บาท ทำชาวสวนและคนดังออกมาเฉ่งยับ ลั่นขายตัดราคาจะทำให้ตลาดพัง
โดยพิมรี่พาย ได้เผยกลางไลฟ์สดวันที่ 28 เม.ย. ซึ่งมีแฟนๆ เข้าไปดูไลฟ์กว่า 7 แสน ทำเจ้าตัวน้ำตาคลอ ร้องไห้เป็นบางช่วง ดมยาดมบอกจะเป็นลม ระบุว่าขอบคุณจากก้นบึ้งของหัวใจ ปีนี้ทุเรียนมากขึ้นถึง 30 เปอร์เซ็นต์ แต่การจับจ่ายใช้สอยน้อยลง
กราบเท้าทุกคน การสื่อสารของตนคืออยากให้พี่น้องชาวไทยได้รับรู้ว่าเกษตรกรกำลังลำบาก ปีนี้ฝนตกน้อย ทุเรียนออกเยอะ ถ้าทุกคนสนับสนุนทุเรียน ประเทศไทยจะพัฒนาไปได้อีกเยอะ
ตนไล่ซื้อเหมาทั้งสวน ให้เขาตัดทุกไซซ์ เพราะไม่สามารถกำหนดไซซ์ได้ ถามว่ามืออาชีพไหม ไม่ค่ะ ทำครั้งแรกขาดทุนฉิxหาย เห็นใจชาวสวน ไม่อยากให้คนไทยทิ้งกันในยามวิกฤต
นอกจากนี้พิมรี่พายเผยว่าตนภูมิใจมากที่ได้เกิดเป็นคนไทย และทำอาชีพค้าขาย ตนลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี 3 วันเต็ม แต่ช่วงแรกหาซื้อทุเรียนไม่ได้เลย เพราะมีกระแสข่าวปล่อยออกไปว่าเธอจะทำทุเรียนเสียราคา
ตนเข้าไปกราบสวัสดีและเจรจาพูดคุยกับชาวสวนกว่า 20 สวน บางสวนเข้าใจและยอมลดราคาให้ แต่บางสวนหมั่นเขี้ยว อยากคิดแพงหน่อย เพราะมองว่าเธอเป็นตัวป่วน ทุเรียนทั้งหมดเป็นสวนจากคนไทยทั้งหมด พร้อมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูไลฟ์ในวันนี้
พิมรี่พายลั่นซื้อหมดเลย ขอให้เนื้อดี ขอให้สุก ไม่หนอน ไม่รา ไม่ขาว ขอให้เป็นของที่ดี เหมาหมดทั้งสวน หมอนทอง ก้านยาว นกกระจิบ ซื้อหมด (ยกมือไหว้) กราบขอบพระคุณ ไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ทำอยู่ ทำความเสียหาย (น้ำตาไหล) แต่จากหัวใจของตน อยากให้เกษตรกรยิ้มเยอะๆ เกษตรกรปลูกได้เยอะเท่าไหร่ ขอให้รวยกันถ้วนหน้า
พิมรี่พายยอมรับและดีใจมากที่ได้เป็นตัวป่วนในสายตาล้ง เพราะผลลัพธ์ที่ได้คือเกษตรกรไทยสามารถขายผลผลิตได้ในราคาที่สูงขึ้น พร้อมยอมรับตรงๆ ว่าเพิ่งเคยทำธุรกิจนี้เป็นครั้งแรก ซื้อมาในราคาแพงและ “ขาดทุนย่อยยับ” แน่นอน แต่ยอมเจ็บตัวเพื่อตอบแทนสังคม ควักเนื้อขาดทุนไปประมาณ 10 กว่าล้าน เหนื่อยฉิxหาย เครียด ไม่อยากให้ใครต้องเสียหาย
นอกจากนี้ในไลฟ์ พิมรี่พายยังเผยอีกว่าคนไทยไม่จำเป็นต้องซื้อกับตัวเองก็ได้ ไปซื้อร้านไหนก็ได้ จะซื้อรถเข็นหน้าปากซอยหรือร้านใกล้บ้านก็ได้ ขอเพียงให้เงินทุกบาทกระจายไปถึงมือคนปลูก พร้อมทุ่มเงินซื้อปุ๋ยนำมาแจกในวันนี้
รวมทั้งประกาศเดินหน้าโปรเจกต์ช่วยเหลือเกษตรกรต่อไปยาวๆ โดยเตรียมทำโปรเจกต์ข้าว โปรเจกต์มังคุด และโปรเจกต์มะม่วง ต่อไปในอนาคตอีกด้วย